Los mejores planes en Valencia para este fin de semana

Parece que con la llegada de las lluvias de esta semana tenemos algo de tregua respecto al calor. La previsión para este fin de semana es que nos quedemos en los “ventimuchos” grados sin llegar a los treinta. Algo es algo.

Ni que decir tiene que la cultura además de ofrecer un bálsamo para el alma, también puede ofrecer un respiro para el cuerpo, gracias a los aires acondicionados de las salas valencianas.

Esta semana el Teatro Talia presenta “Els Villalonga”. Alfred Picó, Lucía Poveda y Bruno Tamarit protagonizan la última producción de L'Horta Teatre. “Els Villalonga” parte de un texto de Ramón Madaula del que ha hecho la versión valenciana Juli Disla y ha sido dirigida por Carles Sanjaime.

La obra es una pieza que retrata el lado cómico del ansia de poder, en este caso de poder económico. Se trata de una familia con una larga trayectoria en el mundo financiero que ha sabido aprovechar las oportunidades para enriquecerse, de modo que han sido una de las familias más influyentes en el ámbito valenciano. No obstante, su historia también tiene una parte oscura: el bisabuelo iniciador del éxito familiar hizo su fortuna con el comercio de esclavos en Cuba.

Los negocios cada vez fueron mejor, siempre con algún asunto truculento, y fueron engullendo cada vez más negocios hasta llegar a controlar en la actualidad una de las empresas tecnológicas más importantes del Estado.

El patriarca familiar se acerca a la hora de su jubilación, su hija no quiere saber nada del negocio y el padre busca un posible heredero para perpetuar el linaje, obsesión que genera toda una serie de situaciones cómicas.Está a punto de llegar un miembro nuevo a la familia de Paco Villalonga, el cual no piensa consentir de ninguna forma que su legado, en este caso su apellido, no se perpetúe por la caprichosa decisión de su consentida y estimada hija Anna, y de su cómplice y yerno, Pau.

A esta familia le ha llegado la hora de decidir, de mirarse frente a frente y revelar cómo son de consistentes los principios de cada uno de ellos; y el más importante, saber si todo esto tiene algo a ver con la felicidad.

En el mismo escenario presentan Las noches del Talia este viernes y sábado dos shows de humor para quedarse pegado a la butaca. Los monólogos de Óscar Tramoyeres y de Patricia Sornosa y Patricia Espejo.

Sala Russafa acoge el estreno de la versión en valenciano de “Vincent”, el nuevo espectáculo de la formación valenciana L’Últim Toc Teatre. Una pieza escrita por Emili Chaqués y co-dirigida por este, junto a Joan Miquel Reig.

El propio Chaqués interpreta a Theo, hermano de Vicent Van Gogh, a quien da vida Claudi Ferrer. La historia entre los dos ofrece un nuevo acercamiento a la figura del artista holandés, basada en su psicología. Y también sirve para hablar de la salud mental, además de lanzar el mensaje de que nunca es tarde para desarrollar un talento.

Este montaje ofrece una nueva visión sobre el mítico pintor. A diferencia de las películas, más basadas en su faceta artística o en recrear su carácter filosófico y reflexivo. La obra de teatro acerca al espectador su psicología.

“Vincent” descubre al público una mente compleja, aquejada de epilepsia, que acaba desarrollando alucinaciones y otros trastornos al tiempo que descubre una creatividad sensible e inagotable. La obra se podrá ver en la Sala Russafa durante todo el fin de semana.

En septiembre han comenzado las clases y también uno de los festivales de artes escénicas más destacados de la Comunitat Valenciana. La 32 edición del Festival Internacional MIM de Sueca levanta el telón con nueva dirección artística: Ángeles González. La profesional de las artes escénicas, anterior componente del equipo de producción del MIM, es la responsable de la programación de este año con diez compañías nacionales de siete comunidades diferentes (Aragón, Castilla y León, Cataluña, Baleares, Galicia, Madrid, País Vasco) y seis internacionales (Bélgica, Alemania-Israel y Francia). Compañías que participan durante estos cinco días de teatro por toda la localidad de la Ribera Baixa.

Hay cuatro compañías valencianas que forman parte de la edición de este año. Dos de ellas han presentado estrenos absolutos como “Aforismats” del Institut Valencià de Cultura, una propuesta que acerca al público el espíritu más irónico e irreverente de Joan Fuster coincidiendo con el centenario de su nacimiento. Otra de las obras valencianas que se han estrenado en el MIM es “Zoociedad” de La pata izquierda. El festival terminará el domingo por la tarde con la compañía Atempo Circ.

Artea Espai presenta la comedia “Amante a sueldo”. Este montaje se podrá ver en la sala de Nou Moles hasta el 2 de octubre en horario de fin de semana. Sisi es una pintora rica y exitosa, pero desde que se divorció hace diez años no había tenido una relación sexual ya que, según ella, los hombres se intimidan delante de ella, porque no tienen nada que ofrecerle... Para su cumpleaños, su mejor amiga decide hacerle un regalo muy especial: una noche con un gigoló profesional.

Este sábado Teatro Carolina presenta otra temporada más el espectáculo de improvisación “Súbit”. Cada show es único y especial con Xavi Romero, David Fajardo y Ezequiel Navarro. Esta función de improvisación es la única en la que el espectador no sabe lo que va a ver, porque el guión se crea en el momento. En este montaje los actores cocinarán divertidísimas e irrepetibles escenas teatrales con los ingredientes que proponga el público, al natural y sin más utensilios que su imaginación.

El ciclo Nits al Carme presenta este viernes el concierto de Raphael al aire libre, en la Ciudad de las Artes y de las Ciencias. El Tour 6.0 P’alante con el que el cantante de Linares celebra sus 60 años sobre los escenarios, recala en nuestra ciudad con prácticamente todas las entradas vendidas.

En el mediodía de este sábado, Matisse Club recibe a Albert Sanz que vuelve a colaborar con Sedajazz para contar con una bigband de lujo con los mejores músicos de jazz de Valencia. Tras los exitosos conciertos realizados en esta sala en mayo, en esta ocasión habrá invitados excepcionales: Eva Romero, Vera Gor y el inconfundible Carles Dènia, que cantará dos de sus temas arreglados por Albert para esta bigband. Un conciertazo a la hora del vermú para aprovechar más el fin de semana. Al día siguiente en el mismo escenario se presenta el disco “Carpesa Estesa” de Marquina-Selfa Trío. Eduard Marquina -Selfa, Sergio Martínez y Matt Baker componen el grupo, que se abre al jazz, a la música clásica y a las tradiciones sonoras valencianas.

El concierto del domingo a las 19 horas, que cuenta con el apoyo de la Fundación SGAE y del Instituto Valenciano de Cultura de la Generalitat Valenciana, forma parte del homenaje, que le rinde la sala al trombonista Toni Belenguer.









El director de orquesta valenciano Enrique García Asensio participará como director invitado en el concierto extraordinario de la Orquesta de Valencia que se celebra este viernes por la tarde en el Teatro Principal, uno de los auditorios alternativos mientras se ejecutan las obras del Palau de la Música. El concierto de esta tarde tiene un programa totalmente español con obras de Joaquín Turina, Manuel de Falla, Antón García Abril y del compositor valenciano Armando Blanquer. El concierto es gratuito y las invitaciones se pueden recoger en las taquillas del teatro hasta completar aforo.

También en el Principal la Banda Sinfónica Ciudad de Valencia vuelve a los escenarios. Esta banda formada por músicos de las agrupaciones de la Coordinadora de Sociedades Musicales de la ciudad de Valencia (COSOMUVAL) y de la comarca Valencia ciudad de la Federación de Sociedades Musicales de la Comunidad Valenciana (FSMCV) actuará dentro del ciclo de conciertos gratuitos que organiza el Palau de la Música. Será el domingo 18 de septiembre a las 19:30 horas en el Teatro Principal de Valencia. En esta ocasión la dirección de la Banda Sinfónica Ciudad de Valencia está a cargo de Rubén Marqués Mestre, que dirigirá un programa que lleva por título “Un palau de cine” con grandes éxitos del séptimo arte como “La lista de Schindler” de John Williams, “El fantasma de la ópera” de Andrew Lloyd Webber y varias bandas sonoras de Ennio Morricone con “Moments of Morricone”, además del estreno del arreglo para esta formación de la pieza “La banda” del castellonense Vicent Ortiz Gimeno.

Las invitaciones para el concierto de la Banda Sinfónica Ciudad de Valencia se pueden recoger en las taquillas del Teatro Principal hasta que se agoten.

Esta semana en Les Arts se estrena una nueva producción: la ópera de cámara “Zelle”. El auditorio valenciano en el marco de programación del Festival ENSEMS, coproduce con otros teatros y festivales europeos la última ópera de cámara de la compositora Jamie Man, quien es también la responsable de la dirección de escena.

El festival de música contemporánea se celebra en Les Arts hasta el 25 de septiembre con variadas propuestas que van desde la formación catalana Crossinglines hasta el Grup Mixtour para finalizar con el ensemble luxemburgués United Instruments of Lucilin que clausurará el festival el domingo día 25.

Con motivo de la Setmana Europea de la Mobilitat este sábado 17 de septiembre se celebrará en la plaza de la Reina una gran fiesta infantil. A partir de las 10 de la mañana, habrá teatro musical, títeres, cuentacuentos y actuaciones musicales. A partir de las doce del mediodía, el artista Dani Miquel presentará su espectáculo “Desfem” un proyecto musical y teatral que quiere concienciar a pequeños y mayores sobre la necesidad de respetar y cuidar el medio ambiente.

El domingo 18, a las 19:30 horas, habrá un concierto de la Unión Musical del Centro Histórico y de l’Escola Municipal de Tabal, Dolçaina i Danses de Cullera en la plaza de la Reina. La banda, dirigida por Vicent Gabarda, interpretará un programa centrado en la música de las fiestas valencianas y los compositores valencianos y con un especial protagonismo de la fiesta de “Moros y Cristianos”.

Y así, a ritmo de marchas moras despediremos la semana.