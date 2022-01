Los mejores planes para realizar en Valencia este fin de semana

Este fin de semana vamos a huir del frío al abrigo de un buen espectáculo. Tenemos buen teatro y buena música para reconfortar tanto el cuerpo como el alma.

El Teatro Principal presenta esta semana la adaptación del clásico del XVII “El diablo cojuelo” de Luis Vélez de Guevara interpretada por la compañía de clown Rhum & Cía. La adaptación está hecha por Juan Mayorga y es una coproducción de la Compañía Nacional de Teatro Clásico y Velvet Events.

A los payasos de Rhum les encargan hacer un clásico y se lo toman como una gran ocasión. No quieren que sus nietos digan que su abuelo se quedó estancado haciendo solamente papeles de payaso, si no que se esforzó y acabó haciendo clásicos que son la cultura, la dignidad y el futuro. Eligen -porque no había otro en la librería- “El diablo cojuelo” y así es como empieza el montaje. O mejor dicho, así es como empiezan a enredarse -o, más bien, a reñir- las dos tramas: la de la loca obra de Vélez -tratada con mucho respeto y con alguna libertad- y la de una compañía siempre a punto de fracasar -a lo payaso- en su empeño por llevarla a escena. Y así es como personajes del siglo XVII y payasos del XXI levantan tejados y viajan por las tierras y los aires de una España esperpéntica.

Una función única es la que se va a representar hoy de “Espíritu” con el cómico Santi Rodríguez, conocido especialmente por su interpretación de “el frutero” en la serie “Siete vidas”.

La Rambleta presenta este espectáculo teatral que no está basado en hechos reales, pero casi. Santi Rodríguez ha estado ya varias veces a puntito de “cruzar al otro lado” así que, por si acaso, ya tiene la mudanza preparada. Además, está empeñado en demostrarnos que está bien reírse cuando tenemos miedo, pero que nunca hay que tenerle miedo a la risa. Un espectáculo que va más allá de la comedia, porque es comedia del “más allá”. Humor de otra dimensión.

Y de la comedia pasamos al un thriller, en el mismo escenario, con otro dos personajes televisivos: el de Alonso De Entrerríos en “El Ministerio del Tiempo” y el de Polo en la serie “Élite”. La Rambleta presenta mañana sábado “Dribbling” con Nacho Fresneda y Álvaro Rico bajo la dirección de Ignasi Vidal.

Uno de los futbolistas mejor pagados de Europa salta a las portadas de los periódicos por una denuncia contra él por violación. Mientras el deportista niega las acusaciones, su agente tratará de controlar una situación ya de por sí complicada y tratará de comprar el silencio de la joven, pero ella rechaza el dinero. El peso de la fama y los juegos de poder son el argumento de un thriller sobre un mundo tan apasionante como despiadado.

Hablamos ahora de otro actor televisivo que visita valencia: Víctor Palmero que interpreta en la serie “La que se avecina” a Alba Recio. El actor de Onda decidió poner en pie el espectáculo “Johnny Chico” que ha sido escogido como uno de los mejores de 2021 por la prensa especializada. Y, a petición popular, del 20 al 30 de enero vuelve a Sala Russafa. La pieza escrita por Stephen House, y que habla del viaje de un joven marginal de un pequeño pueblo a la gran ciudad, agotó las localidades a su paso por el centro cultural valenciano, hace justo un año y recibió el galardón al Espectáculo Revelación en sus Premios del Público.

Sala Off estrena “OK Boomer! Aquest sistema no em protegeix”.

El argumento habla de la búsqueda de familias, familias que piden paella de verduras y denuncian, si se la dan con carne. Familias que ven videos de gatitos, limpian los domingos por la mañana o cenan pizzas precocinadas. Familias dispuestas a pasarse los miércoles por la mañana reunidas con servicios sociales o llamando a fiscalía de menores aunque nunca cojan el teléfono. Familias que acompañan a niñas o jóvenes que necesitan un hogar, que no unos padres. Familias que ofrezcan una casa sin rejas en las ventanas, ni seguratas en las puertas.

Teatre Micalet repone esta temporada la obra "Quan las vinyes ploren”. La historia de los Vidal, una familia en crisis con una historia escondida desde hace mucho tiempo verá la luz a partir de una reunión familiar. Esta es la propuesta de Humo teatro, una pieza, escrita y dirigida por Laura Sanchis en un espectáculo conducido por un texto vivo y actual, resuelto con humor y verdades.

Teatro Carolina presenta “Pareja Abierta” un texto escrito en 1983 por Franca Rame junto con Darío Fo que se montó y representó en nuestro país al año siguiente.

El texto es en cierto modo una emanación del espectáculo anterior de los autores (Tutta Casa Letto e Chiesa, compuesto por monólogos en torno a la condición de la mujer). Aunque en esta ocasión afronta una realidad específica: la relación de pareja, a través del caso de un marido y una mujer en crisis, que presenta todos los motivos típicos de la pareja “liberada”, o mejor dicho: en vías de liberación, por lo que se encuentra en una fase “experimental”.

“Federico. La función sin título” es la pieza que se puede ver todo el fin de semana en Sala Ultramar. Federico García Lorca, más de 80 años después de su asesinato, decide hablar: “Ya que no me distéis una tumba, dejadme un escenario para contarlo todo”. Para ello contará con la ayuda de Margarita Xirgu que, con música en directo, canciones y reflexiones, no exentas de humor, nos trasladará al mundo onírico, literario, personal y vital del poeta granadino. De esta manera haremos un recorrido por su vida a través de cinco de sus amantes. Cinco personas que hicieron brotar la inspiración y los sentimientos necesarios para crear sus textos en los que el amor, el desencanto, la pasión, la muerte, la comedia y el deseo están omnipresentes.

En el Teatro Olympia sigue en cartel la comedia “La función que sale mal” que alterna esta noche con el espectáculo de Eugeni Alemany “En persona guanye”. Un show lleno de improvisación, diversión e interacción con el público.

En el Teatro Talia la comedia “El método Grönholm” continúa haciendo reír al público con un texto galardonado con el Premio Max.

En cuanto a teatro infantil, la programación que podemos encontrar en las salas valencianas es la siguiente:

Los payasos Coscorrito y Cuchufleta cuentan, juegan y nos introducen en “Caperucita y otros lobos” en el Teatro La Estrella Sala Cabanyal una esta historia que se desarrolla en un pueblo pequeño de montaña, donde, en invierno suele nevar y cuando llega el lobo, a todos hace temblar… Este será el nexo de unión entre dos cuentos: “Caperucita Roja” y “Pedro y el Lobo” que levantará el telón este domingo a mediodía.

La Sala Petxina presenta la conocida historia de “El gato con botas”. Este cuento clásico escrito por Charles Perrault, cuenta las aventuras del gato más famoso de los cuentos universales. Un personaje que utilizará su astucia para hacer cumplir los sueños de su amo el Marqués de Carabás. El gato sólo necesitará 3 cosas para conseguirlo: un sombrero, unas botas y una moneda de plata.

Sala Russafa presenta este fin de semana la obra infantil “Caputxeta diu prou!”. Caperucita está muy cansada de contar su historia una y otra vez, así como de ser asustada por el Lobo Feroz. Por ello ha tomado la decisión de salirse del cuento y tomar una nueva dirección. Pero esto no es tan fácil como parece, dado que supone que la famosa historia se pierda por siempre jamás.

Una historia llena de emoción, magia y diversión para toda la familia con funciones sábado y domingo.

El musical infantil “El viaje de Greta” continúa con éxito sus funciones en la Sala OFF.

"¡Hoy es el día!" Esta es la frase con la que Greta se despierta desde hace 17 años con la esperanza de que una familia la adopte. Pero Greta ya no puede esperar más. Necesita averiguar quién es su verdadera familia. Así que emprederá un viaje lleno de diversión, fantasía y emoción donde descubrirá que a veces lo que deseamos, está a tan solo tres paradas de distancia.

El Centre Cultural La Beneficència ha programado para este domingo “La conina viatgera”. Un divertido payaso emprende un viaje con una pequeña viajera que lo visita. De aventuras por el universo, se encuentran con una reina, un geógrafo, un hombre de negocios, un vanidoso... todos muy serios, llenándose de aquello «importante», pero la pequeña viajera y el payaso descubren que en lo sencillo está lo más grandioso.

La música también nos va a sorprender gratamente este fin de semana.

TéCanela actúan esta noche y mañana en la sala 16 Toneladas . Este un dúo de cantautores formado por Jano Fernández, guitarra y voz, y Ariadna Rubio, voz y flauta travesera, nos proponen unas canciones mestizas de estilos y ritmos, con letras cargadas de optimismo, humor y buen rollo, pero también de ironía y crítica social.

Teatro Círculo presenta todo el fin de semana el recital “Conciertoencanto”. Este concierto es un “one-man show” musical, con un repertorio que abarca más de cuatrocientos años de historia de la música: desde John Dowland (S.XVI) a Björk, desde Mozart hasta Lou Reed, de Juan del Encina (S.XV) a Radiohead, entre otros. Un espectáculo interpretado por Pau de Nut (voz y violonchelo) que surge de la necesidad de sobrevivir. Sobrevivir al alquiler, sobrevivir al desamor, sobrevivir a la vida.

La formación musical Victoria Ensemble actúa en l’Auditori de Torrent mañana sábado por la tarde. Esta agrupación que combina diversas formaciones camerísticas mediante las cuales interpreta obras pertenecientes a todos los estilos de la música clásica, presenta su formación de cuarteto de cuerda con piano para ofrecer un programa con Mozart y Strauss como protagonistas.

Tras el aplazamiento de la première de la ópera “Los cuentos de Hoffmann” prevista para anoche, el estreno será el domingo 23. Les Arts presenta esta ópera en cinco actos bajo la dirección del maestro Marc Minkowski con Pretty Yende, John Osborn y Alex Esposito como protagonistas junto a la Orquestra de la Comunitat Valenciana y el Cor de la Generalitat. Esta ópera en cinco actos de Jacques Offenbach se representará en la Sala Principal de Les Arts los días 23, 26, 28 y 31 de enero.

El ciclo "Bandes a Les Arts" que organiza junto a la Federación de Sociedades Musicales de la Comunitat Valenciana, el Palau de Les Arts, alcanza su décima edición. Este domingo por la mañana la Sociedad Musical “La Artística” de Chiva, será la encargada de llenar de música en directo el auditorio del teatro de la ópera valenciano.

El domingo por la tarde Javier Vercher presenta “Agricultural wisdom” en directo con su banda en la Sala 16 Toneladas. El saxofonista tenor dejó el epicentro del jazz hace un par de años, desembarcando de Nueva York para reasentarse en Valencia, España, donde creció. El tiempo lejos del ajetreo y el bullicio le dio el espacio para concentrarse más en su música y otros aspectos de su vida.

La semana próxima recomendamos el concierto de la formación de música antigua y barroca Èlia Casanova i La Tendresa que lidera la propia soprano valenciana y que presentará el jueves 27 de enero en el teatro Auditorio de Catarroja (TAC) “Plebeyos Bailes”. Un espectáculo en el que, a través de zarabandas, jácaras, villanos, passacaglias, folias y marionas, muestran al público la práctica musical de las mujeres más humildes del Siglo de Oro, época en la que estas actividades no les estaban permitidas, por lo que habían de disfrutarlas de manera clandestina. Lejos del formato habitual de un concierto de música barroca, en esta ocasión Èlia Casanova ha apostado por una estructura en la que las intérpretes, además de tocar, también actúan, bailan y cantan, lo que permite al público disfrutar de la música y de su interpretación. El concierto es gratuito hasta completar aforo.