Los mejores planes para hacer este fin de semana en Valencia y provincia (06.05.2022)

La agenda de las artes escénicas da la bienvenida un año más a los festivales 10 Sentidos y Cabanyal Íntim.

El festival de las artes vivas de Valencia arrancó a principios de esta semana y se clausurará el día 22 de este mes. La edición 2022 del Festival 10 Sentidos apuesta por “El amor”, por dar cuenta de la necesidad y el poder del amor en estos tiempos tan convulsos. La edición de este año apuesta por celebrar y reflexionar acerca del acto de amar, en el sentido más amplio y sin detenerse necesariamente en lo romántico. Amar como necesidad biológica, humanista y necesaria para el progreso y evolución de la especie.

Con esta mirada al amor la programación de 10 Sentidos huirá de clichés y de convencionalismos para responder a una idea de amor universal, abierta, respetuosa, diversa y hacia todas las direcciones. Al igual que los escenarios en los que se van a ver todas las propuestas, tan diversos como la Estación del Norte, el Monasterio San Miguel de los Reyes, Centre del Carme y destacadas salas de teatro de la ciudad como Espai Inestable o Sala Off, entre otras.

El Festival Cabanyal Íntim que comenzó ayer, sumergirá al público, desde diferentes miradas y enfoques escénicos, en el “Caos”, lema de su undécima edición, que se desarrollará durante dos semanas consecutivas.

Cerca de cuarenta propuestas multidisciplinares sembrarán el caos en el Cabanyal a través del teatro de texto, la danza, el teatro de objetos, la música, la poesía escénica, el audiovisual o la performance. Una variada oferta de piezas breves y largas cuyo espacio de representación creará al mismo tiempo un itinerario por el barrio, sus rincones más íntimos y emblemáticos. El público tendrá así la oportunidad de disfrutar de los espectáculos en lugares tan diversos como el patio de una casa, la sede de la Escuela de Música del Marítimo, el Museo del arroz, el antiguo Escorxador -sede de la extinta plataforma Salvem el Cabanyal-, la antigua Escoleta, los cajeros automáticos del barrio o El Teatro El Musical.

El Teatro Olympia presenta este fin de semana un maratón con los mejores shows de monólogos. Veremos a Ismael Lemais & la Kiskollosa esta tarde. A Pantomima Full hoy viernes y mañana por la noche. Mañana sábado por la mañana se verá la comedia mágica de Javi Rufo “Un, dos, tres, Magia”. A primera hora de la tarde llega el Strip Marvel Show con el humorista Dani Lagi y a las ocho Comandante Lara y Cía que repiten el domingo por la tarde con dos funciones. Un tetris programático encajado con mucha inteligencia para que todo el público pueda ver a sus ídolos del humor.

Esta semana se ha estrenado en la Sala Russafa una comedia agridulce sobre el acoso escolar y sus secuelas en el mundo adulto. “Don’t be cruel”, que es así como se titula, se plantea como un juego. Sobre el escenario, dos actores y una actriz se transforman en diferentes personajes para recrear situaciones que hablan del acoso escolar, pero también de sus consecuencias cuando el agresor y la víctima se insertan en el mundo adulto, muchas veces repitiendo patrones de comportamiento o arrastrando ciertas dolencias. Van ataviados con un mono de trabajo, cada uno de un color que les representa: el morado para quien toma un rol más distante y frío; el rojo para aquel más intenso y visceral, tanto a la hora de infringir como de sufrir bullying; y el naranja para la persona más extrovertida, quien lo vive de manera más superficial. Estará todo el fin de semana en la sala de la calle Denia.

El Teatro Talia acoge hasta el 5 de junio la comedia “Descarados” de Dario Fo con la compañía l’Om Imprebís. El intento de secuestro de una alta personalidad de la sociedad española y la confusión de este con uno de sus empleados genera todo tipo de malentendidos y provoca situaciones que nos hacen morir de la risa.

Una sátira de nuestra sociedad que pone al descubierto los manejos de la política, los jueces, las empresas del Ibex 35, la policía, las cloacas del Estado y... ¡hasta de la medicina! Todo con la ironía y el humor del gran maestro italiano de la Comedia del Arte.Las mismas tablas reciben esta noche al Limbo Cabaret. Belén Riquelme loca perdida presenta sus nuevas y deliciosas canciones acompañada al piano por el mágico Gilberto Aubán (Gilbertástico) en este desconcertante y divertidísimo Cabaret Concierto.

La Màquina Teatro estrenó la semana pasada “Pim! Pam! Pum! Si hay grillos hay esperanza.” la esperada tercera parte de su trilogía contemporánea tras las exitosas Opalalá y Tríptic Casual. La valenciana Gretel Stuyck y el venezolano radicado en Valencia, Rafa Cruz, son la pareja que protagoniza este espectáculo. La obra descubre al espectador una comedia corrosiva sobre la vanidad, el hartazgo y el exceso de bienestar, en una sociedad regida por el miedo a lo peor, donde todo se resuelve con un click. La pieza teatral estará en la sala de la calle Pare Jofré hasta el 22 de mayo.

El Teatre Patraix ha programado esta semana teatro para adultos con la obra “Desierto” que trata sobre las desapariciones de mujeres en Ciudad Juárez. Estos feminicidios, del que es, hasta hoy en día, es el mayor genocidio de mujeres a nivel mundial, se cuentan por miles y se producen en unas tierras donde la ley ha perdido su peso y la incertidumbre invade a las familias con menos recursos. Una obra valiente, que intenta poner en mano las posibles hipótesis de esos asesinatos.

Y también hablamos de festivales para los más peques. El Palau de la Música ha programado este fin de semana dentro del ciclo Menut Palau, el espectáculo “Hansel y Gretel” en colaboración con el Teatro La Estrella que protagoniza con sus títeres esta función de un cuento con música para todos los públicos. Será este sábado a las 12 del mediodía en El Almudín.

El Teatro La Estrella presenta en la Sala Cabanyal todo este fin de semana “Ciencia Club Clown”. Quién dijo que la ciencia era sólo para científicos estaba equivocado. Este espectáculo de payasos y actores es un ejemplo de cómo el teatro puede educar entreteniendo a los más pequeños y también a los más grandes de la casa. Dos excéntricas científicas llamadas Dendrita y Alcalina nos mostrarán desde su plató de televisión un laboratorio realmente impresionante lleno de sorpresas, peculiares personajes y experimentos científicos de lo más curiosos y educativos.

La otra sala de esta compañía de teatro, la Sala Petxina recibe a Darío Piera este sábado y domingo por la tarde. El mago y artista de televisión y teatro, demuestra qué es la magia en un espectáculo repleto de humor, ilusionismo de calidad y otras artes escénicas. Los niños se sorprenderán entre risas y los mayores se divertirán colaborando todos en alucinantes juegos de magia, momentos repletos de encanto y ternura junto con situaciones de mucha comedia.

Y hablando de magia, hacemos “chas” y aparecemos en el Teatre Micalet porque esta semana está en cartel Rubén Aparisi con el espectáculo “L’Espill”. Un espectáculo de magia muy sincero, en el que mago valenciano explora sus defectos, errores y superaciones para acabar reflejándose en el espejo en vivo sobre el escenario, delante del público. Habrá funciones viernes, sábado y domingo.

Y de la magia pasamos al ilusionismo en el Teatro Carolina con Juanma González y su espectáculo “Basado en una historia real”. En este show, el público va a poder explorar junto al ilusionista algunas historias fuera de lo común. El tiempo de este espectáculo se convertirá en parte de la historia de la vida de cada uno de los espectadores. La función está programada para el domingo por la tarde.

El domingo el Centro Teatral Escalante presenta en el MuVIM “La Odissea de Latung La La“. Una aventura con un barco en busca del tesoro. Una obra escénica, poética y parateatral, con una gran carga de poesía visual y música. David Ymbernon es un artista polifacético poseído por el color naranja. Todo su mundo, su vida, gira alrededor de este color, y su trabajo es una línea continua que empieza desde el principio, desde su infancia.

La música también tiene protagonismo en Valencia.

Hoy a las ocho de la tarde va a tener lugar el concierto de El Consorcio, en el Palacio de Congresos de Valencia. Esta formación integrada por los fundadores de Mocedades Amaya y Estíbaliz Uranga junto a Carlos Zubiaga, se completa con la voz de Iñaki Uranga. Es el grupo vocal por excelencia de nuestro país y sus grandes éxitos permanecen hoy en día. Ellos son la única formación hispana que ha vendido más de un millón de copias de un sencillo cantado íntegramente en castellano. “Tómame o déjame”, “Eres tú”, “Quién te cantará”, “Desde que tú te has ido”, “Amor de hombre”, “Dónde estás corazón” o “Le llamaban loca”, entre otras, …marcan su extensa e intensa trayectoria con más de cinco décadas de historia de la música española. Temas que van a sonar en este tour, con sus 50 mejores éxitos.

Para los amantes de la música clásica, esta tarde tienen un programa muy especial en Les Arts con el director James Gaffigan. El maestro norteamericano dirigirá un concierto lírico-sinfónico como titular de la Orquestra de la Comunitat Valenciana que interpretará partituras de tres destacados compositores: Joaquín Rodrigo, Maurice Ravel y Antonín Dvo?ák. Mañana la orquesta y el director titular de Les Arts, ofrecerán el mismo programa en el Auditori i Palau de Congressos de Castelló.

Malatesta, el grupo musical formado por Sergio Cano (Gioca) y Sergio Hernández (Hernae), se presenta en directo este fin de semana. Los dos jóvenes músicos y productores valencianos decidieron unirse en la cuarentena y crear juntos algo que simbolizase su amistad. El nombre del grupo está inspirado en Paolo Malatesta, un personaje que aparece en la Divina Comedia de Dante. El dúo se presenta mañana en concierto en la sala La 3 Club de Valencia.

También mañana sábado se presenta en nuestra ciudad Karolina Driemel Quartet que debutará el próximo 20 de mayo con el álbum “Canciones mestizas”. La cantante polaca es un espíritu inquieto en continuo crecimiento. Se forma en cante clásico y arte dramático, en su país de origen. Tras ganar varios concursos musicales, incluido uno de canción española, comienza a trabajar con orquestas sinfónicas. Ha participado en diversos proyectos de música clásica, zarzuela y música barroca. Finalmente se enamora del Jazz con todo su potencial expresivo, la fuerza de sus ritmos y el campo infinito de la improvisación. La formación está integrada además por Christian Molina (pianista, compositor y arreglista),

Batiste Miguel a la batería y Quique Errando al contrabajo. El concierto de Karolina Driemel Quartet tendrá lugar en la Sala Sporting Club Russafa mañana sábado.

Por la noche habrá un concierto que también recomendamos, el de Fito & Fitipaldis en La Marina Sur. Fito Cabrales se presenta con su banda en Valencia en la gira “Cada vez cadáver Tour” nombre de su último trabajo de estudio, el séptimo, que escucharemos en directo a orillas de nuestro mar Mediterráneo.

El domingo a la hora del aperitivo, también cerca del mar, el sonido de The Picking Boppers sonará en directo en La Fábrica de Hielo. Este combo es una explosión de rock and roll, rythm and blues y swing instrumental. Todo un viaje a los 50s y 60s donde el público será transportado en el DeLorean. La banda apunta en su biografía que “no se ha visto nada parecido desde que Marty Mclfly tocó en el baile de fin de curso…”

Puestos a regresar al futuro, mejor nos quedamos con el solecito antes de que vuelvan las nubes.

