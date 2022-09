Los mejores planes para hacer este fin de semana en Valencia

Señoras, señores…la rentré ya está aquí otro año más.

Hemos descansado, nos hemos relajado, hemos viajado y ahora toca volver a la rutina. La tan denostada vuelta a la normalidad ya está enseñando la patita. Hay que recibirla con una sonrisa. Mal asunto sería si el regreso de vacaciones solamente nos llenase de angustia y nos deprimiese.





Yo quiero pensar que la vuelta a la normalidad supone más que un final, un reencuentro con los amigos, compañeros de trabajo y compinches de vida que nos hacen felices en el día a día y con quienes nos gusta compartir momentos y experiencias.





Así que, demos la vuelta al día de hoy. Hagamos del mes de septiembre un mes de días brillantes como dice la canción “September”de Earth, Wind & Fire





“Ba-dee-ya… say, do you remember? (di, ¿te acuerdas?)

dancin' in september (bailando en septiembre)

never was a cloudy day (nunca fue un día nublado)…”





El reencuentro con los colegas, para muchos puede ser este fin de semana en torno a un espectáculo, ya que Valencia no ha dejado de ofrecer actividades estos días veraniegos.

Precisamente, si queremos ir entrando en materia musical el ciclo “Un lago de Conciertos” vuelve a La Ciutat de les Arts i les Ciències.





Estos espectáculos gratuitos al aire libre están organizados por Berklee Valencia. En estas actuaciones en directo se presenta el increíble talento musical de los estudiantes del campus de la prestigiosa escuela.





Los conciertos tendrán lugar en el lago norte del Museu de les Ciències Príncipe Felipe y son totalmente gratuitos. En ellos podremos disfrutar de una amplia selección de estilos musicales para todos los gustos: desde el jazz, jazz fusión, R&B y soul, hasta pop y latin music. Los días que habrá conciertos son mañana día 2 y los viernes 23 y 30 de septiembre; en octubre, tendrán lugar el día 7 y el 14.









Desde la semana pasada está representándose en elTeatro Taliael espectáculo 'Se canta pero no se toca' de Melomans. Este cuarteto valenciano vuelve con un espectáculo fresco, dinámico y muy divertido. Cuatro voces a capela, con el humor como vehículo, harán un repaso de canciones de hoy, de ayer y de cuando sea, si así lo estiman oportuno.

'Se canta pero no se toca' es el título del álbum que Melomans publicó hace ya más de 5 años. Desde entonces, su empeño ha sido el de presentarlo en directo y poder hacer una gira... pero, ha pasado tanto tiempo que les ha cambiado hasta la voz.

En las funciones actuales presentan un repertorio tan diferente que lo único que queda de aquel trabajo es el título. En cada espectáculo podremos ver y escuchar temas y arreglos nuevos y sorprendentes, sin más instrumentos que sus voces, de ahí el título de “se canta pero no se toca” porque no tocan ningún instrumento. Pero sí que los cantan, ya que en las partes instrumentales de los temas que interpretan, cada uno de ellos canta un instrumento y además muy bien, llegan a ser virtuosos. Sus espectáculos no son solamente conciertos, ya que hacen además shows teatrales y con mucho humor para todos los públicos.





Melomans es un grupo vocal y teatral creado en 2010 por cuatro jóvenes artistas valencianos compañeros del conservatorio y amigos: Edu Escartí, Gonzalo Manglano, Javi Reig y Pau Ferrer. La música interpretada únicamente por sus voces, junto con su particular humor como sello distintivo, ha convertido a Melomans en un referente de la música a capela en España.





Con este espectáculo 'Se canta pero no se toca' estarán hasta el 11 de septiembre en el Teatro Talia en directo, cada día de miércoles a domingo.





Quizás este puede ser un buen motivo para regresar a nuestra ciudad con ganas y no dejar espacio a la depresión postvacacional.





Y si queremos más razones para volver a la bendita rutina con ganas, aunque salpicadas de escapaditas fuera de Valencia, no debemos perdernos otro súper espectáculo. Os recomendamos el concierto homenaje a una de las voces más grandes que ha tenido la Comunitat Valenciana: Nino Bravo.





Precisamente el próximo año 2023 se cumple el 50 aniversario de la muerte de la voz que nunca deja de sonar en las emisoras de radio de todo el mundo. Y precisamente este fin de semana vamos a tener la oportunidad de escuchar sus éxitos en directo con otra gran voz española, la de Serafín Zubiri y una espectacular big band, la del trompetista valenciano David Pastor.





El sábado podremos disfrutar de este Homenaje a Nino Bravo en Albuixech y el domingo en Chiva.





La Sala Moon recibe a la polifacética artista latina Mon Laferte que durante estos días está de gira en nuestro país. Actúa en Valencia el sábado día 3.

La cantante chilena afincada en México ha transitado por multitud de estilos: desde el heavy y el rockabilly, hasta el folklore o los boleros. Su estilo es muy ecléctico, ya que le gusta experimentar y desea que su público lo sienta con ella. Juntos. La podremos ver y disfrutar en directo este sábado en la sala de la calle San Vicente. Sus fans seguro que la reciben en loor de multitudes, tal y como se merece. Un concierto recomendable para todo aquel melómano que incluso no la conozca, ya que será un descubrimiento inolvidable













Robe el músico componente de Extremoduro actúa este viernes en el Auditorio de La Marina. Tras una primera parte arrolladora, “Ahora es el momento”, gira presentación de “Mayéutica” en 2021, colgó el cartel de entradas agotadas allá por donde pasó. Han sido 21 fechas en tres meses que solo fueron un aperitivo de lo que venía para este 2022.





Este año Robe presenta “Ahora es cuando”, una gira que empezó en junio y se prodigará hasta noviembre de este 2022, y de la cual tendremos el gusto de ver en directo.





El cicloLive The Roof presenta este fin de semana en la terraza del Hotel Meliá Valencia los conciertos de Shuarma – el viernes noche- y de Neuman, este sábado al caer la tarde.





Si queremos humor además de música, el Teatro Olympia presenta este fin de semana a Goyo González con la obra “Aiguantulivinamérica 3”.

Y es que el popular cómico tiene un sueño. Un sueño muy divertido del que ya hemos visto dos partes. Ahora llega la tercera. Y pese a todas las dificultades y frustraciones del momento, Goyo quiere que sigamos riendo juntos, hasta alcanzar el éxtasis, con el final de esta trilogía americana.





Otro destacado cómico nacional también está en Valencia desde este jueves. Joaquín Reyes está llenando a diario La Rambleta y se queda todo el fin de semana con su show “Festejen la broma”. Ha preparado con gran esmero una amalgama de chorradas para deleite de su querido público y también, de algún despistado que se meta en el teatro buscando humor inteligente. A pesar de ser ya un viejuno —en el mundo de la comedia se entiende—, Reyes no ha perdido la frescura de sus inicios chanantes.





El musical “Regresa a los 80” vuelve los fines de semana de septiembre al Teatro Flumen. Este musical de verano apasionante hará disfrutar al público en la Terraza Flumen con la música de Radio Futura, Alaska o Madonna, entre otros...





La semana próxima destacamos el concierto de Texas en el Palau de Les Arts el martes día 6 de septiembre. Ya no queda nada para poder disfrutar de su directo. Como la propia banda anunciaba, este nuevo tour es la celebración del 30 Aniversario de su debut con ‘Southside’, además de sumar todos sus grandes éxitos.





La banda ha querido obsequiar a sus fans con la ampliación de su show, tocando todos los temas del disco en la primera parte del concierto y los grandes éxitos de toda su carrera en la segunda parte. Por ese motivo, todos los conciertos de la gira tendrán una duración superior a la originariamente prevista: durarán aproximadamente 2 horas y 30 minutos, con un descanso de 20 minutos.





Otro espectáculo a tener en cuenta la próxima semana es el que se estrena en el Teatro Olympia: “En tierra extraña”. La obra que cuenta el encuentro ficticio entre Concha Piquer, Rafael de León y Federico García Lorca. Una cita imprescindible para los amantes del teatro.





Que la rentré nos sea provechosa.