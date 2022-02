Los mejores planes para este fin de semana

Queda inaugurado el fin de semana.

Estrenar tiempo de ocio es lo que más nos gusta a todos. En estos días que tenemos por delante podemos hacer lo que más nos apetezca: salir, entrar, pasear, hacer deporte e ir a ver espectáculos de todo tipo.

La cartelera teatral también inaugura espectáculos esta semana.

El Teatro Olympia ha estrenado una comedia que nos va a saber muy bien. "Entre copas" es una de esas historias pequeñas, llena de detalles y de vida. Una comedia en apariencia "blanca", divertida y serena, pero que conforme avanza se muestra llena de cargas de profundidad que, por momentos, la vuelven inquietante y resbaladiza.

¿Qué pasa cuando tienes cuarenta y tantos y te das cuenta de que nadie volverá a tutearte? Miguel y Andrés, amigos de toda la vida, se enfrentan a esa pregunta cada uno a su manera. Miguel, divorciado deprimido, escritor frustrado y apasionado del vino, es un pesimista. Andrés, un actor fracasado que está a punto de casarse, es un seductor. Los protagonistas son caras televisivas que hemos visto en diferentes series de la pequeña pantalla: Juanjo Artero, Patxi Freytez, Ana Villa y Elvira Cuadrupani.

El Teatro Talia también ha estrenado esta semana, tal cual comentábamos la semana pasada, otra comedia: “Galdós enamorado”. La relación entre Benito Pérez Galdós y Emilia Pardo Bazán quedó reflejada, y bastante bien detallada, en la correspondencia que se intercambiaron. Estas cartas, de las que solo se conservan las que escribió Doña Emilia, son la base de ficción de esta obra que interpretan dos grandes de la escena española: María José Goyanes y Emilio Gutiérrez Caba.

Además, en Las Noches del Talia han programado este fin de semana monólogos para jartarnos a reír. Esta noche podemos ver a Javi Sancho con el show titulado “Del deporte también se sale”.

En este espectáculo, el cómico habla de su relación amor/odio con el deporte y de la fiebre deportiva que nos rodea, ya que hay gente que se está volviendo loca con tanto ejercicio…

Mañana los monólogos estarán a cargo de Ismael Lemais y La Kiskillosa con una sucesión de historias cotidianas donde realizan una divertida parodia centrándose en su relación de pareja y en situaciones del día a día analizadas desde el punto de vista humorístico.

Tras el aplazamiento por un positivo en covid -19, vuelve a la normalidad la programación del Teatre Rialto con la obra “La tempesta” una de las obras más populares de Shakespeare. Su protagonista, Hamlet, monta una pieza teatral con el propósito de observar el efecto qué provocará la representación en su padrastro. Esto está dentro de otra obra titulada “Hamlet” donde nosotros, espectadores, obsevamos al observador. Continúa Shakespeare jugando al metateatro y en La Tempesta, su protagonista, Pròsper, que ha espiado el comportamiento de los náufragos en su isla como si fueran ratas de laboratorio, se dirige al público para pedirle el aplauso que lo libere de la ficción que de alguna manera él ha creado. En este caso, Pròsper es consciente de ser el observador observado. O quizás tendríamos que decir el soñador soñado.

La Sala OFF presenta “OK Boomer!” Una obra que pone sobre la mesa el sistema de protección al menor y la relación entre la Generación Boomer y Z. Se buscan familias. Familias que pidan paella de verduras y denuncien, si se la dan con carne. Familias que limpien los domingos por la noche, cenen pizzas precocinadas y beban agua del grifo y les guste.

En La Rambleta se puede ver este fin de semana la obra “True West”. Una comedia negra protagonizada por Tristán Ulloa, Pablo Derqui, José Luis Esteban y Jeannine Mestre. El autor sitúa la acción a 40 millas de Los Ángeles para contarnos una historia que retrata el desenlace de la rivalidad entre dos hermanos que representan, con su dualidad, la naturaleza conflictiva del ser humano. En el mismo escenario se presenta el domingo el espectáculo 'Love está en el aire', el nuevo show del cómico y actor David Amor. El pontevedrés con las manos más grandes, habla de sus nuevas inquietudes sin dejar de lado una de sus últimas pasiones: los aeropuertos.

Teatro Flumen estrena “Pensionistes. La comèdia”. Tres mujeres de avanzada edad que viven en un pueblo de la Comunidad Valenciana, se han quedado viudas en muy poco tiempo. A las tres amigas, que toda la vida han estado dedicadas a la crianza de los niños, les ha quedado una pensión irrisoria con la cual no pueden hacer frente a los gastos diarios.Por eso y por la soledad que sufren deciden irse a vivir las tres juntas.

El Teatro Principal estrena “La máquina de Rube Goldberg” un espectáculo de magia con Nacho Diago para todos los públicos. Esta máquina es un aparato muy sofisticado y complejo que hace una tarea muy simple de una manera deliberadamente indirecta y elaborada, normalmente haciendo uso de una reacción en cadena.

Pero también es un espectáculo de magia que toma como punto de partida las viñetas del caricaturista que inventó y dio nombre a estos absurdos mecanismos para poder abordar temas como la consecuencia de nuestros actos, el destino, la suerte… y todos ellos a través de los juegos de magia, del humor y de las ganas de tomarse las cosas como un juego.

En la Sala Russafa nos han preparado un finde para toda la familia con la comedia infantil “Emoticolors” que vuelve tras el éxito que tuvo el año pasado. Este montaje teatral es un cuento donde los colores, las emociones, la música, la tolerancia, y la diversidad se unen creando un espectáculo mágico y muy entretenido. Tarambana nos trae esta divertidísima obra para todos los públicos con dos funciones diarias el sábado y el domingo.

Otra propuesta para grandes y pequeños es la que ha programado Espai Rebombori en Patraix este fin de semana: “Astrid y el señor Nilsson”. Astrid es la creadora de Pippi Calzaslargas. Cada noche, imagina y relata a su hija las historias más increíbles de este personaje único en el mundo. Historias de igualdad y de empoderamiento que hablan de una niña que cambió el mundo gracias a la mente maravillosa de su creadora.

El Centre Cultural La Beneficència ha organizado como cada domingo, una mañana para público familiar con la puesta en escena del espectáculo de marionetas “Les gallinetes de Dol”. Una historia para los más pequeños, a través de la cual se sensibilizan contra la violencia machista. Un cuento que muestra diversos temas transversales y valores con los que educar a niños y niñas. Un cuento para leer, pero también para ser contado por madres, padres y maestros.

El Teatro La Estrella organiza el Festival Amigos Tirititeros y estrena la obra “Petite Fleur” en la Sala Cabanyal. El protagonista es un payaso que resuelve las dificultades con las que tropieza con una genialidad sorprendente, resultado de la inmensa inocencia con la que las afronta. Cuando el adulto pierde su compostura cómicamente, el mundo se acerca al niño y puede llegar a entenderlo.

En la Sala Petxina continúa en cartel “El gato con botas”. Teatro, circo, aventuras, marionetas, magia, teatro de objetos, juguetes de madera, canciones, tonterías y fantasía se unen en una obra de teatro infantil con el sello de la Estrella que divertirá a grandes y a pequeños.

Esta noche y mañana el Palacio de Congresos será el escenario escogido por la Film Symphony Orchestra para presentar su nuevo espectáculo “Fénix” un concierto para volver a soñar y resurgir de las cenizas. Un emocionante espectáculo en torno a la mejor música de cine que representa el renacer del arte y de la cultura.





En Matisse Club actúa esta noche la banda valenciana Yambú. El grupo quiere acercar al público el “arte callejero” que hay en ciudades como Jerez, Córdoba o Sevilla, interpretando temas conocidos y cargados de buen rollo de artistas como Ketama, Kiko Veneno, Chambao, Los Delinquentes o Juanito Makandé, entre otros.

Actualmente el grupo está compuesto por: Rubén Barrera al bajo y coros, Juan Ramón Roca a la percusión, Javier Salazar como guitarra solista, Sergi Renovell Trompeta y coros, y Pedro Alvarez guitarra rítmica y voz.Para finalizar la noche estará J Vilma con una sesión de flamenco fusión.

Este fin de semana se celebra el Festival Brassurround “Torrent” que cumple 15 años. El festival que organiza Spanish Brass, contará con numerosos profesores nacionales e internacionales, apostando como siempre por la calidad pedagógica.

Los conciertos previstos con motivo del festival son esta noche Our Spanish Heart con el “Tributo a Chick Corea”, mañana sábado actuará la formación La Valenciana y el domingo se presentará en directo el CD “Music for Brass Quintet” by Andrés Valero-Castells con Spanish Brass, Púrpura Pansa, Andrés Valero-Castells y Luis González. Todos los conciertos están programados en l’Auditori de Torrent.

El grupo valenciano de música antigua Dolce Rima presenta en el Centre del Carme de Valencia su nuevo trabajo “Saffo Novella” dedicado a la compositora Barbara Strozzi.

El sábado a las siete de la tarde la sala Refectorio del museo del Barrio del Carmen, será escenario de la actuación del grupo formado por la soprano Julieta Viñas y Paula Brieba, especialista en instrumentos de cuerda pulsada, que en esta ocasión están acompañadas por Laura Martínez y Xurxo Varela.

El Centre Cultural La Beneficència presenta este sábado por la tarde el concierto de la Orquesta de les Saturnals dentro del Ciclo Música en Construcció. La orquesta de cámara de cuerda ofrece un recital titulado “Música d´entreguerres”. Esta formación está integrada por jóvenes músicos profesionales valencianos.

La semana próxima tenemos varias citas musicales a tener en cuenta:

El lunes actúa en nuestra ciudad el cantante italiano Sandro Giacobbe en el Teatro Olympia.

Un concierto único de la mano de uno de los más grandes cantantes italianos, que nos deleitará con sus canciones más conocidas como “El jardín prohibido” o “Señora mía” así como con algunos temas nuevos compuestos durante la pandemia. Temas que nos hablan de amor, de amistad, de esperanza y de nuevos comienzos.

Al día siguiente también en el teatro de la calle San Vicente tendrá lugar otro concierto muy recomendable, el de Els amics de les Arts. La banda presentará en directo su último trabajo “El senyal que esperaves” y cerrará la gira con todos sus fans.

Elciclo Panorama Flamenco presenta el próximo miércoles en el Teatro Talia a la agrupación En clave de clot que estrenará en directo su nuevo espectáculo titulado “Raíces de nácar".