Los mejores planes para disfrutas este fin de semana de Navidad en Valencia

Si cantamos estos días “Esta noche es Nochebuena y mañana es Navidad…” mejor no seguir con lo de “saca la bota María que me voy a emborrachar” por lo que pueda pasar, ya que eso de beber hasta perder el control no es muy recomendable.

Para quien quiera “actualizar” el villancico hemos preparado tres alternativas: “Saca ya el postre María que vamos a reventar” o “Saca el mazapán María que me voy a confitar” o “Saca la estrena María que me voy a entusiasmar” cualquiera de las tres nos vendrá bien estas fechas.

Y si queremos disfrutar de estos días de Navidad con la familia, los amigos o la pareja, cualquiera de las actividades que hay en Valencia nos va a venir igual de bien.

Este fin de semana la cartelera teatral nos ofrece mucha oferta.

La Rambleta ha estrenado el musical basado en la novela de María Dueñas “El tiempo entre costuras” que estará en nuestra ciudad hasta el 28 de diciembre.

La joven modista Sira Quiroga abandona Madrid en los meses previos al inicio de la Guerra Civil arrastrada por el amor desbocado hacia un hombre a quien apenas conoce. Juntos se instalan en Tánger, una ciudad mundana, exótica y vibrante donde todo lo impensable puede hacerse realidad. Incluso, la traición y el abandono.

Una aventura apasionante convertida ahora en musical, que llega a los teatros contando con María Dueñas dentro del equipo creativo y bajo la producción de Beon Entertainment, empresa que ha creado musicales de éxito como “Antoine” o “El Médico”.

El Teatro Talia presenta un año más el show “Navidades mágicas” del 26 al 30 de diciembre, con la magia fresca e innovadora de jóvenes y divertidos ilusionistas. En esta ocasión de la mano de G. Alexander, Selu XL, David Díaz, Castor & Polux y Jaime Copovi. Un espectáculo de magia visual y participativa, dónde los sentidos se despiertan y las emociones se disparan. Una propuesta que impresionará a todo el público.

Pero antes, el día 26, en el teatro de la calle Caballeros, tenemos el espectáculo de humor “Desmontar la Navidad”.

Álex Martínez y Diego Varea presenta un show no apto para los muy navideños.

Su único propósito, desmontar la navidad.

A partir del día 29 vuelve a las tablas del Teatro Talia “El método Grönholm” una exitosa sátira sobre el mundo de los procesos de selección de personal.

En el Teatro Flumen se despide “La venganza de Don Mendo” el día de Navidad, para dar paso al musical homenaje a Lina Morgan “Maravilloso fue volver”.

Un emocionante espectáculo de revista que se queda hasta el 15 de enero y que por cierto, tendrá función especial en Nochevieja.

Otra de las salas que despedirán el año haciendo función especial es Sala Russafa. Sigue en cartel la obra “8 reinas” con otros tantos actores magníficos poniéndose en la piel de ocho mujeres que fueron poderosas reinas en su época. Además, en la función de mañana 25 de diciembre y la del 5 de enero, el teatro se suma al espíritu de estas fiestas y sorteará entre los asistentes una cesta especial, “una cesta teatral” que incluye productos típicos de estas fechas, además de un abono semestral para ver todos los espectáculos de la temporada.

El Teatro Olympia también recibe el Año Nuevo levantando el telón.

“La función que sale mal” hará pase especial en Nochevieja para todo aquel que quiera despedir el 2021 al contrario del título, bien. Riendo.

Y como la Navidad es tiempo de estar en familia, os recomendamos algunos espectáculos para todos los públicos.

Nadal a l’Escalante, el tradicional ciclo teatral, se puede ver en el Teatro Principal. La esencia del circo desde una visión musical y poética llega con “Creatura”. Este montaje es música, poesía y circo. La fantasía de la palabra y la realidad del más difícil todavía. Un espectáculo poético inspirado en el Bestiario del Circo escrito por Pepe Viyuela.

En el Teatre Rialto se puede ver el espectáculo “Adeu” que nos recuerda que “hay que saber decir adiós para poder decir hola” y que se presenta en un momento donde la humanidad entera está sumida en una pandemia, justo cuando estos dos términos se convierten más que nunca en parte de nuestras vidas. El hola y el adiós de la rutina que solíamos dedicarle a la vecina, al portero o a la conductora de autobús, desaparecieron por un tiempo y tomaron otro valor.

“La bella durmiente, el musical de tus sueños” llega al Teatro Flumen y se queda hasta el día 30 de diciembre. El musical nos devuelve la esencia de los cuentos de hadas, príncipes y princesas a partir de una puesta en escena visualmente poderosa y evocadora para toda la familia.

El Teatro Olympia presenta “Cenicienta, la magia del musical”. La historia del cuento tradicional de los Hermanos Grimm adaptada a un musical contemporáneo con canciones originales que llenarán de ilusión y tararearán grandes y pequeños.

El TAC de Catarroja también llena su escenario de ilusión para los más pequeños y presenta “Pinotxo, un musical d’aventures” el día 26 de diciembre.

El segundo día de Navidad hay más espectáculos familiares. L’Auditori de Torrent ha preparado una función del musical infantil basado en el cuento de Perrault: “La bella durmiente y el bosque escondido”.

“Aladín, un musical genial” vuelve a los escenarios para que lo disfrute de nuevo toda la familia. La Rambleta presenta este espectáculo que es la combinación perfecta entre la magia del cuento, la espectacularidad del musical y el encanto de las aventuras de “Las mil y una noches” con sus lujosos palacios y bulliciosos bazares… Todo impregnado e invadido por ese aroma oriental de cuento. Un espectáculo que se podrá ver hasta el 9 de enero y que sorprenderá al público con números inesperados.

El Teatret tiene una programación navideña de lo más variada. El domingo se podrá ver la obra “Black & White”. Una propuesta de humor, magia y música con Flain que te Flain y el Mago Alua. El lunes y martes los “Cuentos y cancioncitas de gatos, ratones y ratitas” con el ratón Martín y la gatita Carlota que montarán una gran fiesta llena de música e historias. El jueves y el viernes se podrá ver el estreno absoluto de “Estrellas” un espectáculo, sensorial y de aprendizaje, de teatro- danza para la infancia.

El Teatro Carolina inaugura la Navidad con la obra “La Reina de las Nieves” una fantástica historia, llena de aventuras con frío, nieve y hielo que estará en cartel hasta el 30 de diciembre. Durante esta semana habrá además espectáculos de magia para toda la familia.

El clásico cuento de “El gato con botas” se podrá ver desde el domingo 26 hasta el jueves 30 en el Teatro La Estrella Sala Petxina. Teatro, circo, aventuras, marionetas, magia, teatro de objetos, juguetes de madera, canciones, tonterías y fantasía se unen en una obra de teatro infantil con el sello de la Estrella. Mientras en la Sala Cabanyal “El retablo de Navidad” levantará el telón con las marionetas Micalet y Catalina durante toda la última semana del año.

En el Teatro La Plazeta después de 2 años programado en Navidad, todo el mundo conoce a ANTE el Magnífico pero.... ¿Sabéis su historia? ¿Como llegó a ser magnífico? ¿Qué pasó antes de que Ante fuese Ante? La Plazeta presenta un show circense único, con personajes increíbles como trapecistas, acróbatas, la mujer barbuda y magos... para descubrir toda la trama de “Antes de ser Magnífico” que se podrá ver hasta el 30 de diciembre.

La nueva edición de “Menut Palau” trae un mini ciclo navideño a El Almudín con música, títeres y teatro para pequeños y mayores. Como novedad, se van a acompañar los espectáculos con una pequeña exposición de fotos, títeres y otros objetos de utilería para completar la experiencia cultural, con el objetivo de introducir a los más pequeños en las bambalinas del mundo del teatro.

El martes día 28 Alberto Ferrer & Piano Trío junto a la titiritera valenciana Elisa Matallín, La Matallina, ofrecen una versión actualizada del cuento de La Ratita, con música de Piazzolla. Recomendado a partir de dos años. El clarinetista Alberto Ferrer, el pianista Francisco Pérez Perelló, el violinista José Carlos Alborch y el violonchelista Juan Francisco Arrué interpretan la parte musical.

Los Titiriteros de Binéfar, Premio Nacional de Teatro de infancia y juventud presentan el miércoles día 29 su especial “Retablo de Navidad” muy divertido y dinámico con villancicos, rimas y bromas, tanto de Aragón como algunos valencianos. Recomendado a partir de 4 años.

El jueves día 30 La Tendresa ofrecerá los “Plebeyos Bailes”un concierto cantado, contado y tocado por el Ensemble La Tendresa, especializado en música antigua y barroca, dirigido por la soprano Èlia Casanova, y formado por siete mujeres: Beatriu Lafont, soprano, guitarra barroca y castañuelas; Amparo Camps, violín; Belisana Ruiz, guitarra barroca; Lixsania Fernández, viola da gamba y voz; Raquel Fernández, contrabajo y Ana Nicolás, voz y percusión.

También podemos ir a ver un belén solidario, el Belén de Playmobil.

La delegación de solidaridad de la Falla San Isidro, ha montado un belén de Playmobil para dar visibilidad, concienciar y recaudar dinero para la investigación y desarrollo de tratamiento del Síndrome Myhre. Una enfermedad ultra rara que afecta a 13 niños en nuestro país y que han diagnósticado hace poco tiempo a un fallero infantil de su comisión: Xisco, que junto a Mateo, son los dos niños de Valencia que padecen esta enfermedad.

Las visitas al belén para recaudar fondos se podrán hacer por las tardes en la calle José Andreu Alabarta, 17, hasta el 4 de enero. Si alguno de los visitantes encuentra el personaje escondido, entrará en el sorteo de un lote de Playmobil.

Hay que ir y apoyar esta iniciativa para favorecer la investigación y mejorar la calidad de vida de estos niños.

El gran hotel de la Navidad abre sus puertas en el Teatro La Plazeta como cada año para acoger este especial concierto navideño a cargo de las grandes voces del grupo Melomans. La magia del espectáculo “Let it Snow”, un inédito musical de Navidad para toda la familia que aterriza en exclusiva en Valencia con las mejores canciones y villancicos #MadeInChristmas de conocidos cantantes como Frank Sinatra, Mariah Carey, Dean Martin y hasta el mismísimo Michael Bublé.

Se trata de un espectáculo completamente nunca visto en Valencia. En él podremos disfrutar de las voces del cuarteto vocal Melomans, un grupo que se ha convertido en un auténtico referente en la música a capela en España.

Y si el domingo aún nos quedan ganas de cantar villancicos, podemos ir a Matisse Club a disfrutar del concierto “Feliz Navidad con Villancicos Folk”. La cantante Sonnica Yepes encabeza el grupo de músicas, en femenino, que interpreta las canciones populares de la tradición española y latinoamericana navideña con frescos e inesperados arreglos al estilo jazz, swing, música oriental, reggae o samba, entre otros.

En La Beneficencia el rock protagonizará la mañana del día 26 con el espectáculo “Navidad rock”. Un musical navideño en el que se podrán cantar y bailar los villancicos de toda la vida a ritmo de rock a través de títeres, niños y actores que darán vida a una Navidad llena de diversión.

Terminamos anunciando que la nueva edición del festival internacional de percusión Percute se celebrará del 27 al 30 de diciembre en el TAC de Catarroja de la mano de Amores Grup de Percussió. Este año contará con la colaboración del grupo Neopercusión que actuará el próximo jueves junto al grupo anfitrión del festival.

Que no nos falte la alegría y la ilusión ni la gente que con quien compartirlas.

Pero este año, además, que no nos falte la salud y que nos acompañe la prudencia además de la mascarilla.

¡¡Feliz Navidad!!