Los mejores planes para disfrutar en Valencia en un fin de semana "de miedo" | 27.10.2023

Hay que recordarque este fin de semana cambia la hora. Será como siempre en la madrugada del sábado, en la que dormiremos una hora más porque a las 3 volverán a ser las 2





Y digo yo... ¿Por qué en lugar de hacer el cambio a esas horas no se lleva a cabo a una hora más normal para poder disfrutar sin prisas de un espectáculo? ¿o de una cena?

¿o de cualquier otra actividad?





En esta ocasión que ganamos una hora, habría que aprovecharla mejor. Ahí lo dejo.





Vuelve al Teatro Talia una de últimas y exitosas producciones de la compañía L’Om Imprebís: la obra “La teua mà en la meua” de Antón Chéjov. Este montaje está protagonizado por los dos últimos ganadores de los Premis de les Arts Escèniques de la Generalitat Valenciana a la Millor Interpretació que son Josep Manel Casany y Rebeca Valls. La dirección está a cargo del también último premiado con el Premi de les Arts Escèniques de la Generalitat Valenciana a la Millor Direcció por esta obra: Santiago Sánchez.





Esa es la mejor carta de presentación, los actores y el director premiados por su trabajo. Pero eso no es todo, el autor de la adaptación Rodolf Sirera también recibió el premio de la Generalitat Valenciana por su versión en valenciano.





La obra imprescindible en las carteleras de los principales teatros europeos, representada por primera vez en valenciano es una delicia, indispensable para los amantes del buen teatro, interpretada por dos grandes de la escena valenciana.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





El público comparte una bella historia de amor muy especial porque se trata de dos personas únicas en circunstancias excepcionales: Olga Knipper y Antón Chéjov y sus más de 400 cartas escritas entre ellos durante su relación.









Otro montaje que repite en los escenarios valencianos es el musical “Es una lata el trabajar” que llega al Teatro Olympia. Un divertido espectáculo protagonizado por Daniel Diges, con un argumento clásico de superación, amor, conflicto y muchísima comedia, que nos trae algunos de los conocidos temas del gran Luis Aguilé y las extraordinarias canciones compuestas por Victor Lucas.





Un sorprendente coctel con todos los ingredientes para el entretenimiento: magia, sorpresas, enredo, diversión, amor... de la mano de los protagonistas y un sinfín de insólitos y divertidos personajes.

Después de ver este musical deberíamos tener más en cuenta lo que dice la canción: “...la vida pasa felizmente si hay amor.”





Otro musical made in Valencia es el que forma parte de la temporada del Teatro Escalante en el Teatro Principal también con autoría y dirección de Víctor Lucas junto a Mamen Mengó : “Bruno, el musical que ho va canviar tot” de la compañía Off Artes Escénicas.





Este fin de semana se podrá ver en directo uno de los musicales de más éxito en estas últimas temporadas teatrales de Valencia que trata sobre el acoso escolar, con todo lo que conlleva la presencia de este fenómeno en el entorno educativo contado desde diferentes puntos de vista: el que lo sufre, el que lo provoca, los que miran y no dicen nada y el de los profesores que no saben qué hacer. Aunque Bruno es un canto a la vida, una protesta musical con banda en directo.





Sala Russafa acoge el estreno en la Comunitat Valenciana de la versión escénica de “Si esto es un hombre”, el retrato del holocausto nazi realizado por Primo Levi.

El montaje fue finalista al Mejor Intérprete y candidato a Mejor Iluminación y Mejor Adaptación en los Premios Max 2022.





Se basa en la novela homónima de Primo Levi, retrato de la deshumanización de la que era testigo como preso en uno de los campos de Auschwitz con apenas 24 años. Un impactante texto que conecta con la sociedad capitalista actual por la descripción de una selección natural a la inversa, donde triunfan los peores.





Dentro de su gira nacional, el montaje levantará el telón en la sala del barrio de Ruzafa hasta el domingo. Esta pieza, segunda en el Ranking de la Crítica de Madrid (temporada 21/22), combina la belleza estética con la crudeza de sus reflexiones para producir un profundo impacto y experiencia escénica en el público.





El Teatre Rialto ha estrenado una producción del Instituto Valenciano de Cultura de circo contemporáneo titulada 'Verde casi negro´. Un espectáculo que explora la intimidad ancestral y salvaje de la natura humana, la tensión entre el éxtasis de dejarse seducir por aquello desconocido y la seguridad inerte y calmada de aquello que siempre fue y será.





Esta semana el Teatro Círculo presenta “L’efecte apotropaic” una producción propia que estrena esta temporada.





Efecto apotropaico es un término antropológico para describir un fenómeno cultural que se expresa como un mecanismo de defensa mágico o sobrenatural evidenciado en determinados actos, rituales u objetos consistentes en alejar el mal o protegerse de él, de los malos espíritus o de una acción mágica”





El montaje describe una sesión de tarot dónde dos mujeres van entrando en un mundo simbólico a través de lo que se acontece: un hecho irracional e ilógico, pero que a medida que pasa la acción va a demostrar su eficacia dejándonos en duda de lo que es verdad o mentira, engaño o realidad, o quizá, solamente casualidad.









Coincidiendo con la 677ª edición de la Fira de Tots Sants de Concentaina, se va a estrenar la obra de teatro ‘Paquito el chocolatero’, que glosa la azarosa vida del compositor de este pasodoble Gustavo Pascual y pone en valor su obra desde una perspectiva muy personal.





El estreno de la representación teatral, en la que el Ayuntamiento de Cocentaina ha participado en la co-producción, tendrá lugar en el Centre Cultural El Teular de Cocentaina este sábado, a cargo de la compañía Tyrsova y Vlc Loves Design bajo la dirección del dramaturgo Xavier Lauder, autor también del guion.





‘Paquito el chocolatero’ es, en tierras valencianas, la pieza insigne de las celebraciones de Moros y Cristianos, y no hay verbena o evento popular en España que se precie que no acabe con los acordes alegres de esta célebre composición. Pero ‘Paquito’ es mucho más, es el pasodoble más famoso del mundo y se ha llegado a considerar el himno oficioso de España por su gran popularidad.





En cuanto a música tampoco vamos a tenerlo fácil a la hora de elegir, ya que tenemos varias propuestas muy recomendables.





Esta noche Melendi realizará la segunda fecha de las dos previstas en nuestra ciudad. Ayer dió su primer concierto en La Marina de Valencia y hoy actuará por segunda vez en el auditorio junto al mar con la gira “20 años sin noticias”.

Melendi celebra 20 años de la publicación de su disco debut “Sin Noticias de Holanda” con esta gira en la que incluyecanciones de sus primeros discos y un nuevo repertorio que no había interpretado en sus últimas giras.





Desde su debut en solitario, el artista asturiano ha realizado su viaje musical con 24 discos de platino, más 3,5 millones de ejemplares vendidos a lo largo de su carrera y una serie de números uno y premios en una carrera de largo recorrido.





La banda Gigatrón actuará en la Sala Moon este sábado. La banda valenciana de metal-glam son los reyes con greñas del rock más cañero y molón. Sus conciertos son una fiesta infernal y la tralla que descargan no es de este mundo. Sus shows son una explosión de ritmo que transmiten al público en vivo, sin reservas, dejándose la piel sobre el escenario. La banda humorística parodia el heavy metal de los años ochenta y noventa caricaturizando las actitudes, estética y elementos típicos del género.





La Movida Valenciana presenta el espectáculo “Dancing ABBA” este domingo en La Rambleta. El nuevo proyecto artístico después del éxito de Valencia with The Beatles y The Dance Side of Pink Floyd, es un homenaje único del pop-rock valenciano al mítico cuarteto sueco, que une música y baile, y que girará en torno al guion original creado por la bailarina y coreógrafa Rocío Reolid, directora artística del proyecto.





Será interpretado y bailado por un equipo de 26 músicos y bailarines, con un repertorio de hasta 22 números uno de Abba, como Mamma Mía, Money money money, Voulez Vous, SOS, Chiquitita, Fernando, Waterloo, etc., y el acompañamiento de distintos audiovisuales del grupo conocido internacionalmente. El mayor espectáculo sobre ABBA visto en Valencia.





La Coordinadora de Sociedades Musicales de Valencia sigue con la celebración de su 40 aniversario y lo hace en el recién reinaugurado Palau de la Música.





El auditorio valenciano recibe estos dos conciertos con los que completa la programación desarrollada a lo largo de 2023 para conmemorar este aniversario: el concierto de la Banda de la Coordinadora y el Festival de Orquestas.





Este domingo por la mañana la Sala Iturbi acogerá el concierto gratuito de los 130 músicos pertenecientes a las 26 bandas que forman la Coordinadora bajo la dirección de Carlos Garcés. Se ha diseñado un programa configurado por música de compositores valencianos en el que se incluye la interpretación de La venta de los gatos, coincidiendo con la conmemoración del 150 cumpleaños del nacimiento del maestro José Serrano.





El acto final de esta conmemoración, también gratuito, tendrá lugar el día 1 de noviembre con un festival en el que participarán cinco orquestas de las sociedades musicales de la Coordinadora. Un acto que va a dar visibilidad del trabajo que en el ámbito de este tipo de agrupaciones está haciendo esta entidad.





Participarán la Orquesta del CIM Benimaclet, Orquesta de la SIOAM de Benimamet, Orquesta del Ateneo Musical del Puerto, Orquesta de cámara de la Unió Musical L’Horta de Sant Marcel·li y Jove Orquestra Campanar.





Tras estos dos conciertos, la Coordinadora dará por concluida la celebración de su 40 aniversario que ha contado con un gran número de actividades y eventos.





Con motivo de la XXXVIII Mostra de Valencia se celebrará este viernes un concierto de la Orquesta Municipal de bandas sonoras de cine con obras de Bernstein, Ottorino Respighi y Eric W. Korngold, entre otros. La dirección de la orquesta estará a cargo de Leonard Slatkin.





Esta semana se estrena en Les Arts el último espectáculo de Sol Picó titulado 'Malditas plumas´. Nuestra bailarina y coreógrafa más internacional vuelve arropada por la magnífica acogida de este bello espectáculo en el que la artista alcoyana encarna a una vedette que comparte sus recuerdos tiernos y decadentes con el público.

El ciclo Les Arts és Grans Veus presenta el concierto del contratenor Jakub Orli?ski. Un artista que se presenta al público tal cual es, con un talento natural nada impostado. Posee una privilegiada voz y un increíble dominio técnico. Esto, unido a otras facetas de su vida, como ser bailarín de break dance o modelo, ha contribuido a que el repertorio barroco llegue al público de masas. El concierto tendrá lugar el domingo 29 de octubre.

La nueva gran producción que se presenta en Les Arts es la zarzuela ”Pan y Toros” del maestro Barbieri que se estrenará el 4 de noviembre con un preestreno para jóvenes menores de 29 años el día 2 a un precio de 10 €.

Recordad que la semana próxima se celebra el Día de Todos los Santos, eso quiere decir que habrá salas que tengan programación especial la víspera del festivo y el mismo miércoles.