Los mejores planes para disfrutar en Valencia este fin de semana "largo" | 05.10.2023

El calor no nos va a dar tregua este fin de semana, que llega con 'día extra´ en el que vamos a celebrar la festividad de todos los valencianos.





El Teatro Olympia recibe nuevamente a la actriz Lola Herrera que está protagonizando en nuestra ciudad la obra 'Adictos´.





Este montaje -coescrito por el hijo de la actriz Daniel Dicenta Herrera- surge de la necesidad de abordar una problemática que nos afecta a todos dada la expansión progresiva de la desinformación: ¿Hasta qué punto estamos sometidos por la tecnología? ¿Somos realmente libres? ¿Qué tipo de sociedad hemos construido? ¿Qué panorama nos plantea el futuro más cercano? ¿Realmente nos merecemos el calificativo de "seres humanos"?





'Adictos´, la pieza que se puede ver en nuestra ciudad hasta el 15 de octubre es una ficción cuyos personajes manifiestan inquietudes que nos atañen a todos, cuestionando paradigmas que, hasta ahora, hemos asumido como válidos y ciertos pero que puede que escondan mentiras que estén distorsionando nuestras vidas.





La obra dirigida por Magüi Mira reivindica el punto de rebeldía que siempre es necesario para que las cosas evolucionen hacia un mundo mejor.





La Sala Russafa acoge el estreno en Valencia de 'Medea a la deriva´, la adaptación de un cómic sobre el trágico personaje griego. El montaje, que está en cartel todo el fin de semana, lleva a escena la novela gráfica del dibujante Fermín Solís, autor de 'Buñuel en el laberinto de las tortugas´, cuya versión fílmica logró un Goya y el Premio Europeo a la Mejor Película de Animación

La obra interpretada por Amelia David narra un viaje sin rumbo protagonizado por el trágico personaje griego creado por Eurípides.





El montaje dirigido por Isidro Timón, responsable de la compañía Maltravieso Teatro, que la produce, fue estrenado en Cáceres a finales del 2021. Desde entonces la obra lleva en gira por España y Portugal.





A partir del texto del cómic, en el que Medea vive el presente, pero también el pasado a través de sus recuerdos y de sus sueños, los autores del texto teatral ampliaron las palabras originales del cómic convirtiéndolas en monólogos. Así la obra sitúa en el mar el destino del personaje de Medea que viaja a la deriva en un enorme iceberg que va menguando progresivamente.









Espai Inestable ha estrenado ‘Esto iba a ser La Oportunidad pero ha terminado siendo mí primera despedida´ un proyecto de creación de danza contemporánea que se propone como la materialización del fracaso en busca de oportunidades en un contexto que desfavorece la emancipación de proyectos artísticos. Es la construcción de la primera -y tal vez la última- pieza de danza del bailarín y coreógrafo valenciano Mauricio Pérez Fayos.





La premisa inicial del proyecto es llevar a cabo una investigación teórica y práctica alrededor de los procesos creativos y psicológicos por los que transitan las y los creadores emergentes a la hora de empezar una propuesta creativa.





El proyecto plantea un espacio de desarrollo artístico para el creador, donde en la escena -un espacio completamente vacío por construir- el intérprete vive estados y reflexiones de una generación que lucha en contra de la inestabilidad de su propio futuro. La creación, está motivada por una realidad que nos atrapa y que necesita una reflexión colectiva, y hacerlo desde el arte parece necesario. La pieza estará en cartel todo el fin de semana.





Teatre Rialto presenta el espectáculo de danza 'En la oscuridad, todo se mueve´ hasta el 15 de octubre. El montaje es una producción pública de danza contemporánea que está dentro del ciclo “Constelación Sanchis Sinisterra” y que toma como punto de inspiración la obra 'El lector por horas´ del mismo José Sanchis Sinisterra.





La Sala Off presenta 'Win-Win´ con la compañía valenciana La Negra que estrena su nueva comedia con una gran dosis de humor autóctono.





La obra cuenta una breve pero intensa historia de negociación entre dos antiguos compañeros de escuela para un nuevo contrato de alquiler de una vivienda.

El tiempo ha pasado y las condiciones económicas no pueden ser las mismas. Como es natural, el inquilino no quiere pagar más y la dueña quiere sacar mayor beneficio. Y para más inri, la relación entre ellos no es simplemente contractual puesto que se conocen desde la infancia. Esto contamina la situación. La vida los ha llevado por caminos diferentes y han acabado haciendo el contrato de vivienda que, en teoría, los beneficia a los dos.





Del 6 al 22 de octubre se representará en el Teatro Círculo de Benimaclet, 'Parchís´ la nueva producción teatral del creador y autor emergente Tomàs Verdú. La obra se representará esta primera semana en valenciano y desde el día 12 en castellano.





Parchís es una propuesta escénica contemporánea que, aunque muy apoyada en el trabajo textual, es una fusión de lenguajes donde caben el teatro físico, las artes plásticas y las audiovisuales.





La obra ahonda en ese "espacio" que hay entre la infancia y la independencia total como adulto y aborda conceptos como la competitividad, el aburrimiento, el estrés, la violencia o la necesidad de descansar. El vehículo encargado de unir toda la dramaturgia será el juego, ya que el espectador se sitúa en un tablero metafórico habitado por unos personajes resignados a residir en una partida trucada.





La Rambleta presenta hasta el 9 de octubre al Gran Circo Acrobático de China con una maravilla visual calificada como única en el mundo.





Con más de 30 artistas en escena, la mayoría medallistas olímpicos y algunos procedentes del Cirque du Soleil es un espectáculo para toda la familia.





El show invita al público a viajar junto al protagonista, un niño soñador que entra en un mundo de fantasía en el que ve a una hermosa hada fénix que vuela sobre el mar, el niño se siente atraído por su belleza y se arroja al agua.





Teatro Micalet recibe de nuevo la compañía Últim Toc Teatre esta vez con 'Vincent', una pieza que anda por la mente y los cuadros de uno de los genios de la historia del arte: Vincent Van Gogh, quien será interpretado por Claudi Ferrer. Emili Chaques, ganador del Premio Escalante de Teatro del 2021 y codirector de la obra junto con Joan Miquel Reig, dará vida a Theo, hermano de Vincent y pieza clave para descubrir el artista.





A caballo entre el delirio y la espiritualidad, esta obra nos relata la pasión, muerte y resurrección de Vincent Van Gogh, el mal denominado «Cristo de las minas de carbón» que tuvo una vida intensa, cristològica, que «soñaba que pintaba y entonces, pintaba sueños» y que mostró, entre otras cosas, que los frutos de aquello que se siembra no se siempre el que se recoge en vida.





Carme Teatre presenta un espectáculo de flamenco jueves y viernes con Tomás de los Cariños que interpreta el espectáculo 'Sin palabras´ y un show teatral para todos los públicos el sábado y el domingo titulado 'Eco´.





El montaje de clown y marionetas de la compañía andaluza Ymedioteatro trata sobre la amistad con dos cómicos atrapados en el escenario. Un baile de metáforas visuales donde queda al descubierto la maraña que ha ido tejiendo su relación. Esta podría ser cualquier historia de amistad.









El Teatro Principal estrena la obra producida por Escalante Centre Teatral titulada 'Peter&Pan´. En el montaje, creado para todos los públicos, Peter ha olvidado su pasado, y lo más grave de esto es que también ha olvidado su niñez. Desde la ventana de su habitación de la residencia de ancianos contempla malhumorado cómo ha cambiado todo, cómo las estrellas han dejado de parpadear, cómo la noria ha dejado de girar.





Pero las ventanas, cuando te olvidas de ellas, se abren y dejan entrar sombras traviesas. Una de esas sombras, se cuela en los recuerdos de Peter, y tras ella aparece ese niño que nunca creció y su amiga Campanilla. Los dos se llevan a Peter a Nunca Jamás, porque en Siempre Jamás ya no hay sitio para los que dejaron de lado la memoria.





El Palau de la Música de Valencia se reinaugura esta semana con los conciertos gratuitos de reapertura. También se va a celebrar el concierto especial del Día de la Comunitat Valenciana el domingo día 8 de octubre. Los valencianos recuperamos este espacio dedicado a la música en directo después de más de cuatro años cerrado.





Muy pocas entradas quedan para ver en directo a los hermanos Lucía y Joaquín Galán o lo que es lo mismo: 'Pimpinela´ que ofrecen un concierto este viernes en el Palacio de Congresos de Valencia.





Pimpinela celebra más de 40 años de una brillante trayectoria artística. Un dúo para toda la familia que ha trascendido generaciones, llegando a públicos de todas las edades y contando con más de 30 millones de discos vendidos en todo el mundo.





El grupo Carraixet actúa este viernes por la tarde en Octubre Centre. La formación cuenta con más de 50 años de historia llevando a los escenarios folk con identidad propia, y solo en valenciano, desde que arrancó la trayectoria en 1970 en l'Horta Nord, en Tavernes Blanques.





Este año es la celebración de cinco décadas encima de los escenarios. Probablemente es de los pocos grupos del mundo que ha conseguido este récord.

Actualmente, el equipo instrumentista que acompaña el grupo también está formado por mujeres. Una demostración de “querer es poder”.





La cantante canaria Cristina Ramos ganadora de varios concursos televisivos de talento artístico en nuestro país y en América llega a Valencia para actuar en la sala Repvblicca. La potencia y belleza de su voz no conoce fronteras, idiomas ni estilos. Desde rock hasta ópera o góspel. El concierto de la artista será este sábado noche.





El domingo os recomendamos el espectáculo Homenaje a Pavarotti en l’Auditori de Torrent con la sobrina nieta del divo italiano de la lírica.





Simona Todaro Pavarotti, soprano, no olvida ni un solo día a su nono y en su memoria nos presenta un sentido homenaje lleno de cariño, respeto y admiración junto al barítono Luis Santana y el pianista Víctor Carbajo en un recital donde interpretarán fragmentos de reconocidas piezas de ópera, zarzuela y canciones napolitanas





Una gran noche lírica donde nos emocionarán con emblemáticas piezas como Caruso, O Sole Mio, El Barbero de Sevilla, Nessum Dorma, Ave María, La Donna e Mobile, entre otras canciones.





Muy apreciada por el Maestro, ha sido invitada con regularidad a cantar en sus posteriores conciertos homenaje. Moscú, San Petersburgo, Costa Rica, Grecia, México, Los Angeles, Venezuela, Dubai, Sudàfrica, París, Belgrado y una larga gira en Australia, todos con un enorme éxito de público y crítica.





Esta semana Les Arts continua con las representaciones de la ópera romántica de Chaikovski “La Dama de picas”.





La ópera en tres actos basada en el cuento de Alexander Pushkin con libreto de Modest Chaikovski, hermano del compositor, se podrá ver aún los días 7, 10 y 14 de octubre.





La historia tiene todos los elementos dramáticos para despertar el interés de los espectadores además de la genial partitura del compositor ruso: amor, pasión, codicia, avaricia, engaño, muerte, remordimiento y locura.





Este viernes se celebra en Les Arts el Homenaje a Nino Bravo conmemorando así el 50 aniversario de su muerte. El concierto de la Orquestra de la Comunitat Valenciana dirigida por el maestro Óliver Díaz tendrá como voz protagonista a Serafín Zubiri.





Otra voz única será la que se pueda escuchar el próximo 11 de octubre dentro del ciclo Les Arts és Lied. La soprano Lise Davidsen, aclamada por la crítica como la “nueva diosa wagneriana” y cantante más admirada a nivel internacional en las últimas temporadas, actuará en la Sala Principal interpretando melodías de compositores alemanes y escandinavos con el único acompañamiento del piano.