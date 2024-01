Los mejores planes para disfrutar en Valencia este fin de semana | 12.01.2024

Esta semana... ni cuesta de enero, ni rebajas, ni propósitos inalcanzables para el nuevo año.

Los mejores propósitos para 2024 van a ser los que nos aporten más alegría, sonrisas y satisfacción. Y eso nos lo va a proporcionar algo tan sencillo como ir al teatro, a un concierto, llevar a nuestros hijos a ver un espectáculo y compartir emociones con la gente que quieres.

Así que por favor, a emocionarse cada semana con las mejores experiencias.

Por nuestra parte no va a quedar.

Hoy os comentamos los nuevos espectáculos que llegan a la cartelera valenciana.

Este fin de semana Teatre Patraix presenta el montaje Ondas gravitacionales una comedia cuántica sobre el bullying escolar.

Esta obra plantea cómo puede llegar a marcarnos algo tremendo como el maltrato en el colegio. Y cómo todos somos partícipes en un universo absurdo, en el que todo está conectado. Con referencias a Pinter y al Teatro del Absurdo de Ionesco, el montaje trata el abuso del poder, tanto en el presente como en el pasado. Y cómo existen ciertas leyes cuánticas que igual nos ayudan a poner en su sitio algo que nunca debería haber sucedido.





Quique, un joven estudiante no ha entregado a tiempo la documentación para su ingreso en la Universidad. Pero tiene una última oportunidad ya que su padre el presidente del Gobierno, conoce desde el colegio a Pedro Suñer, uno de los profesores más valorados de la misma Facultad en la que se quiere matricular su hijo. Estudiante y profesor han quedado en verse allí mismo, en la Universidad, para entregar la documentación y evaluar si se puede ingresar al alumno fuera de los cauces convencionales. El estudiante resulta ser una réplica exacta del presidente, cuando éste abusaba de Pedro Suñer en el colegio. Lo cual le hará pensar al profesor que quizás ese encuentro responde a un motivo bien distinto: saldar una vieja cuenta, según la lógica gravitacional y cuántica.

Y precisamente Bruno, el musical que lo cambió todo seguirá desatando la revolución contra el acoso escolar en la Sala Off ya que prorroga las fechas programadas desde el inicio y se queda un mes más. Al igual que El diario de Lucas el musical que inspira a los espectadores a no abandonar los sueños nunca jamás; que también prorroga hasta el 11 de febrero en la Sala Off.





En el Teatro Círculo se puede ver esta semana la pieza Efecte apotropaic.

El título es un término antropológico para a describir un fenómeno cultural que se expresa como un mecanismo de defensa mágico o sobrenatural evidenciado en determinados actos, rituales, objetos o frases formularias, consistentes en alejar el mal o protegerse de ellos, de los malos espíritus o de una acción mágica.

Una sesión de tarot dónde los personajes, dos mujeres, van entrando en un mundo simbólico a través de lo que se acontece: un hecho irracional e ilógico pero que a medida que pasa la acción va a demostrar su eficacia dejándonos en duda del que es verdad o mentira, engaño o realidad, o quizá, solamente casualidad.





Maravilloso fue volver,el musical que homenajea a Lina Morgan, regresa al Teatro Flumen este viernes. Vuelve este emocionante espectáculo de revista, al más puro estilo musical, en el que recordaremos las canciones de ayer fusionándolas con los temas más populares de la actualidad. El espectáculo cuenta con unas coreografías de ensueño y un elenco de catorce artistas dirigidos por José Saiz, para disfrutar durante casi dos horas de una comedia entrañable en la que se homenajeará a la gran artista española del género de revista.





El mismo escenario recibe el sábado la obra La profesora interpretada por Isabel Ordaz y Marcial Álvarez, escrita por Eduardo Galán y dirigida por Carla Nyman. Esta comedia dramática de madurez pone en acción preguntas como los límites de la educación, el miedo a la soledad, el poder redentor de la cultura y la dificultad de la sociedad y las familias para aceptar la diferencia y superar los roles de género.

Ortiz, un pescadero de unos cincuenta años que trabaja en un supermercado, acude a una tutoría para solucionar la situación de su hija Daniela. El primer encuentro con la tutora, América Alcalá, una mujer de casi sesenta y cinco años que no quiere jubilarse por miedo a la soledad, resulta un verdadero combate de boxeo.





En la cartelera teatral siguen estos espectáculos en nuestra ciudad: En el Teatro Olympia el musical Grease; en el Teatro Talia la obra de intriga La Ratonera; en la Sala Russafa la comedia Mi querida requetetonta España que este finde se despide del público valenciano; En el Teatre Rialto la comedia en valenciano Perque t’estime, que si no...

Y en el Teatre Micalet otra comedia també en valencià:Estimats pares.





El Teatro Escalante presenta una nueva producción para todos los públicos en el Teatro Principal de danza y audiovisuales que se titula Lù.





La expresión corporal y unas imágenes de gran belleza son las herramientas que utiliza esta compañía para hablar sobre el trabajo infantil, pero también, sobre el mundo de fantasía gracias al cual los más pequeños resisten la dureza de la vida cotidiana. Con un título que en chino significa “camino”, este montaje nos introduce en la magia y la poesía de este mundo plástico a partir de puntos, líneas y formas.





La Sala L’Horta inaugura su programación de 2024 mirando al firmamento con Estrelles.

La compañía valenciana Teatre de la Caixeta presentará este domingo un poético espectáculo para niños y niñas de primera infancia -de cero a tres años- que compagina teatro de luz negra, danza, marionetas y manipulación de objetos. Estrelles es una pieza íntima que habla simbólicamente del paso del tiempo y la condición efímera de la vida. Para los bebés, es esencialmente una experiencia sensorial protagonizada por el tapiz celeste que los adultos seguimos observando con fascinación, y que para los más pequeños es todavía un misterio por descubrir.





Otro espectáculo para público familiar es el que se podrá ver este sábado y domingo en Carme Teatre con la compañía andaluza La Rous teatro: Vacío.

El montaje es un espectáculo transgeneracional. Un espectáculo de objetos, actriz y títeres. Un viaje que plantea preguntas. Un recorrido a través de las distintas etapas de crecimiento.

Vacío nos habla de un viaje a lo largo de 18 años, con dos historias en paralelo: el viaje de una niña que viene al mundo, y el de una madre, que la recibe con los brazos abiertos con un amor incondicional.

Ambas recorren este camino hecho de distintas etapas, etapas llenas de preguntas sin respuesta, de momentos de emoción, de paisajes o de vacíos.

Si os apetece ver más contenido humorístico os proponemos el espectáculo que presenta Sala 21 de Kinépolis este sábado a las siete de la tarde: Las Maldonights con Carola Maldonado.

Un espectáculo de humor, danza, improvisación y campanadas en vivo y en directo.

En esta edición, además del monólogo de Carola Maldonado, el público podrá descubrir las sensaciones que produce un beso con la colaboración de la Jove Compañía de Danza de la Gerard Collins, compañía de referencia en España en la actualidad, dirigida por Mamen García.

Los asistentes también podrán sentir la química de la risa con el gran actor valenciano Carles Castillo, maestro de clown, improvisación y mimo además de director, productor y bailarín.





Si queremos saber qué es lo que se ha olvidado, habrá que ir a Sala 21 a disfrutar del humor que Carola interpreta basándose en una nueva rama evolutiva del ser humano, creada a partir de la manipulación genética de consoladores y secadores de pelo. Con unos ojos expresivos y protuberantes en forma de flotadores y totalmente inquietantes, consigue desestabilizar a cualquier dentista, tocólogo o arbusto nocturno que se le presente en Las Maldonights.





En cuanto a música tenemos el listón bien alto.

Este viernes la Sala 16 Toneladas presenta a Al Dual un artista de musicalidad extraordinaria.

El músico es un artesano guitarrista que sabe rescatar fielmente sonidos procedentes de épocas primigenias de la música americana. Precursor de la guitarra rockabilly en España, es uno de los músicos nacionales con más reconocimiento en la escena internacional del Rock ‘n’ Roll clásico. Es miembro oficial del Rockabilly Hall of Fame y artista oficial de la reconocida marca de guitarras Gretsch Guitars.





Tras dos años de trabajo intensivo de producción, grabación y postproducción, mezcla y mastering, el guitarrista presenta su nuevo trabajo en directo aquí en Valencia.





Os recomendamos un espectáculo homenaje a una de las bandas de rock británicas más importantes de finales del siglo XX: Dire Straits con la formación Brothers in Band

Habrá dos pases este sábado en La Rambleta. Uno a las seis y otro a las nueve. En cada uno de los shows veremos la recreación de la última gira de la banda de Mark Knopfler que recorrió 21 países con un total de 220 conciertos.

Más de 30 años después esta banda reproduce esa histórica última gira de Dire Straits con la misma formación: 9 músicos en el escenario que interpretan y recrean con una extrema fidelidad y un altísimo nivel un excepcional y amplio repertorio que convirtió en históricas aquellas noches de conciertos de principios de los noventa.





Hablando de décadas pasadas, en los ochenta triunfaba Un Pingüino en mi Ascensor con temas que se podrán volver a escuchar en directo este fin de semana ya que el grupo de música pop actúa en LocoClub esta noche.

Un concierto recomendado para almas ochenteras y público vintage.





Otros conciertos, esta vez de más profundidad son los que se pueden disfrutar en los dos palaus de Valencia: el de Les Arts y el de la Música.





Esta tarde y mañana en el Palau de la Música la Orquesta de Valencia y su director titular y artístico, Alexander Liebreich inician la temporada de abono de invierno 2024 con una obra maestra y favorita del gran público: la Sinfonía nº 5 de Gustav Mahler. Se trata de una obra llena de romanticismo en la que el público siempre espera el célebre Adagietto, que ha sido interpretado como una pieza independiente utilizada, entre otras, en la banda sonora de la película “Muerte en Venecia” de Visconti y que acompañó a los asistentes al funeral de Robert Kennedy en 1968, en una interpretación dirigida por Leonard Berstein.





El Palau de les Arts inaugura su ciclo dedicado al Barroco y a la Música Antigua con The Fairy Queen, de Henry Purcell, con la versión semiescenificada de William Christie y Les Arts Florissants, este sábado a las siete de la tarde.





Libremente inspirada en ‘El sueño de una noche de verano’, de William Shakespeare, The Fairy Queen invita al espectador a sumergirse en un universo cautivador y juguetón, que mantiene intacta su capacidad de fascinación 300 años después de su creación e incluye algunas de las arias más bellas del compositor inglés.





El domingo a mediodía la Sala Principal de Les Arts recibe otra edición del concierto popular para toda la familia Matins a Les Arts. Por un precio simbólico de cinco euros disfrutaremos en esta ocasión con el Cor de la Generalitat Valenciana que interpretará un programa a cappella con obras de Manuel de Falla, Francisco Llácer Pla y Maria Teresa Oller, entre otros. Un buen plan para disfrutar del domingo con una de las mejores formaciones corales de Europa dirigida por el maestro Francesc Perales.