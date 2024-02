Los mejores planes para disfrutar de este fin de semana en Valencia | 29.02.2024

En la Agenda de hoy destacamos todo lo que podemos ver esta semana: los estrenos de teatro que han levantado el telón en las salas valencianas y los conciertos de música con un mix de estilos para todos los gustos.





El Teatro Olympia recibe en su escenario de la calle San Vicente al musical El tiempo entre costuras.

Basado en la obra de María Dueñas, tras el éxito del libro, llegó la serie de televisión; y después de la pequeña pantalla, se convierte en una superproducción musical contando con la escritora como asesora dentro del equipo creativo de la obra.





El tiempo entre costuras es una aventura apasionante en la que los talleres de alta costura, el glamour de los grandes hoteles, las conspiraciones políticas y las oscuras misiones de los servicios secretos se funden con la lealtad -hacia aquellos a quienes se quiere- con el poder irrefrenable del amor. Una novela de las de antes, una modista lanzada a la aventura, al amor y al desamor, a la guerra y a la paz. Una aventura adictiva, apasionante y arrolladora.





El musical se queda en Valencia hasta el 24 de marzo con funciones de miércoles a domingo.





Por cierto, recordamos que el musical A tu lado con Los Secretos amplía fechas en sus sesiones del Teatro Olympia. Habrá una función más el jueves 16 de mayo próximo, además de las anteriores previstas los días 14 y 15 del mismo mes.





El Teatro Talia también ha estrenado esta semana otro montaje escénico: El abrazo de los gusanos. La obra es una comedia escrita por Paula Llorens e interpretada por Sergio Caballero y Carla Pascual que habla sobre muerte, amistad y segundas oportunidades y que trata de manera natural un tema tradicionalmente tabú como el suicidio para dar luz y esperanza a esta problemática.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado









Miquel, un profesor de literatura amante de Larra que no soporta a su alumnado, despierta en la misma habitación de hospital que Clara, una joven que ha olvidado como sonreír. Los dos detestan su vida y el mundo en general y, por eso, desean salir de allí para acabar lo que dejaron a medias. Pero para poder irse, tienen que engañar a la doctora y, aunque se llevan a matar, se necesitan para conseguirlo. ¿Aprenderán Clara y Miquel a abrazarse a pesar de sentirse como seres sin extremidades? ¿Conseguirán la metamorfosis que los permita emprender el vuelo?





El abrazo de los gusanos es una historia de amistad poco corriente, una comedia que nos cuenta como los lazos afectivos pueden surgir en las situaciones más inesperadas y absurdas.





La Sala Russafa celebra el 30 aniversario de la compañía Albena programando esta semana y la semana próxima la comediaEl moble.





El espectáculo es una comedia de situación. Muestra el problema al que se enfrentan Tere y Carles. Tras más de dos décadas de convivencia, ambos se hallan ante un reto quizá insuperable: montar un mueble ellos mismos.





Ella, metódica y perfeccionista, apuesta por el mobiliario más recio, caro y con estilo. Mientras que él, en plena crisis de los cuarenta, incapaz de encontrar un nuevo rol, cree que lo mejor será uno barato, que puedan armar ellos mismos. Dos maneras de ver el mundo que no encajan ni con llave Allen.









El salón de su apartamento será el escenario de esta compleja operación de bricolaje sentimental, con una puesta en escena sencilla, que recrea el ambiente casero, y donde el mueble es solo la excusa para iniciar una cascada de situaciones divertidas y reconocibles. Escenas en las que los espectadores descubrirán egos desmedidos, masculinidades frágiles y la habilidad que requiere construir una relación, porque el amor no viene con manual de instrucciones.





Los teatros valencianos de los que hemos hablado estas últimas semanas continúan con sus piezas programadas: en el Teatro Rialto se puede ver Les Troianes. Fucking nowhere y en el Teatro Flumen el musical que triunfa en Broadway: Friends. The musical parody. La Sala Off levanta el telón con dos exitosos musicales: El diario de Lucas y Bruno, el musical que lo cambió todo.





Por cierto, quien se quedó con ganas de ver el espectáculo Libre podrá verlo este fin de semana en el Teatro Principal.

La comedia musical escrita y dirigida por Santiago Sánchez y Víctor Lucas, en la que Melomans descubren los momentos estelares de la carrera de Nino Bravo a partir de sus canciones, vuelve a Valencia. El público podrá disfrutar de música, teatro y humor en un homenaje a la gran voz valenciana hecho con voces nada más...y nada menos.





En cuanto a música tenemos de todo un poco: desde música melódica, pop, rock, conciertos de sinfónica y ópera, por destacar algunas propuestas.





La música tiene un fantástico poder evocador. Y si las canciones son de años pasados, los recuerdos nos harán volver a vivir muchos momentos. Seguro que el concierto de El Consorcio de esta tarde en La Rambleta nos hará revivir nuestra historia al escuchar un recorrido por todos los éxitos de su carrera con la gira que titula Eres tú.





Las voces de Amaya Uranga, Estíbaliz Uranga, Iñaki Uranga, y Carlos Zubiaga harán un recorrido por sus temas más conocidos. Escucharemos títulos como “Tómame o déjame”, “La otra España”, “Secretaria”, “Quién te cantará” o este “Desde que tú te has ido”....Canciones que nos han acompañado más de cinco décadas. Temas que forman parte de la historia de la música española y de nuestra vida.





Este viernes el cantautor Quique González celebra sus 25 años en la música con un concierto en la Sala Moon.





La gira 25 Aniversario le va a llevar por escenarios de salas de toda la geografía española que le abrieron sus puertas años atrás. Gracias a los diferentes públicos que las han ido llenando, el cantautor se ha convertido en uno de los más seguidos en la actualidad.

Su música ha dejado una profunda huella sobre el rock y el pop nacional. La gira es una forma de celebrar no solamente su trayectoria, sino un todo un repertorio con influencia en muchos otros cantautores de nuestro país, que han seguido su estela en cuanto a abordar cualquier proyecto musical con mucha personalidad.





Otro concierto en la noche del viernes será el del trompetista venezolano Chipi Chacón que actúa de nuevo en Jimmy Glass con dos grandes músicos valencianos: Joan Soler y Lucho Aguilar.





En enero de este año lo pudimos ver en la sala de jazz valenciana con el quinteto que ofreció el homenaje al pianista Horace Silver. El jazzman latino de nuevo actuará en nuestra ciudad.





El mismo escenario recibirá la noche del sábado a las promesas del jazz valenciano. La nueva generación de músicos de la factoría Sedajazz ofrece un concierto para interpretar una de las grandes obras del jazz: The Blues & the Abstract Truth.





La formación Sedajazz Young Septet mostrará el inmejorable nivel que tienen las nuevas generaciones del jazz local.





El Palau de la Música presenta en concierto a la Orquesta Sinfónica de Torrevieja dentro de su ciclo de conciertos gratuitos. El recital, que tendrá lugar este domingo por la tarde, tiene obras de Beethoven y Mozart en su programa. La recogida de entradas para el público en general, se realizará el mismo día del concierto desde las 10:00 de la mañana, en las taquillas del Palau y online. La entrada es gratuita hasta completar aforo.





El lunes la sala de conciertos municipal recibe a la Orquesta Filarmónica Checa que interpretará el Festival Dvorák con Semyon Bychkov al frente como director y Pablo Ferrández como violonchelo solista.





Para los que deseen alargar la comida del domingo con un tardeo prefallero La Pelona actúa en Sala 16 Toneladas a partir de las 17:30h.

Esta formación es un grupo de rock reggae jazz, o como ellos se describen un grupo de Ska pachangón, donde su fuerte es el directo y hacer disfrutar al público.





El Palau de Les Arts Reina Sofía estrena la ópera Orfeo y Eurídiceeste domingo por la tarde.





La ópera de Christoph Willibald Gluck se presenta en Les Arts bajo la dirección musical de Gianluca Capuano y la dirección de escena de Robert Carsen. El escenógrafo nos brinda otro de sus montajes icónicos, donde se adentra en la relación entre la vida y la muerte con un enfoque eminentemente realista. Darán vida a los mitológicos personajes dos jóvenes cantantes italianos como son el contratenor Carlo Vistoli, que encarna a Orfeo, y la soprano Francesca Aspromonte, que presta su voz a Euridice. Además del día del estreno, habrá funciones los días 5, 7 y 9 de marzo.





Otra propuesta para despedir la semana es el concierto de Pancho Varona en Lococlub. Será también el domingo por la tarde.





Pancho Varona, reconocido guitarrista y compositor, ha colaborado con algunos de los artistas más grandes del mundo de habla hispana, aunque su trayectoria se liga principalmente a Joaquín Sabina, no en vano ha estado 40 años siendo la mano derecha del de Úbeda.





Junto con su banda, La banda del Pirata Cojo, Pancho Varona presenta un espectáculo lleno de energía y pasión que dejará boquiabierto a todo el público.





Este concierto será una oportunidad única para disfrutar de la música en vivo y experimentar la emoción de estar en un evento en directo.





La semana próxima los conciertos falleros van llegando conforme se acercan las fiestas.





El jueves 7 de marzo RockFM se suma a los conciertos de Fallas con una producción de luz y sonido espectacular, sobre un escenario de 16 metros de ancho en los Jardines de Viveros. El espectáculo que se verá en directo es un homenaje a Tina Turner bajo la dirección musical de Paul Monteagudo, líder y voz de Uzhuaïa, y actualmente en Corazones Eléctricos. Una de las voces más brillantes del rock nacional y que será quien comande la banda del homenaje a la desaparecida artista.

Además se unirán otras voces como las de Aurora García,Michele McCain,

La Perra Blanco, Toño López (Soul Jackets) Cristina Saiz y Deborah Ayo (cantante de Freedonia).





Coti actúa el mismo día, el jueves 7 de marzo, en Lococlub. El cantante, músico y compositor, nacido en Rosario, Argentina, autor de auténticas joyas del rock en español, es uno de los músicos más completos de la escena musical latina.





La semana próxima hablaremos de todo lo que viene en Fallas.