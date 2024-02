Los mejores planes para disfrutar de este fin de semana en Valencia | 16.02.2024

Esta semana aún tenemos ganas de carnaval y de celebraciones para enamorados...así que con o sin máscara pero siempre con amor celebremos la vida.

Quien tenga ganas de pasacalle y de disfraz que ponga rumbo al barrio de Ruzafa, porque este fin de semana se celebra la XIII Edición del Carnaval de Russafa Cultura Viva con música en las calles y mercados ambulantes.

El desfile de Carnaval tendrá lugar mañana por las calles del barrio a partir de las 17 horas. Cerca de 50 colectivos como batucadas, asociaciones del barrio, movimientos sociales y representaciones de diferentes países de América Latina, África y Asia participarán en este multitudinario pasacalle.

La cabecera del desfile saldrá del Parque Granero, en dirección calle Filipinas. Seguirá por las calles de Pintor Gisbert, Cuba, Sueca, Literato Azorín y Cuba, hasta volver al Parque Granero. Allí mismo, tanto el sábado como el domingo, se instalará el Mercat de Carnestoltes. Un evento con música, danza, cantautores, gastronomía, espectáculos con payasos, recitales de poesía y artesanía abierto desde mediodía hasta las diez de la noche.

Seguimos de celebración porque este fin de semana el IVAM, Instituto Valenciano de arte Moderno, celebra su XXXV Aniversario abriendo las puertas de sus sedes de Valencia y Alcoi este fin de semana con acceso gratuito.

Unas fechas que el museo invita a vivir más intensamente junto a más celebraciones que se extenderán a lo largo de todo 2024. El IVAM acogerá diversas actividades como el concierto de esta tarde con el directo de Niño de Elche y Xisco Rojo, presentes en la exposición popular, con una suerte de cancionero unido a la muestra y un concierto abierto a todos los públicos.





El IVAM es la séptima institución cultural del país y uno de los iconos de la Comunitat Valenciana.

En cuanto a artes escénicas, tal y como comentábamos la pasada semana, el Teatro Olympia ha estrenado la obra Salomé que ha creado y dirige Magüi Mira y que protagoniza Belén Rueda, junto a Luisa Martín

Juan Fernández y Pablo Puyol, entre otros. Actores y actrices conocidos por la pequeña y gran pantalla.





La verdad es que al público le gusta ver en persona a estos destacados artistas de sobra conocidos por los espectadores. Si te gustan en pantalla, ver su categoría actoral en carne y hueso es toda una experiencia. Muy recomendable por cierto.

Otro de los estrenos de los que hablábamos el viernes pasado era el de Les Troianes. Fucking Nowhere que se queda en el Teatro Rialto hasta el 10 de marzo y que también tiene caras conocidas made in Comunitat Valenciana como Josep Manel Casany, Gemma Miralles, Rebeca Valls y

Pau Vercher, entre otros.

Y hablando de rostros televisivos... Saga Producciones, en coproducción con Theater Mogul e Iria Producciones, adapta por primera vez en España la parodia musical que ya ha conquistado corazones en sus montajes del Off Broadway, Reino Unido y Australia: Friends. The musical parody.

El espectáculo es una celebración de Friends, de sus icónicos personajes y los momentos más increíbles de las 10 temporadas de la serie que se puede ver en el Teatro Flumen hasta el 3 de marzo.

El Teatro Talia presenta la obra Una luz tímida que estaré en cartel hasta el 25 de febrero.

Este montaje habla de una relación de amor lésbico en tiempos del franquismo. Un espectáculo inspirado en una historia real de dos maestras de Valencia.





La historia, inspirada en hechos reales, llega a los escenarios, de la mano de la dirección de Marilia Samper, la música de Andrea Puig y con un formato único. La combinación de texto y música en una obra que pretende romper con el silencio, y reivindicar las vidas de las lesbianas como lo que son: la memoria histórica de nuestro país.





Esta historia de amor que las une, en un contexto de miedo y opresión, se convierte en una lucha entre lo que la sociedad espera de las mujeres y su voluntad de vivir en libertad y sin complejos.





En el mismo escenario se presenta este sábado en horario de sesión golfa el espectáculo Monólogos Anti-San Valentín con Pablo de los Reyes y Rafa Alarcón.

Un show de monólogos para disfrutar con o sin pareja en el que repasarán la hazaña de vivir en pareja y otros devenires del "amor".

Otro espectáculo de monólogos es el que presenta Dani Mateo en el Teatro Olympia en dos funciones: viernes y sábado noche.

Su humor directo y ácido, que es su seña de identidad, no dejará indiferente ni a los acomodadores con el show titulado Por qué no te callas.





El Teatro Principal acoge esta semana el espectáculo de circo De tú a tú.

Un circo integrador que nos lleva de viaje por las relaciones personales que surgen en el dúo, además de profundizar en técnicas como los malabares, los portes acrobáticos con patines, el clown o la bicicleta acrobática. Es una demostración de la igualdad de las personas, que podemos y debemos mirarnos desde un mismo plano, ni por encima ni por debajo. Sin filtros, sin escalafones, sin prejuicios, sin compasiones innecesarias, y con sinceridad y sin miedo, de tú a tú.





Artea Espai presenta su ciclo de piezas breves con dos espectáculos en una misma sesión.





Por un lado Cerca de Irene de la Rosa. Una mirada desde las raíces más profundas hasta las más nuevas que surgen, crecen y que quieren convivir. Una mirada que atrapa la otra, la del espectador.





Cerca es una propuesta de danza que gira en torno al concepto de pureza y como éste ha condicionado el baile femenino.

La segunda pieza es Pipas y Tennessee Williams, de Al Anochecer Producciones. La historia va de tener que ir a una entrevista - no sabiendo muy bien para qué -, rellenar un formulario - no sabiendo muy bien cómo -, y esperar a que te toque - no sabiendo muy bien cuando. Las pipas acompañan en la espera.

Teatre Patraix presenta la comedia Nos.

Un montaje que quiere reflexionar sobre la esencia del discurso de odio desde una perspectiva amplia, que no pretende situarse como farsa política inscrita en nuestro contexto más inmediato. De alguna manera la obra quiere profundizar, siempre desde el humor, en las tendencias totalitarias del comportamiento humano. El espectador es invitado a una de las primeras reuniones de un nuevo movimiento revolucionario. Durante la reunión los partidarios del movimiento irán detallando su programa de una manera intuitiva a través de imágenes, gestos y el peso de la música en directo.





La música nos va a acompañar todo el fin de semana.





El Palau de les Arts Reina Sofía inaugura la programación del ciclo ‘Les Arts és Flamenco’ en 2024 con la actuación de José Enrique Morente Carbonell, Kiki Morente, este viernes a las 19.30 h, en el Teatre Martín i Soler.

Hijo de uno de los grandes renovadores del género, Enrique Morente, y la bailaora Aurora Carbonell, y hermano de Estrella y Soleá Morente, el más joven de los Morente es flamenco en estado puro.





En cuanto a la programación sinfónica de Les Arts, James Gaffigan dirige a la Orquestra de la Comunitat Valenciana el sábado con dos sinfonías clave del repertorio alemán. La Sinfonía 4 de Schubert, compuesta a los 19 años y nunca estrenada en vida y la Novena de Anton Bruckner, que tampoco pudo ver estrenada.





El ciclo Concerts d’Hivern del Aula de Música del Vicerrectorado de Cultura y Sociedad de la Universitat de València, presenta este domingo a mediodía al Quintet Cuesta en el Jardí Botànic.





El quinteto que toma el nombre del compositor valenciano Francisco Cuesta, se ha convertido a lo largo de sus 40 años de vida, en un referente en música contemporánea. El grupo cuenta con un amplio y variado repertorio original para quinteto de viento, desde el clásico hasta las obras más contemporáneas, sin dejar de lado grandes piezas adaptadas a la formación como las obras cumbre de la música española.





En esta ocasión interpretarán obras de Mozart, Martin y Soler o D. del Puerto, interpretadas por la flauta de José María Sáez, el oboe de Jesús Fuster, el clarinete de José Cerveró, la trompa de María Rubio y el fagot de Salvador Sanchis. El acceso es libre hasta completar aforo.





La compañía Lapso Producciones, conocida por sus famosos “conciertos excéntricos” con instrumentos de invención propia, regresa este domingo a la Sala L’Horta con un espectáculo para toda la familia que tiene como objetivo demostrar que la música clásica puede ser muy divertida.





Ad Libitum es un recital de música aparentemente ortodoxo, donde todo está preparado para la audición de un repertorio clásico.

Usando Ad Libitum como indicación musical en una partitura, los compositores insinúan la libertad que tienen el intérprete y el director de orquesta para interpretar un pasaje determinado.





Si aplicamos la expresión a un espectáculo completo, el resultado es una obra teatral que ofrece un concierto que rompe con lo convencional y reinterpreta grandes obras de la música clásica con instrumentos no convencionales como el Tripticófono Tuboidal, el Serrucho Tenor, el Vidriolín y Vidrioncello Copodivarius, el Destilarmonium Percutente, o las percusiones de Olivetti, entre otros, bajo el prisma del humor blanco, y con total libertad creativa.





También el domingo por la mañana el Palau de la Música propone otro de los conciertos gratuitos protagonizados por la Banda Sinfónica Municipal bajo la dirección de su titular Cristóbal Soler.

El programa está compuesto por obras de Saint-Saëns, Ferrer Ferrán y

una de las obras más populares de todos los tiempos: Carmina Burana de Carl Orff. Una composición que utiliza como texto una selección de los poemas goliárdicos medievales. La obra potente, melódica y espectacular, contará con la participación de la soprano Saray García, el tenor Rafael Quirant, el barítono Fernando Piqueras, el Coro Universitario Sant Yago y la Escolanía de la real Basílica de Nuestra Señora de los Desamparados.

L'Auditori de Torrent presenta este sábado un espectáculo que acaba de ser reconocido como Manifestación Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial: nos referimos al género en sí, a la zarzuela.





Mañana sábado se podrá ver sobre las tablas la zarzuela de Manuel Fernández Caballero El Dúo de La Africana con la compañía Dolores Marco.

La más divertida y fresca versión de esta zarzuela que se puede ver actualmente. Una trama servida con una música siempre teatral y chispeante y algunas veces sublime, como el brillantísimo dúo-jota final.

Y seguimos con más zarzuela, ya que el martes que viene el Teatro Olympia presenta La Revoltosa.

Como decimos, la zarzuela ha sido declarada en Consejo de Ministros como Manifestación Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial. Ese género musical y teatral tan nuestro como la tortilla de patatas o la paella, que nació en el siglo XVII como espectáculo cortesano, ha llegado hasta la actualidad tras una intensa evolución y se ha convertido en identitario de la cultura española por su versatilidad a la hora de recoger distintos contenidos y estilos musicales.





La Revoltosa, una de las zarzuelas más famosas, además compuesta por un valenciano -Ruperto Chapí- se podrá disfrutar este martes próximo en el Teatro Olympia gracias a la Compañía Teatral Clásicos de la Lírica.

Una nueva producción en la que esta compañía apuesta por unir tradición y modernidad, con una puesta en escena muy cuidada en todos los detalles. Donde todo cuenta, cada elemento del vestuario de todos los actores y actrices, cada complemento, cada uno de los útiles del mobiliario en el interior de la corrala madrileña, todo está cuidado para que su juego en la obra tenga el peso que le corresponde.

El día siguiente, el miércoles 21, el Palau de la Música presenta un concierto gratuito que nos parece muy atractivo: La música de Jane Austen con Espido Freire y Nostrum Mare Camerata. En este espectáculo, que se enmarca en el ciclo Las Artes en Paralelo del auditorio municipal, el público disfrutará de esta lectura-concierto con el que se sumergirá en el universo sonoro en torno a la célebre escritora británica. La formación musical valenciana, dirigida por Jacobo Christiansen, interpretará composiciones de Dowland, Mozart, Beethoven, Paganini, Schubert, Rossini y Offenbach.