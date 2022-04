Los mejores planes para disfrutar de esta Semana Santa en València

Esta semana tenemos un pie fuera de Valencia, pero, aunque muchos de nosotros nos vayamos fuera de la ciudad, podemos venir a disfrutar de los espectáculos que nos tiene preparados esta Semana Santa.

En cuanto a artes escénicas, muchos de los teatros valencianos se toman unos días de merecido descanso. Otros, siguen ofreciendo su programación para que todo aquel que quiera combinar procesiones y teatro pueda hacerlo.





En el Teatro Talia continúa el musical “Es una lata el trabajar”. Los actores de este espectáculo, por mucho que digan que trabajar es una lata, aquí estarán, al pie del cañón durante toda la Semana Santa y el domingo y lunes de Pascua.





La Sala Off estrena la última producción de sus alumnos de teatro musical titulada “Jesucrisis Superstar”. Basada en la ópera rock de Andrew Lloyd Webber, un clásico de Broadway, los alumnos de la escuela de arte dramático se atreven con esta historia ad hoc a estos días festivos. ¿Qué hubiera pasado si en lugar de nacer hace 2000 años Jesucristo hubiera nacido en el siglo XXI? ¿Qué hubiera pasado si JC hubiera acampado con sus apóstoles delante del Congreso? ¿Cómo hubiera reaccionado ante las fuerzas de seguridad del estado? ¿cómo lo habría recibido la ciudadanía? Estas y otras incógnitas a ritmo de una melodía se podrán ver en la sala de la calle Turia hasta el 25 de abril, lunes de San Vicente.





El Teatro Olympia sigue con su programación especial para estos días de vacaciones con el espectáculo de Carlos Latre “On man show”. La semana próxima, el miércoles, estrena un musical de ensueño: “Romeo y Julieta”. El clásico por excelencia de William Shakespeare adaptado al teatro musical de gran formato.





Si queremos ir a ver teatro con los más pequeños, la versión de la película Frozen adaptada y titulada como “La reina de las nieves” estará todas las Pascuas en el Teatro Carolina. Una fantástica historia, llena de aventuras dónde no faltará ni el frío, ni la nieve y ni el hielo. Ni tampoco el amor, que es al final el que derrite todo helado para volver a la normalidad.

En el mismo escenario, se ha programado otro espectáculo para todos los públicos titulado “Cinema utopía”. Esta función acerca al espectador al mundo de la danza y la gimnasia rítmica como nunca antes lo había visto. Dos de las campeonas de España de esta disciplina se unen para ofrecer un show espectacular que habla de superación y de la búsqueda de los sueños, junto una selección de las mejores bandas sonoras del cine. Estará viernes, sábado y domingo en el Teatro Carolina.





El Domingo de Pascua, si antes de ir a comernos la mona queremos llevar a los más pequeños a dar una vuelta por la ciudad y disfrutar de un espectáculo para toda la familia, el Centre CulturalLa Beneficència presenta el cuentacuentos titulado “¡La lectura, quina aventura!”. Bea Babel creará diferentes espacios para guardar

cuentos divertidos, poesía, novela, tragedia y comedia. Será el domingo a las 11:30h.





La música también tiene protagonismo estos días de Semana Santa. Ancestralmente estas fechas se caracterizaban por el recogimiento, el silencio y el culto. Ni siquiera en las iglesias se podía tocar instrumentos musicales como el órgano a partir del jueves santo. Acercándose a esta tradición, Matisse Club propone una performance-piano en total oscuridad. Para esta sala, es el mundo el que se debe detener. Nunca la música.

Y ella será la protagonista. Sonará sin ninguna restricción, libre y empoderada en la oscuridad, sin distracciones visuales, ni letras carismáticas. Música en esencia pura con el pianista José Ramón Martín que es un amante de la fusión entre músicas de distintos siglos. El concierto “Música en la Oscuridad” será este jueves a las 20:30 horas.









La Sala 16 Toneladastampoco se va de vacaciones y mantiene el pulso musical de la ciudad con varios directos. Esta noche el carisma de Aurora García llenará el escenario de la sala de conciertos valenciana. Si hay una banda con personalidad propia en el panorama nacional esa es Aurora & The Betrayers. Con tintes e influencias que van del rock más clásico al soul, pop o folk norteamericano, este trío presentará “Tune Out The Noise”, su álbum más personal hasta la fecha.









The Cruzados, la banda de Los Ángeles que surgió en los años ochenta, actúa en Lococlub. Tras grabar dos álbumes en esa década, se disolvieron. En 2021 han vuelto a grabar con la nueva formación reunida por el bajista Tony Marsico. Su último trabajo “She’s Automatic” grabado con los miembros Ron Young, Loren Molinare, Mark Tremalgia y Rob Klonel, se presentará en nuestra ciudad en directo este viernes 15 de abril a las 22:30 horas.





Y como estamos en Semana Santa, no puede faltar la actuación del Dúo Caifás

- compuesto por Antonio José Iglesias & Gilberto Aubán - que interpretan su particular versión de Jesucristo Superstar en castellano, en formato salón, o sea, de ir por casa.

Habrá dos funciones. Una, este viernes a mediodía y otra, el lunes de Pascua por la tarde en la Sala 16 Toneladas.





La bailarina, cantante y coreógrafa Pilar Andújar presenta su nuevo espectáculo titulado “El salto” en el Centre del Carme. Se trata de un diario íntimo escrito durante cinco años por una bailarina profesional que, tras sufrir un accidente, se rompe en mil pedazos. Relata la fortaleza de su cuerpo y su espíritu para encontrarse y reinventarse. Un viaje de transformación. Una fascinante aventura en busca de su mejor versión. Esta creación artística se caracteriza por ser un musical en donde se aúnan la música, la danza y la palabra. A la vez que Pilar canta, toca también las castañuelas, la guitarra o el cajón y al final del espectáculo hace una pieza de danza Flamenco Contemporáneo con guitarra eléctrica. El sábado 16 de abril a las 19 horas se podrá ver este espectáculo con entrada libre hasta completar aforo.





El Domingo de Pascua quien quiera hacer cosas por la mañana, antes de la merendola pascuera y de empinar el cachirulo, se puede acercar a la playa -ya que hará solecito- y a la hora del vermú, entrar a La Fábrica de Hielo a disfrutar de la banda de folk portuguesa Malotira. Esta formación interpreta un amplio repertorio de canciones de las tradiciones griega, italiana, eslava, sefardí y gitana. Con música en más de 15 idiomas y dialectos, la banda crea una poderosa fusión que muestra cómo la música ofrece espacios para el diálogo y el intercambio cultural. El concierto es gratuito.





A partir del día 20 de abril, ya podremos asistir a los espectáculos en directo sin mascarilla. Ya vamos volviendo a la normalidad. Aunque, si he de ser sincera, no deberíamos guardar el paquete definitivamente. Mejor llevarla siempre consigo y en sitios muy concurridos usarla a discreción. A gusto del espectador.





Feliz Semana Santa.