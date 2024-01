Los mejores planes para disfrutar como Reyes de este fin de semana en Valencia 05/01/2023

Hoy podemos empezar la agenda así: “como decíamos ayer...”.

Aunque es la primera del año, los espectáculos que tenemos en nuestra ciudad son los mismos que hace una semana.

¿Eso que quiere decir? Que quien no haya tenido oportunidad de ver alguno puede hacerlo este fin de semana.

En el Teatro Olympia podemos ver el musical Grease. Este musical que marcó la adolescencia de muchos jóvenes se queda hasta el 11 de febrero.

La historia que transcurre en el instituto Rydell High sigue divirtiéndonos y emocionándonos como el primer día. Grease continúa siendo una de las principales fuentes de inspiración para nuevas creaciones artísticas.

SOM Produce estrena una nueva producción especial 50 Aniversario con una ambiciosa e innovadora puesta en escena, a cargo del mismo equipo creativo de Billy Elliot.





En el Teatro Talia la obra de intriga La Ratonera sigue con éxito en cada una de sus funciones.





Este clásico de misterio está totalmente renovado con una versión dirigida por Ignasi Vidal y un elenco formado por destacados actores valencianos.

Basada en la famosa novela de Agatha Christie '3 ratones ciegos', La Ratonera combina en esta versión la potencia y la intensidad del teatro, con un espíritu transgresor inspirado en las nuevas narrativas que nos llegan desde el cine, la literatura y las más recientes producciones teatrales.

En la Sala Russafa la comedia Mi querida requetetonta España sigue haciendo reír al respetable.El montaje se ha actualizado con nuevos personajes, situaciones, canciones y coreografías. Un espectáculo con música en vivo que hace un repaso a episodios históricos y tópicos patrios, sumando nuevos diálogos con referencias a sucesos del año que vamos a despedir en breve. La pieza cambia en cada función, puesto que el público es el encargado de decidir cómo quiere concluir las escenas.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

En el Teatre Rialto la comedia en valenciano Perque t’estime, que si no... se representa de jueves a domingo. Esta obra es una comedia sobre la erosión que el paso del tiempo provoca en las relaciones de pareja. Y de cómo, a pesar de esto, somos capaces de reescribir nuestra manera de querer y de ser amados.

La obra es una declaración de amor a todas esas parejas que han perdurado en el tiempo con un pacto de aprecio, generosidad y renuncia.





En el Teatre Micalet se puede ver otra comedia en valenciano: Estimats pares. Una producción propia de la compañía que regresa después del éxito de la pasada temporada. La pieza en valenciano, dirigida por Joan Peris, habla de la educación de los hijos, del amor, del dinero y de las contradicciones propias del ser humano.





Otro musical, pero esta vez sobre Mecano es el que se puede ver en La Rambleta y que se titula como uno de sus grandes éxitos: Cruz de Navajas. El último Mecanose despide de nuestra ciudad este domingo.





El show que ejecuta en directo 35 temas del grupo español más grande de nuestro patrimonio musical, tiene un rompedor formato audiovisual, donde se escuchan y recrean los éxitos de Mecano, interpretados por 8 cantantes, 7 bailarines y 5 músicos.





En Sala Off veremos Bruno, el musical que lo cambió todo que también se queda en la sala de la calle Turia hasta este domingo.





Al igual que el otro musical de Sala Off estrenado estas navidades, El diario de Lucas al que también despediremos este fin de semana.

Otro título más de teatro familiar es el que podemos encontrar en Teatro Círculo que presenta hasta el domingo la obra Por Norma. Demetrio cuenta y recuenta al público con divertidos juegos de palabras, una emocionante aventura a través de una novedosa técnica como la Metroflexia. En este montaje el público va a descubrir las aventuras de “Ángel y Creta”, dos hermanos que terminan por encontrarse con la señora Norma… y sus normas.





Sigue en el Teatro La Plazeta hasta el día 6 de enero el espectáculo para todos los públicos Onírika. La fábrica de sueños.





Esta experiencia navideña que ha llenado estos días de emoción y fantasía junto a Dinamic, compañía colaboradora de Cirque du Soleil se presenta junto al Campeón del Mundo de Mentalismo Javier Botía como maestro de ceremonias.





La Noche de Reyes puede ser aún más mágica en Teatro Carolina con el espectáculo Los tres Magos.





Un emocionante espectáculo de magia que reúne a tres talentosos magos de renombre internacional: Peio Rivas, Javier Ponce y MagicMazo.





Cada mago presentará su propia serie de trucos, desde la mejor manipulación de España, pasando por la magia general en participación del público hasta llegar a las grandes ilusiones.





Para quien no quiere empezar el año nuevo sin su dosis de polkas y valses, recomendamos el Concierto de Año Nuevo que va a tener lugar esta tarde en l’Auditori de Torrent con la Strauss Festival Orchestra & Strauss Festival Ballet Ensemble que llegan al escenario de Torrent tras haber pasado por El Musikverein de Viena, el Concertgebouw de Amsterdam, la Philarmonie de Berlín, entre otros auditorios.





¿Qué tiene esta producción para que los espectadores más exigentes de las mejores salas de toda Europa se rindan ante ella? Los títulos más conocidos del rey del vals: Napoleón, Fiesta de las flores, El vals del emperador o Champagne; junto al vals más célebre de todos: El Bello Danubio Azul, y como no; la Marcha Radetzky se van a disfrutar en directo con el concierto que ha apasionado a más de 5 millones de espectadores de todo el mundo.





Siguiendo con las tradiciones de estas fiestas que ya están llegando a su fin, toca también estos días ir a ver ballet y si es una gran producción, mejor que mejor.





Les Arts presenta al Ballet Nacional Checo que está representando La Sylphide y se queda en nuestra ciudad hasta el domingo.





Esta fastuosa producción, para todos los públicos, recupera la versión original de 1836 con la Orquestra de la Comunitat Valenciana al frente, dentro del ciclo Les Arts és Dansa que ha estrenado este nuevo año.





Hasta el domingo tenemos una cita diaria con uno de los grandes ballets románticos que protagoniza la Sílfide, hermosa muchacha de naturaleza irreal de la que se enamora el joven y fantasioso James, en su anhelo de acariciar un mundo que trasciende la vida terrenal. Los sueños del protagonista son recreados por el Ballet Nacional Checo en una fastuosa producción coreografiada por Johan Kobborg.





La Noche de Reyes en Lococlub se celebra el tradional concierto The Last VLC en su séptima edición. Un directo en el que componentes de todas las bandas valencianas van a interpretar juntos clásicos del rock.





Quien quiera disfrutar de otro estilo musical como es el jazz, este sábado por la noche va a poderlo hacer en Jimmy Glass con el concierto de dos grandes músicos y amigos que grabaron en su día el álbum Empatía.





La pianista Kontxi lorente & el saxofonista Latino Blanco interpretarán en directo este trabajo en el que el jazz es testigo de su amistad y en el que los dos instrumentos se apoyan el uno en el otro para hacer brillar a su compañero. Una velada con un repertorio selecto y mucha interacción.





La Sala 16 Toneladas presenta a Pablo Rubio y Los Chavales en concierto. Este joven valenciano compositor, cantante y guitarrista compone un pop-rock sencillo y original que está basado en lo que vive en su día a día. Este domingo por la tarde presenta su segundo trabajo titulado Mi nueva religión en directo.





Ya pensando en la semana próxima recomendamos un espectáculo musical que va a tener lugar este jueves día 11 en La Rambleta y que homenajea a la Voz. Al cantante del siglo XX que más generaciones han escuchado: Frank Sinatra.

My Way: El legado de Sinatra no es un musical al uso porque no se hace una dramatización entre números. Es un espectáculo musical que incluye 20 temas en directo de sobra conocidos como “New York, New York”, “Fly Me to the Moon”, “Strangers in the Night” o “My Way”, que da título al show y se considera la canción más versionada de la historia.

El crooner Javier Botella, director y productor del evento, quiere rendir así homenaje a la inmortal voz de Frank Sinatra con una puesta en escena muy especial.

Entre los invitados destacamos a jazzman valenciano Albert Sanz y el joven crooner iraní Kiumars Vahedi, concursante de La Voz, afincado en nuestra ciudad.

Será un concierto para todos los públicos, amantes o no de jazz, pero sí de la buena música.









También pensando en la próxima semana, el lunes para ser más concretos, os recomendamos la función única de Rafael Álvarez El Brujo que viene a representar al Teatro Olympia la obra Autobiografía de un yogui basado en la obra de Paramahansa Yoganda.

Un hombre grande que trajo el yoga a occidente y la meditación, la ciencia de la realización del ser. ¿Y qué significa esto? Él lo explica de manera clara y sencilla con su poderosa palabra pero aún más con su vida. De ahí la fascinación que ejerció en El Brujo esta autobiografía. Por eso para que el público la conozca, el actor hace este espectáculo. Para que la sabiduría, el encanto, la magia, la luz y el amor de este relato les inspire y acompañe.





Nuestros mejores deseos para el nuevo año y la Noche de Reyes.

Y a Sus Majestades, en lugar de traernos cosas, que todos tenemos de sobra...mejor les pedimos que no se lleven nada de lo que más queremos.