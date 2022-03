Los mayores de 65 años podrán realizar gestiones en el Ayuntamiento sin cita previa de manera presencial

Las personas mayores de 65 años empadronadas en la ciudad de València podrán realizar gestiones en el Ayuntamiento, de manera presencial, los jueves de 10 a 12 horas sin necesidad de cita previa. Se trata de una más de las medidas que ha puesto en marcha el consistorio para intentar reducir la brecha digital a las personas mayores de la ciudad de València, que se suma a otras medidas como el proyecto bancos amigables, la formación o el asesoramiento que se realiza en los 50 centros de mayores que existen en la ciudad. Esta medida se ha dado a conocer en una comparecencia pública en la que han participado la concejala de Envejecimiento Activo, Pilar Bernabé, el concejal de Información y Defensa de la Ciudadanía, Borja Sanjuán, y la concejala de Participación Ciudadana y Acción Vecinal, Elisa Valía.

Esta atención especializada y sin cita previa, que entrará en vigor el próximo jueves 7 de abril, se llevará a cabo en la casa consistorial de la Plaza del Ayuntamiento para los temas relacionados con tributos o registro, y en el edificio de Tabacalera de la calle Amadeo de Saboya, para los servicios de padrón. Sanjuán ha destacado que “con esta medida evitamos que las personas mayores queden excluidas de estos servicios por no saber solicitar cita previa de manera telemática, y les reservamos un espacio de atención presencial para sus gestiones personales”. El concejal también ha recordado que “deben ser gestiones propias, no las de otras personas de otro rango de edad, porque si no estaríamos quitando tiempo a personas que lo necesitan”.

La concejala de Envejecimiento activo ha remarcado que “València es una ciudad que lleva tiempo trabajando para tener un trato amable y respetuoso con las personas mayores, que especialmente desde la pandemia y el consiguiente proceso de digitalización, tanto de empresas como de la administración, se encuentran en una posición cada vez más vulnerable”. Bernabé ha recordado las medidas que ha venido tomando el consistorio para paliar esta brecha digital, como la “multiplicación por cuatro de la oferta de formación digital para personas mayores”, o el trabajo que se hace en los 50 centros de mayores donde “tenemos a 50 personas, procedentes del plan de empleo de la Generalitat Valenciana ECOVID, ayudando y asesorando en temas digitales, y colaborando en asuntos como la obtención del certificado covid o de vacunación”.

Bernabé también ha destacado otras medidas que se han llevado a cabo como la reserva de bonos al consumo a este colectivo, el proyecto Bancos amigables, y el trabajo que viene realizando la Defensora de las personas mayores, Asunción Pérez, para garantizar el acceso de esta colectivo a los servicios municipales. La concejala ha manifestado que “vamos a trabajar para formar a los mayores, pero respetando siempre a todas aquellas personas que no quieren utilizar la vía telemática y necesitan una atención personal y presencial”.