Los hosteleros valencianos, con la vista puesta en la posible flexibilización de medidas la semana que viene

La Comisión Interdepartamental de la Generalitat para la Prevención y Actuación ante la covid-19 podría "flexibilizar" mañana jueves algunas de las restricciones contra la pandemia que afectan al sector de hostelería.



Este sector pide una relajación de las medidas ahora que los datos epidemiológicos son buenos en la Comunitat Valenciana, donde desde hace más de un mes la incidencia acumulada de coronavirus a catorce días es la más baja de España.



En concreto, los hosteleros reclaman alargar el cierre con el toque de queda, recuperar el 50 % de aforo de interior y el uso de las barras, y que las nuevas medidas entren en vigor el lunes 26 de abril.

No obstante, si bien es cierto que el Presidente del Consell, Ximo Puig sí que habló de una posible flexibilización, no quiso lanzar las campanas al vuelo y quiso dejar claro que no sería un cambio disruptivo. Entre las posibilidades que baraja el Consell estaría el alargar el horario de cierre de los locales hasta las 20:00 y no hasta las 22:00 como piden los hosteleros.



Advierte Puig que la desescalada en la Comunitat "ha de ser prudente", y por eso se va a continuar "con la máxima prudencia” para no echar por tierra todo el trabajo conseguido hasta ahora.