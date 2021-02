Los hosteleros de la Comunitat divididos por el cierre de los locales

El sector de la restauración de la Comuntiat esta dividido. El motivo, las últimas restricciones aprobadas por el Gobierno valenciano y que obligan al cierre de bares y restaurantes. Una medida que ha provocado que la Asociación Hostelera de Castellón (Ashocas) hay ahecho un llamamiento a sus asociados para que abran el próximo martes 16 de febrero en señal de protesta a las restricciones impuestas por el gobierno valenciano.

Ashocas asegura que el sector de la hostelería, está "hastiada" por lo que consideran unas medidas "sin sentido" tras más de veinte días cerrados y "con los contagios en aumento siendo líderes en el país", ha decido dar un paso al frente y abrir sus negocios el próximo 16 de febrero en su horario normal.

"Vamos a abrir con todas las medidas de seguridad como hemos hecho hasta ahora, la hostelería es el único sector que ha cerrado sus negocios por responsabilidad solo cuando uno de sus trabajadores ha dado o ha estado en contacto con un positivo", ha apuntado.

Desde la asociación provincial creen que ha quedado "claramente probado" que ellos no son responsables de la "incompetencia" del Gobierno valenciano, y es por eso que ya "no aguantan más". "Ximo Puig no tiene ni un solo argumento para seguir acusándonos ni para mantenernos ni un solo día más en esta situación, si tenemos que esperar a que el índice de contagio esté por debajo de 100 en verano aún no habremos abierto", ha añadido.

En Valencia en contra de la medida que puede perjudicar a los empresarios

La medida ha sido recibida con cierta sorpresa por el sector en la provincia de Valencia. Manuel Espinar, presidente de la Confederación Empresarial de Hostelería y Turismo de la Comunidad Valenciana (Conhostur) asegura en declaraciones a COPE Valencia que "no apoyan la medida porque va en contra de la ley".

“Defenderemos al sectyor como lo estamos haciendo, desde los despachos y las manifestaciones autorizadas, y recuerda que no están de acuerdo con el plan de ayudas del Gobierno ni con el cierre porque el sector no es el culpable de los contagios, pero no son las formas de defender al sector”, añaden

Para Espinar, la propuesta es “un acto de insumisión porque es una propuesta que es totalmente ilegal y pensamos que están equivocados al involucrar a los empresarios para que se sume a esta acción y que la ley caiga sobre ellos con sanciones incluso con el riesgo de perder sus licencias” y consideran una “irresponsabilidad que una asociación haga una propuesta como esta a sus asociados”

El Presidente de la Confederación empresarial de Hostelería en la Comunitat insiste en que el fondo de la cuestión es el mismo. “Todos luchamos por lo mismo, por un plan de rescate que no viene, que no deberíamos estar cerrados, pero lo hacemos de forma legal” y se ha mostrado confiado que “la propuesta de la asociación de Castellón “no se materialice por los perjuicios que pueda provocar porque no es el momento de llenar la mochila con multas”

En este sentido, recuerda que la medida puede perjudicar a todo el sector que lucha por salir de esta crisis. El 30% de locales se ha quedado por el camino y parte de la sociedad no va a entender esta forma de protesta que perjudica la imagen seria por la que todas las asociaciones estamos trabajando” insiste Espinar.