Los grupos municipales de València se unen en contra de Meriton

Meriton Holdings, la empresa propietaria de la mayoría del paquete accionarial del Valencia CF, ha conseguido unir en su contra a los grupos políticos del ayuntamiento de Valencia, que se han mostrado contrarios al club por su falta de compromiso para la reanudación de las obras del nuevo Mestalla, paralizadas desde hace doce años y que están afectadas por una Actuación Territorial Estratégica (ATE) que concluye el 15 de mayo, sin que la entidad haya dado muestras de ir a reiniciar los trabajos.

Este martes, el presidente del Valencia, Anil Murthy, visitó al president de la Generalitat, Ximo Puig, pero no le realizó propuesta alguna que diera a entender la existencia de una voluntad de reanudar las obras. Puig dijo que la credibilidad de Meriton estaba "bajo mínimos" y este miércoles, Murthy tachó su valoración de ataque "irresponsable".

Tras las palabras de Murthy, el alcalde la ciudad, Joan Ribó, de Compromís, afirmó respecto a Meriton que "ya está bien de no respetar ni a los aficionados, ni a la ciudad, ni a la Generalitat", ha agregado que las leyes las deben cumplir todos y que la postura del consistorio es seria.

Destacó que no hay un proyecto claro para finalizar las obras y que por ello no están dispuesto a ampliar la ATE, idea en la que coincidió con la vicealcaldesa Sandra Gómez del PSPV, partido al que también pertenece Puig, quien señaló que la ATE "ya está muerta" porque en el Valencia CF "no hay un plan, ni una dirección para encontrar una solución y cumplir con los plazos establecidos".

"Me parece una falta de respeto que se sienten con el Presidente de la Generalitat, que representa a toda la Comunitat Valenciana, y, por tanto, a todos los intereses de los valencianos y valencianas, sin un papel, sin un proyecto, sin unos plazos y, por tanto, sin dar ninguna explicación o ningún argumento para prorrogarla", afirmó.

Tanto Puig como Ribo y Gómez habían aludido en varias ocasiones a este asunto desde septiembre de 2020 y habían criticado la pasividad del club para afrontarlo, pero esta posición se ha acentuado este miércoles tras el desencuentro entre el Valencia y la Generalitat posterior a la reunión del martes.

Por su parte, la portavoz municipal del PP en el consistorio valenciano, María José Catalá, instó tanto a la Generalitat como al Ayuntamiento a ponerse "serios" en este asunto y a buscar una solución "para el club y para la ciudad".

"Es momento de menos palabras y más hechos" prosiguió Catalá porque es la hora de dar solución a "la construcción del estadio, el polideportivo de Benicalap ya todo el proyecto urbanístico en global".

Fernando Giner, portavoz de Ciudadanos, señaló que el Valencia es un club viable que necesita un plan que gestione su patrimonio, activos e ingresos, al tiempo que solicitó que se respete y no se menosprecie "el sentimiento valencianista".