Los falleros no renuncian a la mascletà el día de San José

La comisión de la Falla Conde Salvatierra-Cirilo Amorós no ha querido renunciar a quedarse sin ‘mascletà’ en el día grande de lo que deberían haber sido las Fallas, el día de San José. Por ello y pese al coronavirus y el confinamiento, los falleros y falleras de la comisión han recreado de forma totalmente casera el sonido de una “masceltà”.

No ha sido la única iniciativa. El aplazamiento de las Fallas debido al estado de alarma, y el obligado confinamiento hizo que los delegados de festejos y de infantiles de la Comisión Conde Salvatierra-Cirilo Amorós decidieran celebrar unas Fallas “virtuales”, que les permitiera a los falleros seguir en contacto. Así durante toda la semana han realizado talleres virtuales de disfraces, de flores para la ofrenda a la Virgen, play-backs. Pero sin duda, la actividad más importante ha sido la ‘mascletà’ “virtual” del día de San José.

La comisión de festejos decidió hacer unas Fallas virtuales para mantener el contacto pese al confinamiento

En esta ‘mascletà’ virtual que han difundido por sus redes sociales, la Fallera Mayor, Paloma Erdes Martínez es la encargada de pronunciar esas palabras mágicas que dan comienzo al ruido de la pólvora: “señor pirotècnic, pot començar la mascletà”y a esta iniciativa pionera de la ‘mascletà’ “virtual casera”.

Así, el video arranca con esa frase mágica y se puede ver a los miembros de la comisión, incluida a la Fallera Mayor Infantil, Valentina Ravello Faubel, recluidos en sus domicilios y usando cajas, cacerolas, platos, para reproducir los sonidos, tiempos y ritmos de una auténtica ‘mascletà’.

Una iniciativa que el centenar de falleros se ha tomado muy en serio, para la que incluso han ensayado y que finalmente hoy han difundido a través de las redes sociales a las 14h de la tarde, hora oficial de la ‘mascletà’.

No podemos olvidar que el mazazo del aplazamiento de las Fallas ha sido muy grande entre el mundo fallero, pero también la comprensión y por ello, no han parado de surgir iniciativas a través de las redes sociales para no olvidar que Valencia, esta semana, viviría su semana grande, y que con iniciativas como esta o como la de hacer sonar el himno de Valencia desde los balcones, ha hecho más llevadero el confinamiento y el aplazamiento de la fiesta fallera.