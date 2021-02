Un 67% de los encuestados utiliza mascarillas FFP2

Las mascarillas FFP2 son las más utilizadas por las personas consumidoras, un 67% declaran que utilizan este tipo de mascarillas, seguido por las quirúrgicas con un 44,7%, higiénicas con un 18,7%, telas un 16,6% y un 1% las FFP3. Según estos datos, las personas consumidoras adquieren más de un tipo de mascarillas siendo con diferencia las FFP2 y las quirúrgicas las más usadas entre la ciudadanía. Estas son algunas de las conclusiones de la encuesta “El uso de la mascarilla” que ha realizado la Unión de Consumidores de la Comunitat Valenciana a 668 personas consumidoras con el objetivo de conocer el uso que realizan de las mascarillas, donde las adquieren y el presupuesto que destinan mensualmente a la compra de las mismas.

En cuanto al lugar donde compran habitualmente las mascarillas, un 54,8% de entrevistados afirma que las adquiere en farmacias, un 31,2% de forma online, un 29,1% en supermercados y un 19,5% en otro tipo de establecimientos comerciales. En este caso, también las personas consumidoras no se decantan por un tipo de establecimiento sino que las adquieren en diferentes comercios, y apuestan por la compra online de las mascarillas.

Mayoritariamente la ciudadanía conoce el uso, tiempo de duración de los tipos de mascarillas, lavados en el caso de las de tela, y como quitársela y guardarla. Un 78,8% de las personas consumidoras conocen y siguen las indicaciones de las mascarillas, un 17,9% afirman que las conocen pero no las siguen y un 3,3% no las conoce y por lo tanto no las sigue. Además, de los que declaran seguir las indicaciones, un 51,2% siempre lo hace, y un 41,7% frecuentemente y un 7,1% sólo esporádicamente.

La obligatoriedad del uso de las mascarillas ha provocado un incremento de la cesta de la compra, un 78% de los entrevistados declaran destinar al mes entre 25€ y 50€ a la adquisición de las mascarillas, un 18,3% entre 50€ y 75€ y un 3,7% gasta más de esta cantidad. En este sentido, un 98,6% considera necesario que las mascarillas FFP2 deberían de bajar de precio.

Vicente Inglada, Secretario de la Unión de Consumidores de la Comunitat Valenciana, ha valorado de manera positiva la implicación de la ciudadanía en el uso y utilización de las mascarillas de forma responsable. No obstante Inglada considera necesario una reducción del precio de las mascarillas FFP2, y de este modo ayudar a las personas consumidoras a hacer frente a este nuevo gasto obligatorio en la cesta de la compra de las familias.