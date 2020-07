Los efectos secundarios del Covid-19 pueden ser mayores en mujeres y niños según la OMS

Tedros Adhanon Ghebreyesus, director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), ha explicado en una rueda de prensa que los efectos secundarios que puede provocar el nuevo coronavirus en las mujeres, niños y adolescentes pueden ser "más graves" que las muertes que en sí ha generado.

Durante la rueda de prensa, el director de la OMS ha declarado que "el nuevo coronavirus ha colapsado a los sitemas sanitarios de muchos paíes, el nuestro incluido, lo que provoca el aumento del riesgo de fallecimiento de muchas mujeres por complicaciones en el embarazo o en el parto.

Respecto a las investigaciones acerca de la posible transmisión del virus a través de al lactancia, la OMS declara que "los niños tiene un riesgo relativamente bajo de Covid-19 pero tienen un alto riesgo de contagiarse de otras enfermedades que la lactancia materna previene". Las investigaciones realizadas por la organización manifiestan que "los beneficios de la lactancia materna superan cualquier riesgo potencial de transmisión por Coronavirus".

Desde la OMS se anima a las mujeres sopechosas o confirmadas de Covid-19 a que continúen con la lactancia y a que no se separen de sus bebés a no ser que estén muy enfermas.

Por otro lado, la Organización Mundial de la Salud también ha querido hablar de los efectos secundarios del virus en los adolescentes. Ha recordado la evidencia de que los adolescentes tiene un mayor riesgo de depresión y andiedad, asi como de acoso y de embarazos no deseados. Las oportunidades limitadas para la actividad física y el mayor consumo de tabaco, alchol y drogas pueden tener un impacto en la salud a largo plazo para los jovenes.

Po último, Tedros ha querido recordar que ya existen medicamentos y test que se pueden comprar sin receta medica. "Las intervenciones de autocuidado permiten que más personas obtengan los servicios de salud que necesitan durante la pandemia. Es nuestra responsabilidad garantizar que estas intervenciones estén disponibles para todas las personas que las necesiten" ha concluido el presidente.