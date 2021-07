Los contagios siguen en ascenso en Comunidad Valenciana pero sin muertes por coronavirus

Los contagios por coronavirus siguen en ascenso en la Comunitat Valenciana y este jueves se han notificado 1.834, que suponen 247 más que el día anterior, si bien no se ha comunicado ningún fallecimiento relacionado con la covid-19.



También se incrementan los ingresos hospitalarios (17 más) y los pacientes en UCI (4 más), y se ha detectado un brote de origen social en Biar (Alicante) con 21 casos, según la última actualización de la Conselleria de Sanidad.



Un total de 2.790.917 personas han recibido ya una dosis de la vacuna contra el coronavirus y cuentan con la pauta completa de inmunización (dos dosis para Pfizer, Moderna y AstraZeneca; y la monodosis de Janssen) 2.167.428 personas.



NUEVOS CONTAGIOS Y HOSPITALIZACIONES



Se han notificado 1.834 casos nuevos de coronavirus confirmados por prueba PCR o a través de test de antígenos, que sitúan la cifra total de positivos en 413.276 personas.



Por provincias, 159 en Castellón (42.542 en total); 266 en Alicante (151.408 en total); y 1.409 en Valencia (219.324 en total), con dos casos no asignados.



Desde la última actualización se han registrado 648 altas a pacientes con coronavirus, y ya son 404.044 personas en la Comunitat Valenciana las que han superado la enfermedad desde que comenzó la pandemia.



Los hospitales valencianos tienen a 260 personas ingresadas (12 en Castellón, 23 en Alicante y 225 en Valencia), que suponen 17 más que el miércoles. De ellas, 29 están en UCI (1 en Castellón, 2 en Alicante y 26 en Valencia), cuatro más.



SIN FALLECIMIENTOS



Por otra parte, no se ha registrado ningún fallecimiento, por lo que el total de decesos desde el inicio de la pandemia se mantiene en 7.462: 808 en la provincia de Castellón, 2.848 en la de Alicante y 3.806 en la de Valencia.



De acuerdo con los datos registrados, en estos momentos hay 13.234 casos activos, lo que supone un 3,12 % del total de positivos.



BROTES



De los brotes registrados, uno tiene 10 o más casos asociados, el de Biar (Alicante), que es de origen social.