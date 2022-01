Los contagios por covid siguen al alza en la Comunitat Valenciana

La Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública ha notificado un total de 19.278 nuevos casos de coronavirus confirmados por prueba PCR o a través de test de antígenos. Con esta actualización, la cifra total de positivos se sitúa en 794.586 personas. Los nuevos casos por provincias son 3.460 en Castellón (93.141 en total), 7.474 en Alicante (288.517) y 8.344 en Valencia (412.926). La cifra total de casos sin asignar se mantiene en 2.

Por otra parte, se han registrado 14.917 altas a pacientes con coronavirus. De esta forma, el número de personas que han superado la enfermedad desde que comenzó la pandemia en la Comunitat Valenciana asciende a 657.831 personas. Por provincias, las altas se distribuyen así: 73.454 en Castellón, 235.078 en Alicante y 349.243 en Valencia. El total de altas no asignadas se mantiene en 56.

?? Al portal https://t.co/SWMvpt5Nwt pots consultar el protocol per a casos positius de #COVID_19 i contactes estrets.



?? Si tens símptomes o has donat positiu per autotest, demana cita en https://t.co/vAvPYq6NVp



????↔? ???? Per responsabilitat, seguim mantenint la prudència. pic.twitter.com/i0EvT1tOpn