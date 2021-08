Los contagios en la Comunitat Valenciana vuelven a repuntar

La Comunitat Valenciana ha comunicado este miércoles 8 fallecimientos más en los últimos siete días y 1.629 nuevos casos de coronavirus. De este modo, después de que ayer los contagios bajaran de los mil diarios por primera vez desde el 30 de junio --se registraron 966-- se produce un repunte.

Estos 1.629 casos confirmados por prueba PCR o a través de test de antígenos, que sitúan la cifra total de positivos en 483.302 personas. El total de casos no asignados sube a 3, detalla la Conselleria de Sanidad Universal.

Además, se han notificado 8 fallecimientos en los últimos siete días, por lo que el total de decesos desde el inicio de la pandemia se sitúa en 7.554 personas.

De acuerdo con los datos registrados, en estos momentos hay 21.818 casos activos, lo que supone un 4,41% del total de positivos.

Asimismo, y también desde la actualización, se han registrado 2.838 altas a pacientes con coronavirus. De esta forma, el número de personas que han superado la enfermedad desde que comenzó la pandemia en la Comunitat Valenciana asciende a 465.385 personas.

Los hospitales valencianos tienen, actualmente, 616 personas ingresadas, diez menos que ayer, 107 de ellas en la UCS.

Respecto al proceso de inmunización, un total de 3.526.535 han recibido ya una dosis de la vacuna contra el coronavirus en la Comunitat Valenciana.

Restricciones

La Generalitat Valenciana ha solicitado ya al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) autorización para poder prorrogar la restricción de movilidad nocturna a causa de la pandemia de coronavirus, aunque el número de municipios donde se aplicaría sería menor.

De esta forma, la solicitud de la administración valenciana es que el toque de queda se mantenga en vigor en un total de 68 localidades, frente a las 77 actuales, han confirmado a Europa Press fuentes del ejecutivo autonómico.

Hoy mismo, la vicepresidenta Mónica Oltra advertía que el descenso de contagios no era sufiente para relajar las medidas y selalaba que el nuevo paquete de medidas que de ahí salga, "en principio", estaría en vigor hasta el 6 de septiembre, justo después de la celebración de las Fallas aplazadas de València del día 1 al 5, programadas de momento con limitaciones y varios escenarios. Pero, ha remarcado, eso no quiere decir que no se puedan cambiar antes en función de la situación.

El periodo de vigencia de las restricciones que apruebe el Consell el sábado afectarán por tanto al desarrollo de los actos falleros, como el toque de queda, si bien el Gobienro valenciano no ha detallado que municipios mantendrán el toque de queda y cuales no, si finalmente el TSJ de la Comunitat vuelve a validar la medida que ha solicitado el Gobierno valenciano.