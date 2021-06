Los comercios valencianos podrán abrir los domingos y festivos a partir de este fin de semana

Los comercios de las cinco zonas de gran afluencia turística de València y de toda la ciudad de Alicante podrán abrir los domingos y festivos a partir de este domingo y hasta mediados de enero.



Según la regulación de aperturas comerciales de la Comunitat Valenciana, a partir del domingo siguiente al 15 de junio los establecimientos podrán abrir sus puertas, con algunas excepciones como el 15 de agosto (Virgen de la Asunción) en València y el 24 de junio (San Juan) en Alicante.



El portavoz de la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (Anged) en la Comunitat Valenciana, Joaquín Cerveró, ha señalado en declaraciones a EFE que obviamente la presencia del turismo extranjero es testimonial ahora mismo, pero la llegada de turistas nacionales está siendo similar a otros años, por ejemplo de aquellos que cuentan con segunda residencia.



"No va a suplir al turismo extranjero, pero en la medida en que los nacionales tampoco vamos a salir fuera con la misma frecuencia que antes -de la pandemia-, nos puede favorecer", según Cerveró, que ha destacado que el escenario actual dista bastante del de 2019.



Los centros de El Corte Inglés de Valencia y Alicante, integrados todos ellos en las Zonas de Gran Afluencia Turística de ambas ciudades, volverán a abrir los domingos y festivos a partir del próximo domingo 20 de junio, según lo establecido en la Ley 3/2018 de la Generalitat que modificó la ley de Comercio de la Comunitat Valenciana y otorgó rango legal al acuerdo del Observatorio del Comercio.



Según ha informado El Corte Inglés, durante seis meses y hasta el 9 de enero de 2022, todos los centros de ambas ciudades abrirán los domingos y festivos, una medida que coincide con el fin de las restricciones en la Comunitat Valenciana y el inicio de la campaña estival.



Los centros de El Corte Inglés que abrirán a partir de ahora en domingo y festivos en horario de 11 a 21 horas son Maisonnave y Federico Soto, en Alicante; Pintor Sorolla, Colón, Nuevo Centro, Avenida de Francia y Ademuz-Hipercor, en València.



Estas aperturas tienen como excepciones el 24 de junio por San Juan (abre València, pero no Alicante), el 15 de agosto por la Asunción (abre Alicante, pero no València), el 9 de octubre, Día de la Comunitat Valenciana, el 25 de diciembre por Navidad, el 1 de enero por Año Nuevo y el 6 de enero por los Reyes Magos.