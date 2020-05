Los comercios de la Comunidad Valenciana molestos con el Gobierno: "sí puede haber rebajas en las tiendas"

La letra pequeña del Boletín Oficial del Estado (BOE) que publicó el Gobierno en sábado, escondía una disposición adicional establecía que los establecimientos no solo tendrían que controlar el aforo sino que ademas no podían realizar acciones comerciales para evitar aglomeraciones. Sin embargo, si se permitía esas acciones promocionales en la venta online, lo que provocó todo un revuelo entre el sector.

La redacción es tan confusa que desde la Confederacion de Comercios de Alicante, Castellón y Valencia (Confecomerç) asegura de forma tajante que "no es cierto que las tiendas no puedan ofrecer descuentos ni promociones, sino que lo que la norma que publica el Gobierno prohibe las aglomeraciones y por tanto las acciones promocionales que puedan provocarlas".

Por ello, Rafael Torres, Presidente de Confecomerç CV pide al Gobierno una aclaración "urgente porque se esta enviando un mensaje incierto no solo a los comercios sino también a los consumidores y lamenta la incertidumbre y la alarma inncesarias que ha generado el Gobierno con esta regulación y redacción confusa.

El caos y la incertidumbre ya se había instalado en el sector que veía en esta decisión del ejecutivo la puntilla para condenar a muerte a su negocios que no cuentan con la posibilidad de vender sus productos online y que con el cierre, tenían todo el stock de productos en las tiendas sin poder darles salidas. Es el caso de Jacobo y Ana, ambos, propietarios de tiendas de ropa en Valencia que aseguran que sin la opción de hacer promociones o descuentos para fomentar el consumo, tiene muy difícil sacar a la venta toda la campaña de verano.

Audio

Por todo ello desde la Confederacion de Comercios de la Comunitat, no solo lamentan la alarma innecesaria que se ha creado sino que tachan de "ridícula" la norma porque aseguran que de forma responsable, como no puede ser de otra manera, los comercios ya cumplen con las las medidas de higiene y seguridad establecidas por el Gobierno en las distintas fases de la desescalada, por lo que no era necesario sacar esta norma en el BOE que lo que ha generado es mas incertidumbre a un sector especialmente castigado en toda esta crisis sanitaria.