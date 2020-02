Los ciudadanos piden limitar bicis y patinetes y evitar más terrazas en la "nueva" plaza del Ayuntamiento

Los ciudadanos que han tomado parte en el proceso de participación abierto para la reforma y peatonalización definitiva de la plaza del Ayuntamiento de València han planteado como "criterios principales" para "evitar conflictos con peatones" que se restrinja la circulación de bicicletas y patinetes por la zona peatonal, "al menos en horarios concretos", y que se dirija a estos vehículos hacia "las calles 30 o los carriles paralelos a los viarios".

Asimismo, han propuesto que tras la peatonalización no se amplíe el número de terrazas porque "invaden el espacio peatonal", que se impulsen medidas "para reducir el impacto negativo de las franquicias y recuperar el comercio local", y que en el diseño de la plaza se eviten las condiciones que "favorezcan el turismo de masas".

Además, piden que un mobiliario accesible para todas las personas con "bancos no muy bajos con respaldo y apoyos laterales", baños públicos y fuentes para beber. Entre estas premisas, aunque no ya como "criterios principales" sino como "complementarios", los ciudadanos reclaman que se mantenga la fuente circular de la plaza y los puestos de flores pero "reubicados y renovados". Ésta última medida ha destado la polémica entre el colectivo de floristas y vecinos. Los pequeños negocios de flores situados en la plaza han presentado una denuncia a la Policía Nacional ante la falta de atencion e informacion y ante la reestructuracion de sus puestos por parte del ayuntamiento. Se han unido negocios del mercado de colon y de alrededores para recoger 10.000 firmas y convocar manifestaciones para defender los intereses tanto de los trabajadores de los establecimientos afectados como de los vecinos, a los que tampoco han atendido a sus quejas. Adela Sanfeliu, representante de los negocios afectados, ha manifestado en COPE que no se les ha consultado a ellos antes de barajar la posibilidad de reubicar sus locales comerciales.

En total son 26 opiniones consensuadas como más éspacios acogedores y verdes, mobiliario urbano accesible, bancos no muy bajos y con respaldo, o enfatizar la imagen arquitectónica de las fachadas. Otros asuntos controvertidos que se han consensuado son conservar la fuente por su valor identitario, evitar la ampliación de terrazas o restringir patinetes y bicicletas por zona peatonal. Los plazos serán de 6 meses para el concurso de ideas, un jurado escogerá 5 proyectos y el ganador tendrá otros 6 meses para la plasmación definitiva del proyecto.