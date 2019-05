Los candidatos europeos animan a votar porque “lo importante se decide en Europa"

El portavoz del PP y vicepresidente del Grupo PPE en el Parlamento Europeo, y candidato a las elecciones europeas, Esteban González Pons, y la candidata socialista a las elecciones europeas Inmaculada Rodríguez Piñero han votado esta mañana en sus respectivos colegios electorales. Ambos han coincidido en animar a los ciudadanos a votar porque “en los próximos años muchas cosas importantes se van a decidir en Europa”, ha asegurado González Pons.

"Muchos españoles tienen la sensación de que lo europeo no es importante, cuando sucede lo contrario, y en los próximos años, en los que tantas cosas se van a decidir en Europa, no me gustaría que nadie se quedara con la sensación de que no participó a la hora de elegir quién nos gobierna desde Bruselas", ha asegurado Pons

Por su parte, Rodríguez Piñero ha asegurado que es importante votar en estas elecciones europeas porque, ha asegurado,"lo que está en juego es el proyecto europeo". Europa "es fundamental porque decide el día a día, nuestra vida cotidiana, decisiones como la seguridad alimentaria, el etiquetado de los productos que consumismos cada día, la calidad del agua o del aire que respiramos". Por eso ha insisito en la importancia de estas elecciones porque esta en juego el proyecto europeo, votar a quienes defendemos mejor Europa y más Europa".

Victoria del Valencia CF

Además ambos han felicitado al Valencia CF por la victoria de anoche ante el Barcelona. Esteban González Pons se ha mostrado confiado que esta noche "continúe por la fiesta de la democracia y ha asegurado que la victoria del Valencia de ayer demuestra que las victorias inesperadas, las victorias contra pronóstico, son las más importantes"

La candidata socialista, Inmaculada Rodriguez Piñero también ha felicitado al Valencia CF y a su afición. "Ayer nos dieron una gran alegría, un chute para ir hoy masivamente a votar llenos de ilusión, de energía y de emoción".