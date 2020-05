Los Bares y Restaurantes piden más aforo para ''ser rentables''

La Asociación de Bares, Restaurantes y Cafeterías de Benidorm (Abreca) ha estimado, este lunes, que si no se replantean los volúmenes de ocupación de los locales durante la desescalada "no será rentable abrir".

El presidente de Abreca, Javier del Castillo, ha reclamado medidas para que las terrazas estén abiertas al 100% de su capacidad, interiores de los establecimientos al 70% y que el Gobierno negocie los alquileres, "como se ha hecho en Francia donde durante la crisis del Covid19 no tiene que pagar los alquileres de los establecimientos".

El colectivo ha opinado que la gran mayoría de sus asociados no abrirá sus puertas en esta fase cero en la que se permite la recogida de pedidos y ni siquiera en la fase 1 con terrazas al 50% de ocupación porque ya que no habrá demanda suficiente para cubrir la oferta existente.

"Nuestros locales están cerrados pero seguimos pagando alquileres y es mucho dinero porque también hemos dejado los impuestos para más adelante y se nos va a juntar que cuando abramos vamos a tener una deuda grandísima", ha agregado.

Para Del Castillo, aunque el Gobierno haya ampliado la apertura de las terrazas al 50% de ocupación, el problema radica en la movilidad, principalmente la internacional: "Hasta octubre no creemos que vayamos a tener turistas internacionales, ahora tendremos clientes locales y nacionales, dependiendo de las zonas en las que les dejen salir, pero mientras no tengamos suficiente público no podremos abrir".

Por ello, ha señalado: "O se vuelve a la rutina de antes o nos costará mucho tirar para adelante porque somos una zona que funcionamos a tirones de clientes y turistas".

Muchos bares lucen el cartel de ''se traspasa''

Además, ha indicado que de cara al verano aunque las terrazas ya estén al 100% los aforos interiores estarán limitados y "ya veremos hasta qué punto es rentable", a lo que ha agregado que "va a sobrar mucho personal que se va a tener que quedar en los ERTE y tampoco vamos a tener capacidad para contratar empleados para sacarlos del paro".

A modo de protesta, Abreca se ha sumado estos días a la campaña "Se Traspasa" iniciada en otros puntos de España por colectivos de restauración porque dicen sentirse "abandonados a su suerte por la Administración".

Muchos bares y restaurantes de la localidad lucen por esta causa un cartel de "Se Traspasa" en sus puertas para advertir de la oleada de cierres de negocio si no se atiende sus peticiones.