Marisol Burón, madre de Marta Calvo, la joven supuestamente asesinada en noviembre de 2019, ha registrado este viernes en el Congreso de los Diputados una iniciativa legislativa popular cuyo objetivo es que se tipifique como delito autónomo la ocultación intencionada del cadáver tras un homicidio o asesinato.



Burón, en todo momento respaldada por el portavoz de la familia materna de Marta Calvo, Mariano Navarro, y el padre de la también desaparecida Marta del Castillo, Antonio del Castillo, ha reclamado a las puertas de la Cámara baja que 'a los asesinos no les puede seguir saliendo gratis callar'.



La madre de Marta Calvo, visiblemente emocionada y sujetando una pancarta con el logotipo de la plataforma que lleva el nombre de su hija, ha explicado que perseguirá la instauración del ocultamiento intencionado del cadáver como delito penal 'cueste lo que cueste'.



'Si no hay cuerpo, hay menos delito. Los delincuentes tienen derecho a mentir y a callar. ¿Qué derechos tenemos las familias?', ha reivindicado Marisol Burón.



Tras el registro de esta iniciativa legislativa popular (ILP) en el Congreso, ha detallado que recibirán una respuesta en un plazo aproximado de quince días. En caso de ser positiva, la familia de Marta Calvo podrá comenzar una recogida de 500.000 firmas para continuar con el trámite de la propuesta en la Cámara baja.



Marisol y sus acompañantes han recibido el apoyo de varios diputados de distintos partidos políticos, que han salido del hemiciclo para respaldar la iniciativa.



Antonio del Castillo, padre de Marta del Castillo, desaparecida hace casi trece años, ha denunciado que en España 'ocultar un cadáver no tiene ninguna pena', por lo que los asesinos lo hacen 'para eliminar pruebas'.



Además, ha subrayado que desde la desaparición de su hija se han conocido 'muchos casos' de ocultación del cadáver tras un asesinato. 'Han tomado nota y no podemos consentir que siga así', ha añadido.



Por su parte, el portavoz de la familia materna de Marta Calvo, Mariano Navarro, ha remarcado que también cuentan con el apoyo de Juan Carlos Quer, padre de Diana Quer. 'Este equipo de tres va a conseguir su objetivo', ha asegurado Navarro.



La búsqueda del cuerpo de Marta Calvo, supuestamente asesinada en noviembre de 2019 por Juan Ignacio P.J., al que se le atribuyen al menos otras dos muertes violentas y otros cinco intentos, se prolonga ya durante 23 meses en los que se han sucedido diversos operativos multitudinarios, todos ellos infructuosos hasta el momento.



El detenido, que se entregó el 4 de diciembre en el cuartel de la Guardia Civil de Carcaixent, sostiene que la muerte de la joven fue 'un accidente' tras haber mantenido una relación sexual con consumo de cocaína, y que procedió a desmembrar el cuerpo, cuyas partes distribuyó en varios contenedores.