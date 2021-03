Más de cinco sectores de València dan cero en presencia de covid en muestras de análisis de aguas residuales

Los análisis en las aguas residuales de València para encontrar restos de coronavirus confirman que los datos se mantienen en niveles similares a los del verano por lo que, tras tres semanas con estos parámetros, se consolida la tendencia a la baja. Por zonas, en los barrios en los que se ha detectado mayor presencia del virus son Poblats Marítims, Quatre Carreres – se debe tener en cuenta que en esta zona entra el Hospital La Fe y el dato podría estar afectado por ello-, Benimàmet y Extramurs.

“Se da la circunstancia de que en más de cinco sectores las muestras han dado cero en el análisis de aguas residuales”, ha indicado la concejala del Ciclo Integral del Agua en el Ayuntamiento de València, Elisa Valía, quien ha puntualizado que “no localizar restos genómicos del coronavirus en el alcantarillado no significa necesariamente que no haya presencia del virus, sino que no se ha localizado en el momento de recogida de la muestra”.

No obstante, lo han calificado como “una buena noticia”, ya que ha recordado que “hacía mucho tiempo que no se daba esta situación en la ciudad”. A partir del 1 de marzo “hemos estado especialmente pendientes del posible efecto que el levantamiento de algunas restricciones pudiera haber tenido en la concentración de covid en la red de saneamiento en la ciudad”, ha explicado la concejala, quien ha indicado que “no se ha registrado ningún impacto, pese a la apertura de algunas actividades económicas y el aumento de la movilidad”. En opinión de Valía, esto revela que “la desescalada está siendo correcta”.

Si bien los análisis revelan datos más tranquilizadores, Elisa Valía ha insistido en “la necesidad de seguir cumpliendo las normas para contener la pandemia con el objetivo de no dar marcha atrás en los avances conseguidos con tanto esfuerzo”.

De hecho, la concejala ha manifestado que “se extremará la vigilancia para conocer cómo se reflejan las vacaciones escolares de estos días en las aguas residuales”, al tiempo que ha vuelto a pedir a la ciudadanía “mantener la precaución durante la Semana Santa”.