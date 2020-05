El PP llevará a Antifraude la reforma de la plaza del Ayuntamiento y no descartan denunciarlo también a la Fiscalía. Denuncian que el contrato sobre el estudio de diseño de la reforma de la plaza del Ayuntamiento adjudicado a la empresa La Paissatgeria, se hizo de forma express. Según la portavoz, María José Català, dicho contrato se adjudicó a dedo, en apenas dos días, sin que se pidieran las preceptivas tres ofertas que mandaba una ley que se aprobó 3 meses antes. Y es que, desde marzo de 2019 se exige que se cuente con tres presupuestos, premisa que no se ha cumplido. Además el informe ha sido motivado y redactado por el propio gerente de la EMT y no por ningún técnico del Ayuntamiento, un expediente donde no se justifica que se fijara el precio en 14.950 euros, sólo a 50 euros del límite legal.

Así, entre el informe de necesidad del estudio de “diseño táctico” y la adjudicación del mismo tan sólo pasan tres días. El gerente firma el informe motivador el día 8 de julio, la empresa envía la oferta el día 9 y la adjudicación es del 11 de julio

Los populares han presentado una moción al pleno sobre la plaza del Ayuntamiento donde piden explicaciones inmediatas a Ribó e insiste en que Grezzi y el gerente no pueden estar ni un minuto más en su puesto. “Pensamos que Grezzi y el gerente no pueden seguir ni un minuto más en sus puestos al frente de la EMT. Están empleando la EMT como un instrumento opaco para no seguir los procedimientos de contratación pública y libre concurrencia. La remodelación y peatonalización de la plaza del Ayuntamiento merece más. Merece que los mejores se presenten a un concurso y diseñen la plaza, y no de esta forma. La prioridad ahora son adquirir test y mascarillas para los vecinos de Valencia y no maceteros a 1.000 euros la mitad de ellos ni mobiliario que no está a la altura del valor patrimonial de la Plaza del Ayuntamiento y su entorno”, ha señalado la portavoz María José Catalá.