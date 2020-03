Los Jardines de Viveros de Valencia se han convertido durante un día en aquella granja de Bethel, del condado de Sullivan (Nueva York). Por unas horas estábamos en el año 1969 reviviendo uno de los momentos más icónicos de la historia que cambió la forma de entender de entender la música y la vida misma. El gran hito musical Woodstock fue conmemorado por varios de los mejores cantantes de la escena española y con una banda de primera línea. Sin duda, una de las mejores formas de dar la bienvenida a las Fallas 2020 al ritmo del mejor rock. Joe Cocker, Janis Joplin, The Band, The Who o Jefferson Airplane entre otros muchos. Miles de almas cantaron y vibraron con canciones que sonaron hace 50 años.

Bajo el nombre de Peace & Rock & Fallas Valencia fue conquistada gracias a los cantantes: Carlos Tarque (M-Clan), Aurora García (Aurora and the Betrayers), Germán Salto (Salto), Toño López (The Soul Jacket), Cristina Saiz, Merche Cardoso, Juan Ferro, Junior Mackenzie, Costa Oeste (Dani Merino, Peter Abels, Pit Idoyaga) y Julián Maeso.

La banda no se quedaba atrás e hizo vibrar a todo el público de Viveros porque la banda estaba formada por: Luis Pinel (Aurora and the Betrayers), Iñigo Bregel, Germán Herrero y Andrea Conti (Los Estanques), Pablo Perez (Bellrays), Ricky Villabona (Runaway Lovers), Jokin Salaverria (Sotomonte), Diego Jimenez y Luis Saler (Zulu Men).

Si tras la noche mágica te has quedado con ganas te recordamos que el año pasado RockFM ganó el premio Ondas al mejor podcast con "Woodstock, 50 años del festival que cambió el mundo". Una serie original de cuatro episodios en la que por primera vez se abordaba en nuestro país el legado del mítico festival. "Por su profundidad y ambición en la contextualización de un hito de la cultura", señalaba el fallo.