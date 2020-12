Llegan películas para que todos los públicos encuentren su mejor opción

Todavía no estamos en el momento de que lleguen en tropel las más grandes producciones internacionales, pero ya se va notando que, coincidiendo con los primeros días festivos de diciembre, van apareciendo películas muy interesantes en todos los géneros. Esta semana, nuestro crítico de cine Eduardo Casanova ha seleccionado tres películas muy diferentes para que, sean cuales sean nuestros gustos o necesidades, todos encontremos algo interesante que poder disfrutar sobre todo en este fin de semana que puede ser de puente para algunos afortunados.

Hoy nos detenemos en una producción alemana, "Ondina. Un amor para siempre" que, en palabras de Eduardo, está recorrida por "una magia elegante que toca la fibra sensible". Una historia romántica para los cinéfilos que gusten del género. La segunda de las propuestas cinematográficas, "Érase una vez..." será el salvavidas de quienes busquen una película para poder ver en familia, aunque, si bien es apta para un público infantil, no tanto para los demasiado pequeños ya que tiene algunos matices dramáticos. Se trata de especia de precuela inspirada en dos clásicos literarios como "Peter Pan" y "Alicia en el país de las maravillas". Para cerrar la terna de pelis, no puede faltar la producción española. En este caso una basada en la novela "Los Europeos" de la que toma el nombre, y que está firmada por uno de los nombres ilustres de nuestro cine, el considerado como mejor guionista español de la historia, Rafael Azcona, conocido por películas como El pisito, Plácido, El verdugo, La escopeta nacional, Belle époque o La niña de tus ojos.

ONDINA. UN AMOR PARA SIEMPRE

Repleto de simbolismos, asistimos a un cuento romántico cuyo título evoca una vieja leyenda germánica, que transita de lo convencional a lo poético con seductora elegancia. Situándose en un contexto actual y sin abusar de elementos artificiosos desarrolla un relato donde los detalles fantásticos se incorporan con naturalidad, al tiempo que profundiza en las emociones de sus protagonistas y nos acerca a sus tribulaciones y anhelos. Los aficionados al género tienen la oportunidad de asistir a una propuesta alejada de los patrones habituales que alcanza a tocar la fibra sensible.

Ondina trabaja como guía de los turistas que se acercan a contemplar las maquetas ilustrativas del desarrollo urbano de Berlín. Lleva años enamorada de Johannes, quien acaba de decirle que su relación ha terminado, ante lo cual reacciona impulsivamente amenazándole de muerte. Su profundo disgusto empieza a remitir el día en que casualmente conoce a Christoph, un buzo industrial. Entre ambos surge la llama del amor, aunque a ella le resulta difícil enterrar totalmente su pasado.

ÉRASE UNA VEZ...

El título ya anticipa el carácter de la historia que propone: un cuento recorrido por la fantasía de las obras clásicas en las cuales se inspira; sin embargo, los matices dramáticos impiden considerarlo como un film netamente infantil. Aún asumiendo sus imprescindibles aspectos mágicos, la ficción se extiende a ciertos detalles de su premisa innecesariamente inverosímiles, que chocan con el contexto en que se desarrolla. Se le ha de reconocer, cuanto menos, el ingenio aplicado a la hora de transformar y conjugar personajes y elementos característicos de los populares relatos de Lewis Carroll y J. M. Barrie, además de revelarse especialmente emotivo en sus últimos compases.

Los primeros instantes invitan a pensar que la película empieza por el final, cuando todos eran felices. En este caso el matrimonio Littleton y sus tres hijos disfrutan de los paisajes boscosos que rodean su casa, a las afueras del Londres del siglo XIX. Esa armonía se ve truncada por un desgraciado accidente. Sumidos en la tristeza, los niños recurrirán a la imaginación con la intención de ayudar a sus padres a superar la tragedia, y a enfrentarse a viejos fantasmas del pasado en forma de deudas económicas pendientes de saldar.

LOS EUROPEOS

El director Víctor García León (Vete de mí, Selfie), adapta la novela homónima del gran Rafael Azcona. Este nombre indiscutible de nuestro cine, cuya referencia se ha destacado en la publicidad de la película, puede provocar equívocos, porque la historia que nos cuenta se aleja sensiblemente de las magníficas comedias berlanguianas con las cuales identificamos de inmediato al genial autor. Incluso en los protagonistas cuesta ver esos perfiles habituales. Asistimos a un film irregular, con una estructura muy definida: su primera parte se dedica a contextualizar la época y a caracterizar a los personajes, resultando un tanto insustancial. De ahí, pasa al drama romántico y termina discurriendo por una senda demasiado áspera.

Dos amigos desembarcan en la Ibiza de 1958 dispuestos a disfrutar de sus vacaciones. La playa, las fiestas y ligar con las extranjeras que empiezan a llegar a la isla son sus únicos objetivos. Esas felices expectativas se ven alteradas por el encuentro con la seductora Odette, de la que Miguel, bastante apocado, cae prendado al instante. Su colega, un auténtico vivalavirgen de familia acomodada, intenta advertirle de los peligros del amor, como podrá comprobar él mismo poco después.