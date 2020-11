Llegan películas llamadas a ser protagonistas en los Óscar

El talante con el que nuestro crítico de cine Eduardo Casanova aborda los estrenos semanales, nos da una pista de la calidad de los mismos. Pese a que en días pasados se mostraba contento por apariciones de calidad y más que recomendables, en esta ocasión no disimula su entusiasmo. Y es que poco a poco nos van llegado esos esperados títulos que van a ocupar un lugar destacado, no sólo en las carteleras de las próximas semanas, sino en el conjunto del año, incluso con claras opciones en los premios Óscar. Sin despreciar películas muy interesantes como es “De Gaulle”, o cintas ciertamente atractivas como la producción valenciana "The Mistery of the Pink Flamingo", contamos con la película que relata parte de la vida de Herman Mankiewicz, el guionista de la afamada obra maestra de Orson Wells, “Ciudadano Kane”, que se lleva esta semana todos los elogios: “Mank” es una magnífica película para deleite de los amantes del cine.

MANK

Puede que algún día veamos el biopic de David Fincher en la gran pantalla; pero hasta que llegue ese momento el reputado director (Seven, El curioso caso de Benjamin Button, La red social) seguirá deleitando a los espectadores con películas brillantes. A buen seguro que este estreno cautivará a cinéfilos y nostálgicos del cine clásico. La biografía parcial del guionista de Ciudadano Kane, no solo detalla el origen de la incontestable obra maestra, sino que de la mano de una figura controvertida nos mete de pleno en el corazón del Hollywood dorado, sacando a la luz sus trapos sucios. Con un diseño de producción impecable, favorecido por las imágenes en blanco y negro, el film únicamente peca de un exceso de metraje (132 minutos) al extenderse en la escenificación de episodios de trasfondo político que nos quedan lejanos.

En 1940 Herman Mankiewicz se instala en un rancho a las afueras de Victorville (California) con la intención de cumplir con el encargo de Orson Welles: escribir el texto de su primer largometraje para la RKO. Todavía convaleciente de un accidente de tráfico, intenta encontrar la inspiración necesaria en los recuerdos de su etapa en la Metro-Goldwyn-Mayer, marcada por la amistad con Marion Davies y las profundas diferencias ideológicas con William Randolph Hearst y Louis B. Mayer.

DE GAULLE

A la vista del título, podría pensarse que estamos ante el ambicioso biopic de una figura histórica del siglo XX. Sin embargo, la película se ciñe a los momentos clave que, en los albores de la Segunda Guerra Mundial, le convirtieron en la imagen del patriotismo francés. Así, acota bastante la perspectiva cinematográfica y en lo que se refiere a la recreación de ese periodo resulta muy convencional. No termina de conjugar los mimbres precisos para provocar las sensaciones que teóricamente pretende.

En la primavera de 1940, el general Charles de Gaulle intenta frenar inútilmente el avance de los alemanes. A pesar de que los nazis toman París, es partidario de seguir luchando y no rendirse. Sus ideas chocan con la indecisión del presidente de la República, Paul Reynaud, quien presionado por su hombre de confianza, el mariscal Pétain, se dispone a ceder y facilitar la firma de un armisticio con Hitler. Mientras su familia escapa hacia el oeste, él viaja a Londres con el propósito de conseguir el apoyo del Reino Unido y dirigir la resistencia desde el exilio.

THE MISTERY OF THE PINK FLAMINGO

La original estética con que reviste sus extravagancias le confiere a este falso documental un innegable atractivo. Envuelto por acentuados tonos kitsch nos embarca en una peculiar aventura a través de su protagonista. Se vale de él para incorporar la participación de indiscutibles y excéntricas figuras de la cultura. Su buen ritmo y el hecho de que la entidad de los entrevistados vaya creciendo, contribuyen a mantener la atención sobre un film valenciano con vocación internacional, que quizás con el tiempo llegue a convertirse en película de culto.

Rigo Pex, ingeniero de sonido, tiene la sensación de padecer extrañas visiones: allá donde va se encuentra con flamencos rosas. El misterioso fenómeno llega a afectarle de tal forma que decide realizar una investigación acerca de estas aves. Comienza centrándose en aspectos puramente ornitológicos, pero pronto descubre su carácter simbólico y la vinculación con destacados nombres del cine y de la música a quienes se dispone a visitar, viajando incluso hasta Estados Unidos.