Llegan a la Comunitat Valenciana otras 308.000 dosis de vacunas contra la covid-19

Más de 308.000 dosis de la vacuna contra la covid-19 de la farmacéutica Pfizer han llegado a las 6.30 horas de este lunes al aeropuerto de Manises (Valencia) para ser distribuidas en la Comunitat Valenciana.



Del total, 108.810 dosis serán para la provincia de Alicante, 47.970 para la de Castellón y 152.100 para la provincia de Valencia, según ha informado la Delegación del Gobierno, que destaca que el Ejecutivo central "cumple" con esta autonomía y que las vacunas son "un horizonte de esperanza y una oportunidad de futuro".



La Conselleria de Sanidad tiene previsto administrar esta semana un total de 467.767 dosis de la vacuna contra la covid-19 en la Comunitat, destinadas a la recaptación de personas pendientes de ser inoculadas, y a segundas dosis de los grupos de 30 a 39 años y de 20 a 29 años.

?? El Govern d'Espanya compleix amb la Comunitat Valenciana



?? Aquest matí, a les 06.30 hores, han arribat a l'aeroport de Manises més de 308.000 dosi de Pfizer ????



?? Les vacunes són un horitzó d'esperança i una oportunitat de futur



?? La @policia vigila el seu trasllat pic.twitter.com/vPXq2Xb1Mh — DGobiernoCV (@DGobiernoCV) August 23, 2021



La recaptación consiste en inocularlas a personas pendientes de hacerlo porque se les ha citado, pero no acudieron a la cita, además de aquellas personas que en su día especificaron las semanas que no estaban disponibles para acudir a su cita de vacunación por estar de vacaciones.



También se prevé vacunar a las personas que han actualizado sus datos con posterioridad al día que iban a ser citados según su grupo de edad, mientras que el resto de vacunas, son segundas dosis de población de los grupos de 30 a 39 años y de 20 a 29 años (personas nacidas entre 1982 y 2001).



Barceló ha explicado que también serán citados quienes, con responsabilidad y por estar de vacaciones, han cumplimentado el calendario para vacunarse en las próximas semanas, según las preferencias que indicaron y aquellos que no tenían actualizados sus datos en el momento en que iban a ser citados.