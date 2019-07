Llega la Gran Nit de Juliol con la cultura y la música como elementos centrales

Actividades infantiles, cabalgatas lúdicas, museos abiertos hasta la madrugada, música en directo... Son algunos de los ingredientes que se podrán disfrutar durante la tarde-noche de este sábado en numerosas calles de la capital valenciana: es la Gran Nit de Juliol. Un verano más, el Ayuntamiento de Valencia celebra esta fiesta “a la fresca” enmarcada en el conjunto de actos de la Gran Fira de Juliol, que arrancó con las preselecciones falleras de finales del mes pasado y que culminará con la tradicional Batalla de Flores del próximo domingo 28.

Según detalla el Consistorio en un comunicado y ha explicado el concejal de Cultura Festiva en rueda de prensa, se trata “del momento culminante que sigue el esquema consolidado” de los periodos veraniegos pasados. “Es una serie de actividades nocturnas con un concepto doble”, ha afirmado Pere Fuset. De esta manera, el principal objetivo de la Gran Nit de Juliol es que la ciudadanía valenciana acuda a ver una actividad concreta y que “tropiece” con otras en su recorrido por las calles de Valencia.

Dentro del amplio programa de actividades, destaca el horario especial de algunos museos y otros espacios culturales de la capital valenciana. La Fundación Bancaja y el Museo de Bellas Artes San Pío V permanecerán abiertos hasta las 00:00 horas, mientras que la Lonja o el Museo Valenciano de la Ilustración y de la Modernidad (MUVIM) continuarán su actividad hasta la 01:00 y las 02:00 horas de la madrugada, respectivamente. La entrada a estos edificios será libre y gratuita, aunque estará limitada a la capacidad de sus respectivos espacios.

Además, destaca la actuación de Jazzmatiks en l'Almoina a las 20.00 h. Jazzmatiks es un grupo de La Marina que versiona, en clave de jazz, “grandes temas” de música escrita en valenciano, incluyendo temas de artistas de siempre (Raimon, Sau...) y otros de grupos de la actualidad más reciente (La Gossa Sorda, Obrint Pas o Aspencat). Por otra parte y dentro de la programación musical, se rendirá tributo a Mecano con una memorable actuación – Pl. Del Patriarca, 21:00 h. - y La Ruta del Carmen permitirá disfrutar de multitud de actuaciones musicales repartidas por diferentes rincones del centro histórico.

“Tertulia a la fresca” y más música en la Lonja

A las 20:00 horas, tendrá lugar la “tertulia a la fresca” en El Cabanyal. Tendrá como protagonistas al Museo del Arroz, el barrio de El Cabanyal y la cultura popular valenciana a través de la evolución de la molinería del arroz en los últimos cien años. Los asistentes podrán participar de manera activa en este encuentro, que estará acompañado de una degustación de vinos y varios tipos de arroz y amenizado por algún tradicional 'cant de batre'. Participarán en “la tertulia a la fresca” Josep Martorell (escritor y cronista de El Cabanyal), Rafa Marí (maquinaria para molinería), Miguel Minguet (arrocero), Pepiu de Castellar ('cant de batre') y Santos Ruiz (Gerente de la D.O. Arròs de València), entre otros.

Y con un variado repertorio de jazz y soul, Mona Band Trio amenizará la noche en los Jardines de la Lonja. Integran el grupo Mona de Lis, Miguel Anda y Tino González. Desde el Ayuntamiento de Valencia, señalan que “su trayectoria profesional está influenciada por diferentes estilos así como de la música de una infinidad de artistas y músicos de todos los tiempos”. También sonará jazz en el Museo de la Ciudad a partir de las 22:30 horas en el marco de un concierto de música ligera.

Actividades en las redes sociales y más transporte público

En la citada rueda de prensa con el concejal de Cultura Festiva, Pere Fuset ha agradecido el “esfuerzo” de la EMT y Metrovalencia por ampliar y reforzar la oferta de transporte público para la Gran Nit de Juliol. Por una parte, el servicio de autobuses extenderá su horario habitual en aquellas líneas que pasan por el centro de la ciudad con una frecuencia de paso inferior a los treinta minutos. Por otra parte, la frecuencia en el Metro valenciano oscilará entre los diez y los veinte minutos en las líneas 3, 5 y 9.

Con ello, el concejal Pere Fuset ha animado a la ciudadanía valenciana a compartir sus impresiones con esta serie de actividades en redes sociales a través de la etiqueta #GranNitVLC. “Es hora de reivindicar las artes sociales con la implicación de todos”, ha reivindicado Fuset.