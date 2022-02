El lío de las mascarillas en Valencia ¿Cuándo me la puedo quitar?

El cansancio pandémico se nota, pero los vaivenes del Gobierno de Pedro Sáncez con la regulación de las mascarillas tampoco ayuda a sobrellevar las restricciones, el auge de contagios y la pandemia que parece nunca llega a su fin.

Esta semana el Congreso ratificaba la prórroga para seguir llevando la mascarilla en exteriores. La Ministra de Sanidad Carolina Darias visitaba Valencia y insistia que los datos confirmaban que se podían relajar las restricciones pero no daba ninguna fecha. El viernes el ejecutivo anuiiaba que será la próxima semana cuando el Consejo de Ministros elimine la obligatoriedad del uso de las mascarillas en exteriores.

Aquí la Generalitat Valenciana insiste que es un "símbolo" que nos hace recordar que seguimos en pandemia y que nos protege de contagios, por lo que siempre ha defendido su uso cuando no se pueda mantener la distancia de seguridad.

En este sentido el President de la Generalitat Ximo Puig insistía en el argumento y aseguraba que sea obligatoria o no, el Gobierno valenciano siempre recomendará su uso en situaciones de aglomeraciones o donde no se pueda garantizar la distancia. Además recordaba que en exteriores, cuando se está mucho tiempo con la misma gente, se convierte en un elemento clave de protección, en alusión a estar en terrazas de bares o restaurantes sin ella demasiadas horas.

Al respecto el jefe del Consell explicaba que "la obligatoriedad no puede ser exactamente igual como en otros momentos cuando la pandemia tenía mayor virulencia". Eso sí, "el que no sea obligatoria no quiere decir que no sea prudente, pero cada uno podrá tomar su decisión", añadía.

Por tanto, pese al anuncio del Gobierno central de retirar la obligatoriedad en espacios al aire libre, los valencianos no nos libraremos tan pronto de ella, al menos en determinados ambientes. La nueva regulación del Gobierno central hace que la Generalitat valenciana no pueda imponer la medida pero sí como ha hecho hasta ahora recomendar su uso. El caso más evidente parece el de las Fallas o las mascletaes en la plaza del Ayuntamiento. si finalmente se celebran, todo hace pensar que se recomiende la mascarilla para acceder a ver la mascletà. Pero habrá que esperar a que Sanidad y el Ayuntamiento concreten los detalles en los que se podrán albergar los disparos con público.