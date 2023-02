La ley valenciana de bienestar animal se adelanta a la ley estatal e incluye a los perros de caza

Les Corts Valencianes aprobarán este jueves la ley valenciana de protección, bienestar y tenencia de animales de compañía, que a diferencia de la norma que se está tramitando a nivel estatal sí incluye a los perros de caza, junto a los de pastoreo, rescate o lazarillos.

La ley valenciana, que recoge el "sacrificio cero" y contempla sanciones de hasta 45.000 euros, ha pasado este miércoles su último debate, en el que los tres partidos que sustentan al Gobierno -PSPV, Compromís y Unides Podem- han defendido la ley como necesaria, pues la norma actual es de 1994, y un avance en la protección de los animales.

Por el contrario, la oposición ha adelantado que, pese a que les han aceptado muchas enmiendas, no apoyarán la ley, al considerar que podría ser inconstitucional con la norma estatal que finalmente se apruebe, que es una "amenaza" para el mundo rural por las obligaciones, prohibiciones y sanciones que recoge, y le falta financiación para aplicarla.

LOS PERROS DE CAZA

Uno de los puntos de conflicto no solo entre la oposición y los partidos de gobierno, sino también en el seno de estos últimos, ha sido el tratamiento en la norma de los perros de caza, que finalmente han sido incluidos junto a los animales que hacen "actividades específicas" y se ha regulado que si en ese momento sufren alguna lesión no será maltrato.

El diputado socialista David Calvo ha defendido que se ha aplicado el "sentido común" al regular estos perros como animales con "funciones específicas" pero sin tratarlos como "perros de segunda", sino que se les da una "consideración especial" cuando están trabajando, de manera que si entonces les ataca un jabalí o se rompen una pata no se considera maltrato.

La diputada de Compromís Cristina Rodríguez, ha calificado de "vergonzoso" que en ley estatal haya excluido a los perros de caza, un sector "bastante relacionado con el maltrato", y Beatriu Gascó (Unides Podem) ha destacado que no es una ley "anticaza", por lo que ha lamentado las "presiones" de las federaciones de caza y la "pleitesía" de la derecha y del Partido Socialista a este "lobby económico".

Desde la oposición, la diputada del PP Elisa Díaz ha indicado que la ley tiene "flecos importantes insalvables" que han hecho el "el mundo rural hace la voz en contra" de una norma que supondrá "menoscabo" de la actividad cinegética y en la que se ven "desprotegidos", pues según cómo se aplique la "letra pequeña" puede llevar a una "persecución" de los cazadores.

El diputado de Ciudadanos Eduardo del Pozo ha considerado que habría que esperar a la aprobación de la ley nacional para aprobar la valenciana, o estará "llena de incompatibilidades", y José Luis Aguirre (Vox) ha considerado que esta ley contiene sanciones "desproporcionadas", será inconstitucional y habrá que derogarla.

LA FEDERACIÓN DE CAZA Y LOS ANIMALISTAS

El último trámite de esta ley tras varios meses de debate ha sido seguido desde la tribuna de invitados por representantes de la Federación de Caza de la Comunitat Valenciana y de entidades animalistas, como AnimaNaturalis.

La presidenta de la Federación de Caza, Lorena Martínez, ha explicado que las enmiendas que se presentaron en un principio priorizaban "ideologías anticaza" y suponían en la práctica la prohibición de la caza con perros, si bien finalmente se ha conseguido que no se considere maltrato si en el ejercicio de la actividad, igual que un perro policía, sufren lesiones.

A su juicio, la norma valenciana se tendrá que cambiar cuando se apruebe la estatal, pues por ejemplo la definición de maltrato es distinta, y por ello habían pedido que Les Corts esperaran para que no hubiera "interferencias", pero la respuesta fue que "sí o sí se tenía que aprobar".

Sin embargo, la directora en España de AnimaNaturalis Aïda Gascón ha considerado que la norma valenciana es "de las más avanzadas" a nivel estatal ahora mismo y ha calificado de "muy positivo" que los socialistas valencianos decidieran incluir a los perros de caza en la protección que da esta ley y considerarlos perros de compañía.

Ha destacado que, aunque se excluye del maltrato el momento de la actividad cinegética, se les protege fuera de ella, pues no podrán estar atados permanentemente o solo podrán criar estos perros los criaderos registrados, y ha defendido que la ley estatal es de bases, no una ley marco, por lo que "no hay contradicción" con las normativas autonómicas.

OTROS ASPECTOS DE LA LEY

La ley valenciana considera a los animales de compañía como "seres sintientes"; establece el "sacrificio cero", pues solo estará permitido en caso de lesiones irreversibles y no por sobrepoblación o carencia de plazas en un centro de acogida; y regula la plena identificación y la trazabilidad de estos animales para erradicar el abandono

Por lo que respecta a las prohibiciones, la norma prohíbe dar animales de compañía como premio; exhibirlos en locales comerciales no dedicados a la venta de animales; darles una educación agresiva o violenta o prepararlos para peleas; usar collares de castigo; la cría y venta entre particulares, o el uso de animales en espectáculos circenses.

Además, obliga a esterilizar a los animales abandonados y las colonias felinas, y fija que en el plazo máximo de dos años desde la entrada en vigor de la ley se pondrá en funcionamiento un registro autonómico de personas inhabilitadas para la tenencia de animales de compañía por sentencia judicial o resolución administrativa.