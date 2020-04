La letalidad del virus superior a la reconocida oficialmente: desfase de 332 fallecidos en la Comunitat

La letalidad del COVID-19 sobre la población española y la valenciana, aunque será complicado conocerla con exactitud, es, por desgracia, muy superior a la versión oficial. El Sistema de Vigilancia de la mortalidad diaria (MoMo) dependiente del Instituto de Salud Carlos III publica en su último estudio unos datos que evidencian, una vez más, que las cifras oficiales de fallecidos por coronavirus dadas a conocer cada día por Sanidad se alejan de la cruda realidad que el virus está dejando a su paso. El objetivo de este organismo es «identificar patrones inusuales de mortalidad y estimar el impacto en la mortalidad de la población ante cualquier evento de importancia para guiar la acción en Salud Pública». Lo hace de la siguiente manera: se nutre de los datos de muertes observadas por cualquier causa del Registro Civil y de los datos de muertes diarias del Instituto Nacional de Estadística (INE). De esta forma, puede trazar una media esperada de fallecimientos para un periodo concreto del año.

El último periodo analizado -las semanas más críticas del virus- va del 17 de marzo al 7 de abril. En este tiempo se esperaban en España 25.824 defunciones por causas de cualquier tipo, sin embargo se observaron 44.114 según el registro civil, en total 18.290 más. Un incremento tan drástico del 71% evidencia el enorme impacto de la pandemia en esas semanas. En el caso de la Comunitat Valenciana ese aumento se sitúa en el 44%.

Se estima que los muertos reales superan ya los 27.000 y se espera que lleguen a 35.000 en verano

La lógica diría que la cifra de fallecidos inesperados se debería corresponder con el número de defunciones causado por impacto del COVID-19 en la población. Sin embargo si atendemos al número de muertos oficiales durante el periodo analizado podemos comprobar el gran desajuste. En la Comunidad Valenciana, según los datos del MoMo, se produjeron entre el 17 de marzo y el 7 de abril 935 defunciones más de lo esperado. El total de defunciones en ese periodo de tiempo en la Comunitat fue de 3.053 personas, cuando la estimación era de 2.110. Con los datos de la Conselleria de Sanitat en la mano, 603 muertos por coronavirus en esas 3 semanas, observamos un desfase de 332 muertes. A nivel nacional el decalaje es todavía más notorio: había 18.290 defunciones más de las esperadas, sin embargo el Ministerio de Salvador Illa recogía de manera oficial 14.064 fallecidos, es decir un desfase de 4.226 personas. Estos datos elevarían de forma drástica la mortalidad por COVID-19 en nuestro país y lo situaría todavía más a la cabeza internacional de fallecidos por millón de habitantes. Estas nuevas evidencias elevan el interrogante: ¿cuántos ciudadanos son susceptibles de haber muerto por coronavirus pero al no haber sido diagnosticados tras un test no figuran en los datos oficiales? Según una estimación realizada por Inverence, recogida por El Español, los fallecidos hasta el 14 de abril serían 27.500 y no los 18.056 muertos registrados en la contabilidad oficial.