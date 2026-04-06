El legado de Josep Piera, su defensa del valenciano y los titulares en una de sus últimas entrevistas: "La trayectoria es la que te da la vida"

El mundo de la literatura valenciana está de luto. El poeta y escritor Josep Piera ha fallecido este domingo a los 78 años, dejando un vacío irremplazable en las letras valencianas. Considerado una de las voces más destacadas de la poesía y prosa en valenciano, su obra ha estado siempre muy ligada a sus raíces en la comarca de la Safor.

Defensor de sus raíces

En una de sus últimas entrevistas, concedida hace apenas unas semanas a Onda Naranja Cope Gandía, Piera reafirmaba su fuerte vínculo con su tierra. Se definía a sí mismo como un hombre de Beniopa, de Gandía y de La Drova, un sentimiento de pertenencia que plasmó en toda su obra. También reflexionó sobre su defensa del valenciano: "Mientras a mí se me educa en una lengua que no tiene tradición y que lo que puedes hacer es abandonarla, yo me convertí en rebelde".

Para Piera, la lengua era la base de la identidad. "Bilingüe, monolingüe, trilingüe, pero la primera lengua base es la del lugar que te hace ser como eres", aseguraba en la misma entrevista. En este sentido, destacaba la importancia de descubrir la cultura a través de figuras como Ausiàs March, a quien consideraba una referencia "extraordinaria y apasionada".

La 'Generación del 70'

Josep Piera fue un claro referente de la llamada Generación de los 70. Él mismo definió a este movimiento como "la incorporación de una juventud progresista, moderna y atrevida".

La incorporación de una juventud progresista, moderna y atrevida" Josep Piera Sobre la conocida como 'Generación del 70'

La obra de Piera, marcada por sus viajes por el Mediterráneo, ha sido traducida a diferentes idiomas, con especial acogida en Italia. A lo largo de su carrera, recibió numerosos galardones que reconocieron su "enorme consistencia literaria", entre los que destacan el premio Ausiàs March de poesía y el Joanot Martorell de narrativa.