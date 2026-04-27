El legado de Jaume I revive para unir a los valencianos en la defensa de su identidad: “Hacemos memoria no solo para recordar, sino para construir"

La Diputació de València ha sido el escenario para la presentación del Ciclo de Jornadas Jaume I, una iniciativa del Fòrum Jaume I 2038 que busca profundizar en la figura del Conquistador y su legado. El evento se enmarca en el 750 aniversario de su muerte, que se cumple en 2026. El presidente de la Diputació, Vicent Mompó, ha destacado la importancia de estas jornadas afirmando que “saber de dónde venimos es cultura, pero decidir dónde vamos es libertad”. Además, ha advertido que “no basta con recordar, hay que tomar posición para defender lo que somos”.

Unidad para el futuro valenciano

Siguiendo el ejemplo de Jaume I, quien según Mompó “construyó integrando, sumando, articulando una sociedad diversa bajo un mismo marco de derechos y deberes”, el presidente ha hecho un llamamiento a la unidad de la ciudadanía valenciana. Ha insistido en que es crucial actuar conjuntamente en la defensa de las tradiciones, la lengua y la identidad. “Tenemos que estar unidos cuando se trata de lo importante, en la defensa de nuestras tradiciones, del valenciano y de todo aquello que nos hace únicos como pueblo. Unidos en la denuncia de la infrafinanciación que sufrimos y en la recuperación del Derecho Civil Valenciano”.

Tenemos que estar unidos cuando se trata de lo importante, en la defensa de nuestras tradiciones" Vicent Mompó Presidente de la Diputació

Mompó ha argumentado que la fortaleza y el respeto hacia la Comunidad Valenciana dependen de esa capacidad de unión. “La Comunidad Valenciana, que merece más respeto y reconocimiento, será fuerte si tenemos la capacidad de estar unidos. Será respetada si tenemos la capacidad de hacernos respetar. Y será influyente si tenemos la capacidad de defender lo que somos sin complejos”. Por ello, ha subrayado que “hay que avanzar y activar todas las vías necesarias para defender lo que nos corresponde”.

Kike Taberner Presentación en la Diputació de València del Cicle de Jornades Jaume I

El presidente de la Diputación ha sido contundente al afirmar que las mejoras deben ser una conquista propia. “Lo tenemos que ganar nosotros, codo a codo, instituciones y sociedad civil, como un bloque impenetrable. Hay que activar una unidad estratégica para pensar en grande y entender que lo que está en juego es nuestra identidad, nuestra capacidad de decidir y nuestro futuro”, ha esgrimido.

Un Fòrum para construir el futuro

El Fòrum Jaume I 2038 se presenta como una iniciativa cívica, cultural e institucional para conmemorar el 750 aniversario del fallecimiento del rey. Sin embargo, su objetivo va más allá de la efeméride, planteándose como un espacio de encuentro y reflexión para fortalecer la identidad valenciana, reivindicar su historia y proyectar un futuro compartido desde la cohesión.

Impulsado por la politóloga Susi Boix, el periodista Santiago Calaforra y el jurista Pepe Morgan, el Fòrum busca la implicación de toda la sociedad. Su fin es crear un relato coral y moderno que ponga en valor un legado que, aseguran, sigue vivo en las instituciones, el derecho civil, la lengua y el sentimiento de pertenencia del pueblo valenciano.

Un proyecto a largo plazo

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Con una clara vocación autonómica y presencia en las tres provincias, el Fòrum Jaume I 2038 ha diseñado un calendario de actos que se extenderá hasta 2038, fecha en la que se conmemorará el 800 aniversario de la conquista de València. Este largo recorrido incluirá jornadas académicas, acciones educativas, exposiciones y diversas actividades culturales abiertas a toda la ciudadanía.

El enfoque del Fòrum es descrito como transversal, integrador e intergeneracional, promoviendo la memoria histórica como una herramienta clave para la transformación social. La organización resume su filosofía en una idea clara: “Hacemos memoria no solo para recordar, sino para construir. Para sumar. Para dialogar. Para imaginar juntos una Comunitat Valenciana más fuerte, inclusiva y cohesionada”.