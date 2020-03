Las vacaciones escolares por Fallas se mantienen en Valencia

El calendario escolar en la ciudad de València, que incluye una semana no lectiva por las Fallas, se mantiene "mientras el Ministerio de Sanidad no indique lo contrario". Así lo han confirmado fuentes de la Conselleria de Educación de la Generalitat Valenciana, que han precisado que, si la administración central no informa de lo contrario, "no hay ningún cambio en el calendario escolar" pese al aplazamiento de las Fallas a causa de la crisis del coronavirus.

Cabe recordar que se había decidido que los alumnos que cursan sus estudios en la ciudad de València tengan fiesta el día 20 de marzo de este año, la jornada posterior a San José.

⚠️Bon dia, estem treballant en una alternativa consensuada amb el món faller i els sectors implicats davant la suspensió de les #Falles20 a #València, indicada pel Ministeri de @sanidadgob i la @generalitat per a evitar contagis de #coronavirus #COVID19. Continuarem informant! pic.twitter.com/mKKT2XYZJw — Ajuntament València (@AjuntamentVLC) March 11, 2020

De este modo, los alumnos de València, en principio, tendrán una semana libre al completo, ya que el calendario establecido para 2020 marcaba que no habrá clase desde el lunes 16 al viernes 20, que cae en viernes. En total, y si no hay modificaciones, teniendo en cuenta los fines de semana anterior y posterior a los festejos falleros, los escolares contarán con nueve días no lectivos.

El alcalde de València, Joan Ribó, ha afirmado este martes que buscarán "una alternativa" para la celebración de las Fallas de 2020, pero "lo primero es la seguridad de las personas". Ribó ha señalado en su cuenta de Twitter que las autoridades sanitarias del Ministerio de Sanidad y de la Conselleria de Sanidad les han comunicado la decisión de suspender las Fallas de 2020 debido el coronavirus COVID-19, y señala que buscarán una alternativa. El alcalde de València considera que lo primero debe ser la seguridad de las personas, atendiendo "siempre a criterios técnicos y científicos".

Por su parte, la vicealcaldesa Sandra Gómez (PSPV )ha afirmado que las personas que han tomado la decisión "son conscientes de las ilusiones que estaban en juego y del importante impacto económico" de las Fallas, pero "salvaguardar la vida de las personas más vulnerables al virus es una razón suficiente" que seguro comparten todos.