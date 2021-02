Los grupos de vacunación del Covid-19 van a seguir priorizándose en función de la edad y no de las patologías que se padezcan se ha acordado en la última reunión de la Comisión de Salud Pública, en la que están representadas todas las comunidades autónomas.

Así, se ha establecido que los siguientes grupos a vacunar con ARNm seguirán priorizándose en función de la edad dado que es el principal factor de riesgo de enfermedad grave y mortalidad. Por lo tanto, con las vacunas de ARNm tras las personas de 80 y más años, se continuará con las personas entre 70 y 79 años y posteriormente el de 60 a 69.

A continuación, se vacunará a los menores de 60 años con condiciones de riesgo alto de padecer enfermedad grave por la COVID-19, que se concretarán en la próxima Ponencia de Vacunas.

���� Rosario i Josefa han sigut de les primeres majors de 90 anys en rebre la primera dosi de la vacuna front el coronavirus al #DepartamentLaFe. Ha sigut al Centre Just Ramírez. pic.twitter.com/AQQFuuVq8O — HospitalLaFe (@HospitalLaFe) February 17, 2021

En la misma reunión se ha definido también los siguientes grupos a vacunar con la vacuna desarrollada por AstraZeneca, aprobada en España para menores de 55 años, que ahora se completará con los grupos de profesionales sanitarios y el tramo de edad de 45 a 55.

La Comunitat aún no ha concretado en qué fechas se comenzará a vacunar a estos grupos de edad. Esta misma semana la Generalitat ha empezado a vacunar a mayores de centros de Día y dependientes no insitucionalizados y mayores de 90 años. Según las estimaciones de la conselleria de Sanitat, en total se vacunará esta semana un ottal de 25.000 personas dependientes no instucionalizadas y mayores de 90 años.