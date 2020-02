Los agricultores toman Valencia en tractor para protestar: "la uva me pone de mala uva"

Cientos agricultores y ganadores de toda la comunidad valenciana colapsan las calles del centro de Valencia para revindicar las condiciones que sufre año tras año el campo valenciano. Afriman que se encuentran en una "situación límite."

La finalidad de la tractorada, además de poner en conocimiento a toda la sociedad el "mal trago" que están pasando es entregarle a la nueva delegada del Gobierno, Gloria Calero, un documento "reivindicativo y la petición de una reunión para abordar medidas dirigidas a mejorar la rentabilidad de los productores".

La lucha contra el cambio climático comienza en el campo

Los mensajes de los agricultores son claros. "la agricultura no se tira a la basura", "la agricultura es cultura no un deporte de aventura", "basta de engañar a los agricultores y ganaderos." Muchos son los sectores que se han sumado a esta manifestación dentro del mundo de la agricultura como los apicultores o los viticultores con lemas como "el precio de la uva me pone de muy mala uva" o "salvemos la apicultura, es el futuro."

"Cómo os gusta ahogar al campo valenciano"Ainhoa Clavel

El sector primario valenciano reclama una "ley que permita precios justos y una vida digna a los agricultores." Afirman además que están "cansados de tanta demagogía política. Necesitamos soluciones al campo." Entre las reivindicaciones los agricultores apelan al término España Vaciada y aseguran que "sin unas buenas condiciones en el campo los pequeños pueblos y municipios agricultores continuarán despoblándose."

COPE

Un coche con dos altavoces iba recordando todas las peticiones de los agricultores y otros seis tractores, en fila de a dos y con carteles que reivindicaban 'La agricultura no se tira a la basura', 'Nosotros damos comida, los políticos nos matan de hambre' o 'L'Agricultura es cultura i no un esport d'aventura', cerraba la comitiva que ha encabezado la marcha.