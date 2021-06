Las playas valencianas cerradas por San Juan

Las principales ciudades costeras de la Comunitat Valenciana renuncian a la festividad de San Juan. Los consistorios han optado por cerrar los arenales para prevenir aglomeraciones de gente que quieran celebrar la noche de San Juan.

Así el primero en hacer oficial que cerraría las playas fue el Ayuntamiento de Valencia. Por segundo año consecutivo el Ayuntamiento ha acordó suspender la celebración de la Noche de San Juan, por razones de seguridad. Además se vallarán lo 20 km de playas de la ciudad para impedir el acceso a las mismas desde las 21 horas del miércoles 23 de junio, hasta la madrugada del jueves. Para ello, desde la concejalía de Protección Ciudadana se ha previsto la creación de un dispositivo policial que contará con 213 agentes de Policía Local.

?? No perdem en una nit tot el que hem guanyat en mesos.



?? Des del Departament de Salut de la Ribera ens alerten de que siguem responsables i no ens posem en risc en la Nit de Sant Joan.



????? Recorda que a #Cullera tancarem les platges a les 19.30h com a mesura preventiva. pic.twitter.com/GI8hiArdk0