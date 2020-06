El Gobierno determinó que la normativa para las piscinas recreativas es la misma que deben aplicar las piscinas comunitarias, lo que en muchos casos complica su aplicación y que las comunidades de vecinos opten por abrir las piscinas con tantas restricciones.

En Cope Valencia hemos hablado con Sebastián Cucala, Presidente del Colegio de administradores de fincas de Valencia que asegura que resulta complicado cumplir las normas, pero son de obligado cumplimiento para todas las piscinas, y por ello apela a la responsabilidad por parte de los usuarios”

Cucala, explica que entre las medidas que se deben aplicar para el uso de las piscinas comunitarias está además del control del aforo que se reduce al 30%, las comunidades de vecinos “también están obligados a desinfectar las zona antes del inicio de cada jornada y limpiar como mínimo tres veces al día las zonas comunes y de contactos como pomos o barandillas. También hay que marcar las zonas fuera de la piscina para que se respeten los dos metros de distancia”.

“Es complejo- reconoce- porque este tipo de normas están pensadas para que se puedan cumplir en piscinas municipales o polideportivos donde hay personal para poder llevarlas a cabo, pero hay comunidades de vecinos que si son muy grandes, quizás puedan contratar personal, y otras que ha de ser la propia responsabilidad de los vecinos la que impulse su cumplimiento, y acuerden por ejemplo los turnos de rotación para el buen uso de la piscina. “

Todo ello ha generado una cierta polémica porque muchos han decidido no abrir y esperara a que no exista estado de alarma para no tener que aplicar las restricciones, pero Cucala insiste que el obligado cumplimiento de estas medidas “no impide que las piscinas no puedan abrir, depende del tamaño de la comunidad de vecinos".

“Obviamente en una comunidad de 20 vecinos será más fácil ponerse de acuerdo que en otra de 300 vecinos, pero no significa que las piscinas no puedan abrir en la fase 2”, añade Cucala.

En lo que es cierto que coinciden profesionales y vecinos es en la dificultad, sin duda de que esas medidas y esas distancias puedan cumplirse entre los más pequeños, por ello desde el Colegio de Administradores de fincas se insiste en la “responsabilidad” de los vecinos.