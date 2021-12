Las muñecas y los juegos de mesa los regalos preferidos por los valencianos para estas Navidades

Los jugueteros tienen claro que el objetivo de esta campaña de Navidad es el de recuperar las cifras de ventas de 2019, lo cual significaría "un éxito" tras el repunte de casos de covid en las últimas semanas, los aumentos en el precio del transporte, la luz y las materias primas y un "nefasto" 2020.

Así lo asegura a EFE el presidente de la Asociación Española de Fabricantes de Juguetes (AEFJ), José Antonio Pastor, quien explica que el consumo de juguetes "se ha ido recuperando mes a mes tímidamente" hasta llegar a noviembre, "cuando se ha acumulado un crecimiento del 9 % con respecto a 2020, igualando las cifras de 2019".

A pesar de que de los meses de octubre y noviembre se desprenden números "muy positivos", estas cifras dependerán de la campaña de Navidad, que acumula, como poco, el 50 % de las ventas anuales y que se puede ver perjudicada por posibles restricciones a las comidas familiares por el coronavirus.

No obstante, señala el balance positivo de las exportaciones, que se sitúan en torno al 40 % del total de las ventas y que han crecido un 19 % con respecto al 2020 y un 12,92 % en comparación con el septiembre de 2019, una situación que se produce a raíz del aumento del consumo de juguetes en Francia, Italia, Alemania y Reino Unido, así como también en Estados Unidos.

Compras por Internet

El presidente juguetero subraya que el catálogo se renueva anualmente en un 60 %, del que el 30 % es para actualizar lo ya realizado y el otro 30 % para diseñar productos "totalmente nuevos", pero explica que lo que más se sigue vendiendo en España, y también en el sur de Europa, es la muñeca.

Como consecuencia de la pandemia, los juegos de mesa, las manualidades o los puzles, "juegos que fueron un 'boom' durante la pandemia, se han quedado en nuestra cabeza, porque nos hicieron descubrir una experiencia muy grata en familia, y eso va a tener un efecto en esta campaña y en los años venideros", señala Pastor, según el cual en torno al 40 % del comercio ya se realiza por internet.

Adelanto de las compras

El presidente de la asociación juguetera explica que el sector ha notado un adelanto en las compras de juguetes aunque no tanto en el Viernes Negro o "Black Friday", "debido a que siempre ha estado más centrado en productos electrónicos", sino que este crecimiento en la adquisición de juguetes puede ser debido al "temor por las noticias de desabastecimiento".

La asociación que preside "siempre ha recomendado" comprar antes y "este año más si cabe por la situación de la logística, que podría ocasionar retrasos", al tiempo que asegura que si no se compra de manera adelantada, "determinados productos que se ponen de moda por encima de las expectativas 'rompen stock' y no hay tiempo de reacción para volver a fabricarlos".

No obstante, afirma que en ningún caso habrá desabastecimiento y añade que con los juguetes se trabaja con dos años de anticipación, por lo que en octubre el 90 o el 95 % de la campaña "ya está en manos de las tiendas".





