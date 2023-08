Las medidas que recomiendan los expertos ante el repunte de Covid-19 en la Comunidad Valenciana

Los resultados de la semana del 7 al 13 de agosto, publicados por la Consellería de Sanidad, muestran un repunte del Covid-19 en la Comunidad Valenciana en la última semana. El número de pacientes aumentó en un 4,49% en la Comunitat, superando los 170 casos por 100.000 habitantes frente a los 165 que se registraron la semana del 1 al 7 de agosto.

La edad media de los afectados es de 80 años y han estado una media de cinco días hospitalizados, aunque no se registraron ingresos en la UCI.

Salvador Peiró, investigador del servicio de salud y farmacoepidemiología de FISABIO, asegura que las medidas excepcionales son cosas del pasado, aunque la implantación de mascarillas en centros de salud es “una táctica razonable de control sin mayor importancia”.

El Hospital Doctor Peset y Manises vuelven a implementar la mascarilla obligatoria en determinadas zonas, el Hospital General de Alicante recomienda su uso y en Castellón ningún centro apuesta por esta medida.

Salvador Peiró ha explicado que la decisión del Hospital Doctor Peset de València de volver a implantar la mascarilla obligatoria en determinadas zonas ante el repunte de casos es una medida "razonable" de control, que "no tiene mayor importancia". Peiró ha querido restarle importancia a la medida, y asegura que no hay un problema en la Comunidad Valenciana, ni en España. "No implica nada más que un centro que está intentando proteger a sus pacientes más vulnerables y a su personal", ha señalado.

No obstante, desde Sanidad insisten que es una medida puntual y provisional. En cumplimiento de lo que estableció el consejo de ministros tras declarar finalizada la crisis, dando libertad a los centros sanitarios de tomar las medidas oportunas.