Las matronas valencianas denuncian que "lo que debería ser un momento de alegría no lo está siendo"

El pasado 3 de marzo Ana Barceló, Consellera de Sanitat anunciaba en rueda de prensa un protocolo de actuación para los partos durante las crisis del coronavirus en el que afirmaba que se prohibía la entrada del acompañante de la gestante durante la dilatación y el parto, pero sí podría permanecer en la habitación hasta el alta de la mujer y el recién nacido.

La situación que se está viviendo en los paritorios es de muchísima tristeza

Carolina Sánchez Portavoz de la junta directiva de la Asociación COMARES Comunidad Valenciana afirma a COPE Valencia que la Asociación "muestra un total desacuerdo con el protocolo de obligado cumplimiento" emitido parte de la Consellería dos motivos. "Por un lado por que es un protocolo que no está avalado por la evidencia científica y hay que considerar que el acompañamiento a las mujeres es una pieza fundamental que recomiendan las principales organizaciones científicas empezando por la OMS." En el 2018 la Organización Mundial de la Salud publicó un protocolo en le que se recomendaba el acompañamiento continúo para tener una experiencia de parto satisfactoria.

El otro punto por el que no están de acuerdo con el protocolo según asegura Sánchez es que éste "no tiene en cuenta que la mujer lleva en confinamiento con su acompañante desde hace 3 semanas. Se separa durante la dilatación y el parto y luego se vuelve a reunir con él y con su bebé en la habitación, lo que no tiene absolutamente ningún sentido."

Desde la asociación de matronas insisten que "la situación que se está viviendo en los paritorios es de muchísima tristeza. Las gestantes lloran porque se tienen que separar de sus parejas y lo que debería ser un momento de alegría no lo está siendo." También destacan que gracias a la gran labor que hacen todos los miembros del servicio de maternidad consiguen "que la mujer sufra lo menos posible."