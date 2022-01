Las Falleras Mayores de Valencia no estarán en Fitur

Como adelantábamos ayer en Cope Valencia, la fiesta de las Fallas no estará presente en la Feria Internacional de Turismo, más conocida como FITUR. Esta es la feria turística más importante de nuestro país. Durante los cinco días de feria, Valencia ha optado por no promocionar la única fiesta de la ciudad que es Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. En este caso, no ha habido ni un ninot de falla para realzar las Fallas. Y, además, este año tampoco asistirán las máximas representantes, las Falleras Mayores de Valencia, ni sus Cortes de Honor.

Mientras, Alicante si que apuesta un año más por la promoción de su fiesta de las Hogueras de San Juan, como vienen haciendo habitualmente. Las Bellezas del Foc, la presidenta de la Federación de Hogueras de Alicante y una amplia representación de la fiesta alicantina, aprovecharán la ocasión para vender turísticamente su fiesta. Las bellezas del Foc asisten para promocionar diferentes aspectos de la fiesta, entre los que destaca la rica indumentaria tradicional que tenemos en la Comunidad Valenciana.

También asistió la otra fiesta vecina. Las Reinas de las Fiestas de la Magadalena de Castellón acudieron a FITUR para promocionar su fiesta. Junto a ellas, habían instalado una gallata enorme en el stand de Castellón.

Estos son sólo algunos ejemplos de cómo las diferentes localidades de nuestra comunidad han presentado sus propuestas turísticas incluyendo como uno de los patrimonios más destacados el de la sigularidad de sus fiestas. Los municipios presentes no han perdido la oportunidad de llevar sus fiestas patronales a la Feria internacional de turismo.

En cambio, Valencia ha decidido apostar por otros productos para promocionar el turismo de la ciudad. Parece ser que "las Fallas" no son consideradas como una fiesta que genera riqueza económica, o bien no necesita promoción, o no provoca interés turístico.